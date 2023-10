Bodo Velenjčani ostali stoodstotni?

V petek spopad čaka Celjane in Koprčane, prav tako pa se bosta pomerili zasedbi Dobove in Ljubljane. Še pred vikendom bo na sporedu tudi obračun kroga, dvoboj Krke in Trima Trebnjega. V soboto bodo sledila še srečanja na Kodeljevem, v Slovenj Gradcu in v Škofji Loki.

Liga NLB, 5. krog:

Četrtek, 5. oktober:

Petek, 6. oktober:

Sobota, 7. oktober:

Lestvica: