Celjski rokometaši v Zlatorogu gostijo slovite Katalonce

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na uvodnih štirih tekmah skupinskega dela evropske lige prvakov izgubili proti danskemu Gudmeju, portugalskemu Portu, nemškemu Magdeburgu in francoskemu Montpellieru, v sredo pa bodo v domačem Zlatorogu ob 18.45 gostili slovito Barcelono.

Katalonci so - tako kot vsako leto - med glavnimi kandidati za prvo mesto v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Barve njihove zvezdniške ekipe zastopata tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, za slednjega pa je zaradi hude poškodbe na avgustovskem pripravljalnem turnirju v BiH sezona 2023/24 praktično že izgubljena.

Imenitna zasedba iz Barcelone je na dosedanjih štirih tekmah v skupini B dosegla štiri zmage. V nizu je ugnala Montpellier, Magdeburg, Porto in GOG Gudme, peti par točk pa načrtuje tudi v dvorani Zlatorog. Na tem prizorišču je imela v minuli sezoni silne težave, po dramatični končnici pa je na koncu zmagala z 28:27.

"V Zlatorog prihaja ena najboljših ekip na svetu. Že samo ime Barcelona je nekaj, kar v svetu ogromno pomeni. Imajo ogromno vrhunskih igralcev, so že nekaj let skupaj, kar se pozna v njihovi igri. So dobro uigrani, a videli smo že lani, da se da igrati proti njim. Sobotna zmaga nad Velenjčani nam je vlila dodatno samozavest, v sredo bomo dali vse od sebe, da ogrozimo Katalonce," je pred bližnjim novim mednarodnim izzivom dejal srbski trener na klopi Celja Alem Toskić.

Med najbolj motiviranimi v taboru zasedbe iz mesta grofov bo gotovo Mitja Janc. "To bo zame prav posebna tekma, nasproti mi bo stal starejši brat Blaž," je uvodoma dejal 20-letni Janc in dodal: "Zdaj imam vidnejšo vlogo kot lani, zato vse skupaj dojemam malce drugače, več časa bova skupaj na igrišču. Z Blažem sva dosti v navezi, da mi kakšen nasvet, me pohvali. A jutri na igrišču želim pokazati, kaj znam, in česa smo sposobni kot ekipa, da Barceloni spet povzročimo nekaj težav, potem bomo pa videli, kaj to pomeni."

Po krajši odsotnosti se je na veliko sceno po poškodbi mišice vrnil reprezentančni krilni igralec Tadej Mazej, ki je pred gostovanjem Barcelone dejal: "Vsi se že veselimo bližnje tekme. V to tekmo lahko gremo sproščeno, a zagotovo motivirano, da pokažemo, kaj znamo. Lani smo dokazali, da se lahko kosamo z njimi in pred našimi navijači je vse mogoče. Tekme lige prvakov so res nekaj posebnega, želim si, da bi bilo v Zlatorogu znova odlično vzdušje in da nas navijači ponesejo po igrišču."

Drugi pari petega kroga v skupini B so GOG Gudme - Montpellier, Veszprem - Wisla Plock in Magdeburg - Porto. Po štirih krogih je v vodstvu Barcelona z osmimi točkami, Veszprem in God Gudme jih imata po štiri, Magdeburg, Montpellier in Porto po štiri, Wisla Plock in Celje Pivovarna Laško pa sta še brez točk.

