Celjani v napeti končnici strli odpor Ribničanov, Velenjčani edini s polnim izkupičkom

Celjani so v gosteh tesno, z 38:37 premagali Ribnico in vknjižili drugo zmago. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Po 4. krogu lige NLB so stoodstotni le še rokometaši Gorenja, ki so v soboto s 43:28 premagali Ljubljano. Na nedeljski tekmi so aktualni prvaki iz Celja v Ribnici zmagali za gol (38:37). Trebanjski Trimo je premagal Slovenj Gradec s 34:28, Krka je s Škofljico igrala neodločeno 29:29.

Slovenski prvaki iz Celja so dosegli drugo zmago v ligi NLB. Po domači zmagi nad Ljubljančani v prejšnjem krogu so danes v gosteh premagali še Ribničane, ki imajo na svojem računu prav tako dve zmagi.

Zadnjo tekmo četrtega kroga so bolje odprli domači rokometaši iz dežele suhe robe. Po dobrih petih minutah so povedli s 5:2, tako da je gostujoči trener Alem Toskić zahteval minuto odmora. Po njej so njegovi varovanci zaigrali veliko bolje ter v 12. minuti po golu Vida Kačičnika izenačili na 7:7.

Do konca polčasa se je odvijal izenačen boj, obe ekipi sta več pozornosti namenili igri v napadu, število golov na obeh straneh (20:20) zgovorno priča o tem.

Do sredine druge polovice tekme je bila tekma povsem odprta (29:29), nato pa so Celjani med 45. in 50. minuto naredili delni izid 5:1 in povedli s 34:30.

Ribničani so se jim v 57. minuti približali na 35:36 in jih ogrožali do zadnjega zvoka sirene. Celjani so v zadnji minuti lahkomiselno zapravili žogo, Ribničani pa po minuti odmora trenerja Boruta Mačka v zadnjem napadu niso dosegli izenačujočega gola.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan z osmimi goli, enega manj sta dosegla Mitja Janc in Ante Ivanković. V ribniški ekipi sta Brin Cimerman in Uroš Knavs dosegla po devet zadetkov.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Koper, ribniška pa bo gostovala v Velenju.

Velenjčani so na štirih tekmah kot edini zmagali štirikrat. Foto: Tjaša Jankovič

Velenjska ekipa je še naprej 100-odstotna v ligi NLB. Po Škofljici, Trimu iz Trebnjega in Ivančni Gorici je dve točki osvojila še proti novinki na prvoligaški sceni iz Ljubljane, ki je še brez točk. Na Galjevici je bilo v soboto vse v znamenju igralcev iz Šaleške doline, ki so si že po slabih desetih minutah priigrali sedem golov prednosti (9:2). V nadaljevanju so z rutinsko predstavo imeli popoln nadzor nad izbranci domačega trenerja Romana Šimona ter dosegli pričakovano zmago.

V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Žarko Maričić z osmimi goli, Kenan Pajt in Tarik Velić sta dosegla po šest zadetkov. V ljubljanski sta Žarko Makivić in Jure Lukman dosegla po štiri gole.

Urož Zorman Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Izbranci Uroša Zormana so v petek pozdravili Slovenj Gradec, ki ga vodi Nenad Maksić. Vloga favorita pred dvobojem je bila jasno na strani Trebanjcev, čeprav so v sezoni doživeli en poraz. Toda tokrat so se s Korošci mučili dobrih 20 minut, potem pa so pobegnili na dovolj varno prednost za mirnejše nadaljevanje in zanje ugoden razplet tekme.

Trebanjci so za dva gola povedli domači igralci v 21. minuti, za tri v 24., za štiri pa v 26. minuti po sedemmetrovki Jana Jurečiča. Na glavni odmor pa so nesli že pet zadetkov naskoka, potem ko je zadel Miloš Dragaš. Podobno prednost so Trebanjci ohranjali tudi v uvodu drugega polčasa in tudi do sredine tega dela igre, nekaj upov za preobrat so si gostje vrnili v 47. minuti, ko so se približali na tri zadetke, a je bilo to kratkega roka. Domači so hitro spet pobegnili, ko je v 51. minuti Krešimir Krešić zadel za 30:24, je bilo bolj ali manj jasno, da bosta točki ostali doma.

Pri domačih je bil s šestimi goli najboljši strelec Staš Slatinek Jovičić, pri gostih pa je Kristian Eskeričić dosegel deset, Rok Cvetko pa devet golov.

