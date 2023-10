Tesna zmaga Gorenja, Trimo in Celje bolj zanesljiva

Velenjčani so v prejšnjem krogu prvič izgubili, a so ostali vodilna ekipa lige.

Velenjčani so v prejšnjem krogu prvič izgubili, a so ostali vodilna ekipa lige. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

S srečanjem med Slovenj Gradcem in Ribnico se je začel sedmi krog rokometne lige NLB. Rokometaši Slovenj Gradca so doma izgubili proti Riko Ribnici s 33:37 (18:20). Rokometaši velenjskega Gorenja so tesno premagali Koper s 27:26. Bolj zanesljivi so bili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v gosteh premagali Dobovo z 31:24, pa tudi zdaj vodilnega Trima. Trebanjci so LL Grosist Slovan ugnali s 35:25.

Trebanjci so v slovenski prestolnici dosegli šesto zmago in so skupaj z Velenjčani na vrhu lestvice z 12 točkami. Uvodoma je bila tekma enakovredna, po izidu 7:7 pa so pobudo prevzeli Dolenjci in se na veliki odmor odpravili z velikansko prednostjo enajstih golov (9:20).

Varovanci gostujočega trenerja Uroša Zormana, sicer otroka moščanskega kluba, v začetku drugega polčasa niso popustili, po njihovem vodstvu 23:12 pa je bilo tudi vsem v dvorani Kodeljevo jasno, da bosta točki odšli na Dolenjsko. Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Marko Kotar s sedmimi zadetki, enega manj sta dosegla Staš Slatinek Jovičič in Vid Miklavec.

Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Velenjčani so po enajstih minutah povedli s 7:3, lepo zalogo v golih pa zanesljivo držali v svojih rokah in prvi polčas zaključili s šestimi goli prednosti (17:11). Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so sprva nadzorovali goste, po vodstvu s 24:18 pa so močno popustili.

Njihovo "ležernost" so Primorci izkoristili in se jim najprej približali na dva gola (22:14, 23:25, 24:26), v 55. minuti pa po zadetku Bora Breznikarja na gol (25:26). Gostiteljem so nato grozili do zadnjega zvoka sirene, v sami končnici imeli priložnost za izenačenje na 27:27, strel Andraža Makuca pa ni našel poti do velenjskega gola.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Enej Slatinek Jovičič, v v gostujoči pa Bor Breznikar. Oba sta dosegla po šest golov.

Celjani so v Posavju osvojili načrtovani točki in zadržali tretje mesto na razpredelnici, Dobovčani pa so doživeli sedmi poraz v nizu in so edini brez točk v 14-članski elitni domači ligi.

Slovenski prvaki so odločno začeli obračun in povedli s 5:0. V nadaljevanju so močno popustili in gostiteljem dovoli, da so jih praktično ujeli (6:7). Po obdobju medle igre so se nato le zbrali in si na polčasu priigrali šest golov prednosti (17:11). V drugi polovici tekme so imeli vajeti igre v svojih rokah, brez stresnih trenutkov so po slabem uvodu - porazu proti Trebanjcem in neodločenem izidu proti tekmecem iz Ivančne Gorice - dosegli peto zmago v nizu.

Pri Celjanih sta bila najbolj učinkovita Luka Perić z devetimi in Vukašin Antonijević s petimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek s 17 obrambami.

Četrta zmaga za Ribnico

V dvoboju ekip s sredine prvenstvene lestvice so bili uspešnejši Ribničani. Gostje iz Ribnice so bili tisti, ki so si prvi priigrali manjšo prednost na dvoboju, a ta v uvodnih desetih minutah ni narasla za več kot tri gole. Domači so v 12. minuti izenačili na 8:8, nato pa so gostje spet stopili na plin in pobegnili na pet golov naskoka (14:9). Toda Slovenjgradčani so vseskozi držali stik s tekmecem, vmes se približali na gol zaostanka, rokometaši Ribnice pa so na glavni odmor nesli samo dva gola prednosti.

V uvodu drugega polčasa je Ribnica obnovila prednost petih zadetkov (25:20). Domači rokometaši so v naslednjih minutah skušali zmanjšati zaostanek, a so jih gostje vseskozi držali na varnosti razdalji petih, šestih zadetkov vse do zadnjih desetih minut, ko so znova postali nevarnejši Slovenjgradčani. Te so se po golu Uroša Štumpfla približali na gol zaostanka (33:34), vseeno pa so Ribničani zdržali nalet domačih rokometašev in v zadnjih trenutkih dvoboja zadržali prednost in vpisali novi točki.

Za Ribnico sta po osem golov dosegla Leon Ljevar in Uroš Knavs, sedem pa jih je dodal Gašper Hrastnik. Pri Slovenj Gradcu je z 11 zadetki daleč najbolj izstopal Štumpfl.

Liga NLB, 7. krog:

Petek, 20. oktober:

Sobota, 21. oktober:

Sreda, 25. oktober:

Lestvica: