Po boleči klofuti se je oglasil tudi Zahović #video

Mariborski nogometaši so si želeli nov slovenski državni naslov zagotoviti že na večnem derbiju proti Olimpiji, a se jim je pred svojimi navijači krepko zalomilo in izgubili s kar 0:3. Po boleči klofuti, ki je tako vsaj za teden dni prestavila slavje vijolic, se je oglasil tudi športni direktor Maribora Zlatko Zahović, ki je zardeval od sramu.

Olimpija je 12 tisoč glavo množico v Ljudskem vrtu utišala že v prvem polčasu, ko je dosegla vse tri zadetke, domači pa se v drugem polčasu niso mogli več vrniti in ostalo je pri visoki zmagi gostov, od veselice in polivanja s šampanjcem pa ni bilo nič. Po bolečem porazu se je oglasil tudi športni direktor Maribora, Zlatka Zahovića, ki se je v svojem imenu in imenu vseh v klubov opravičil navijačem.

Najslabša tekme v 12 letih?

"Derbi je zelo lahko analizirati, to je verjetno v dvanajstih letih naša najslabša tekma. Se opravičujem navijačem, v svojem, v imenu strokovnega vodstva, vseh v klubu.V tej želji, da bi navijačem dali to, kar smo si vsi želeli, da bi postali prvaki na današnji dan, smo pogoreli. Bili smo premotivirani in v tem namenu, da bi vsi skupaj šli veseli s stadiona, odigrali res slabo," je po boleči klofuti za spletno stran NK Maribora dejal športni direktor Zlatko Zahović.

