Celje proti španskemu velikanu

Osrednja celjska dvorana Zlatorog bo danes prizorišče prvovrstne športne poslastice med rokometaši Celja Pivovarne Laško in Barcelone. Tekma petega kroga skupinskega dela evropske lige prvakov med slovenskimi in španskimi rokometaši se bo začela ob 18.45.

Celjska zasedba je na uvodnih štirih tekmah izgubila proti danskemu GOG Gudmeju, portugalskemu Portu, nemškemu Magdeburgu in francoskemu Montpellieru, medtem ko je slovita katalonska zasedba, z enajstimi lovorikami tudi rekorderka po številu zmagoslavij v ligi prvakov, slavila na vseh dosedanjih štirih tekmah v skupini B. V nizu je premagala Montpellier, Magdeburg, Porto in GOG Gudme.

Katalonci so - tako kot vsako leto - med glavnimi kandidati za prvo mesto v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Barve njihove zvezdniške ekipe zastopata tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, za slednjega pa je zaradi hude poškodbe na avgustovskem pripravljalnem turnirju v BiH sezona 2023/24 praktično že izgubljena.

Celjska ekipa je drago prodala svojo kožo na lanski medsebojni tekmi proti Barceloni v Zlatorogu, po hudem boju je izgubila s 27:28.

Drugi pari petega kroga so GOG Gudme - Montpellier, Veszprem - Wisla Plock in Magdeburg - Porto. Po štirih krogih je v vodstvu Barcelona z osmimi točkami, Veszprem in GOG Gudme jih imata po šest, Magdeburg, Montpellier in Porto po štiri, Wisla Plock in Celje Pivovarna Laško pa sta še brez točk.