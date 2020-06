Simon Sešlar: Konkurenca je velika, težko bodo zdržali #video

Celje je v zadnjih petih sezonah Olimpijo, s katero se bo v Stožicah pomerilo v soboto ob 18. uri, premagalo samo enkrat, lani. Kluba z drugega največjega stadiona v državi se je pred leti prijel vzdevek "večno drugi". Imajo dvakratni podprvaki, ki so neporaženi že od 23. novembra, to sezono vendarle priložnost za prvo slovensko zvezdico? "Težko bodo zdržali," pravi legenda kluba Simon Sešlar.

Nekdanji nogometaš Simon Sešlar je bil s Celjem, ki je pokalni finale izgubilo sedemkrat v osmih poskusih, najbližje državnemu naslovu leta 2003. Takrat so po zgolj eni osvojeni točki na zadnjih štirih tekmah končali na drugem mestu, sedem točk za Mariborom.

"Po res dobro odigrani celotni sezoni nam je bilo res vsem žal, da nismo naredili pike na i," se je v pogovoru za Planet TV spominjal Sešlar. Tudi zato v sicer bolj rokometnem mestu tribune zadnja leta samevajo. "Občinstvo v Celju je znano po tem, da se zanimira po tem, ko so rezultati. Običajno so bili nato razočarani, tako da je evforija spet minila."

Simon Sešlar ob osvojitvi pokala leta 2005. Foto: Vid Ponikvar

Delo z mladimi se na dolgi rok obrestuje

Za Celje in Maribor je bila prav zadnja tekma tisoča v prvi ligi. Mladim dajejo prednost pred dragimi okrepitvami. "To se na dolgi rok po navadi tudi obrestuje, in mislim, da to kaže tudi konstanta, da so že od začetka v prvi ligi, na to, da je to prava pot," je prepričan Sešlar.

Od leta 2017 delajo z mladim trenerskim štabom, in sicer na čelu s Kosičem. "Zaupali in verjeli so v zgodbo, ki so jo začeli. Tudi ko je bilo kako leto malo težje, morda tudi rezultatsko ne tako, kot so si sami želeli, so vztrajali pri zgodbi. Mislim, da se vse to v tem trenutno vrača," razmišlja Celjan.

Celjani pred dvobojem z zmaji za njimi zaostajajo pet točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Del srca tudi v Ljubljani

Nogometaši iz knežjega mesta so nazadnje izgubili novembra, proti Olimpiji. S 14 točkami na zadnjih šestih tekmah so se jim nato približali le še na pet točk zaostanka. V klubu po tiho že omenjajo naslov prvaka. "Celje ima kar zelo veliko konkurenco, predvsem v Olimpiji in Mariboru, težko bodo zdržali. Čeprav trenutni položaj kaže na to, da bi jim lahko uspelo," pravi Sešlar, na vprašanje, za koga mu v ligi bije srce, pa odgovarja: "Sem Celjan, večji del kariere sem preživel v Celju, najlepša nogometna leta v Mariboru, pozneje pa sem kot funkcionar deloval v Ljubljani. Glede na to, da je sin sedaj v Ljubljani, je zagotovo delček srca trenutno tudi v Ljubljani."

Če bo o prvaku odločal zadnji krog in s tem tekma med Celjem in Olimpijo, bo torej zadovoljen v vsakem primeru? "Da ... recimo," je za konec dejal Sešlar.

Prvak bo znan najpozneje 22. julija.

