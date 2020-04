Slovenci že na SP, Slovenke pa na EP!

Ob Slovencih bodo iz Evrope na SP, ki ga bo med 14. in 31. januarjem gostil Egipt, igrali še Nemci, Portugalci, Švedi, Avstrijci, Madžari, Francozi, Španci, Hrvati, Norvežani in Danci. Slednji so si nastop zagotovili kot branilci naslova, medtem ko so bile Španija, Hrvaška in Norveška na SP uvrščene že po evropskem prvenstvu, na katerem so zasedle prva tri mesta.

Varovanke Uroša Bregarja bodo nastopile na decembrskem evropskem prvenstvu. Foto: Nebojša Tejič/STA

Tudi pri ženskah brez kvalifikacij za EP

Odpovedali so tudi preostale kvalifikacijske boje za decembrsko žensko evropsko prvenstvo. Kot so sporočili z EHF, bodo na EP igrale ekipe na podlagi vrstnega reda z EP 2018, in sicer Francija, Rusija, Nizozemska, Romunija, Švedska, Madžarska, Črna gora, Nemčija, Srbija, Španija, Slovenija, Poljska, Češka, Hrvaška ter gostiteljici Norveška in Danska.

Žreb skupin za EP, ki ga bosta družno gostili Danska in Norveška, bo 18. junija na Dunaju.

Zaključni turnir LP potrjeno konec decembra

Glede nadaljevanja sezone moške lige prvakov je obveljala odločitev, da bo zaključni turnir četverice 28. in 29. decembra v Kölnu. Kot so zapisali pri EHF, so preverili, ali bi lahko jeseni izvedli izločilne boje osmine finala, v katere se je uvrstil tudi slovenski prvak RK Celje Pivovarna Laško, a to, tudi zaradi marketinškega aspekta, ne bi bilo mogoče. Na zaključnem turnirju bosta tako sodelovali po najboljši ekipi iz skupin, to so Barcelona, Paris Saint-Germain, THW Kiel in Veszprem.

