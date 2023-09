Celjani obljubljajo boj do zadnjega diha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je prva domača tekma v evropski ligi prvakov. Pred tednom dni so na Danskem po hudem boju izgubili proti Gudmeju, v sredo pa bodo gostili Porto. Obračun slovenskih in portugalskih prvakov se bo v dvorani Zlatorog začel ob 18.45.

Prenovljeni Celjani po zmagoslavju nad ormoškim Jeruzalemom v slovenskem superpokalu v začetku septembra še niso okusili slasti zmage, poleg poraza na veliki mednarodni sceni pred tednom dni v Hamletovi deželi so prejeli še dve zaušnici na domači sceni. Najprej so na uvodni tekmi lige NLB na domačih tleh izgubili proti Trebanjcem, pred dvema dnevoma pa so le remizirali proti Ivančni Gorici.

Celjska ekipa je po neodločenem izidu v Stični vložila pritožbo, po njenem mnenju sta se na koncu sobotne tekme 2. kroga v Stični zgodili dve kršitvi rokometnih pravil. Celjani sodnikoma in delegatu očitajo, da so vrnili zadnji dve sekundi, kljub temu, da je po njihovem igralni čas tekme že potekel. Drugi očitek je, da sta sodnika priznala gol domači zasedbi, čeprav menijo, da žoga ni prešla golove črte s celotnim obsegom pred iztekom igralnega časa na tekmi.

Zasedbo iz mesta grofov na prvem domačem dvoboju v sredo čaka na papirju "najlažji" evropski tekmec v skupinskem delu lige prvakov. Porto po kakovosti resda ni na ravni Barcelone, Magdeburga ali Veszprema, a gre za celovito zasedbo, ki je na prvi domači tekmi premagala poljsko Wislo iz Plocka, kjer od letos naprej igra tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec.

Alem Toskić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Gre za zelo dobro in izkušeno ekipo. Že kar nekaj let igra skupaj, v večji meri pa je sestavljena z reprezentanti Portugalske. V uvodnem krogu je vknjižila zmago in posledično nakazala, da ima velike ambicije. Na nas je, da pustimo zelo dober vtis. Enostavno moramo dati vse od sebe. Če se nam bo pokazala priložnost za uspeh, jo moramo izkoristiti," je pred obračunom s Portom dejal srbski strokovnjak na klopi Celja Alem Toskić.

"V dvorani Zlatorog smo v preteklosti pripravili že številna presenečenja, odigrali številne dobre tekme in s takšno miselnostjo se moramo podati v obračun s portugalskim prvakom. Veseli bomo glasne podpore naših privržencev, ki nam venomer ogromno pomeni," je dodal celjski kapetan Žiga Mlakar.

Drugi pari skupine B so Wisla Plock - Gudme, Barcelona - Magdeburg in Veszprem - Montpellier.

