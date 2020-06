Robert Koren se ne boji, da bi Celjane ustavil pritisk boja za naslov

V soboto se v 27. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah obeta tekma med nogometaši Olimpije in Celja, ki je po dobrih igrah in rezultatih Celjanov postal tudi obračun za naslov. Pred derbijem kroga smo se pogovarjali z legendarnim nekdanjim kapetanom Slovenije Robertom Korenom, ki zdaj v Celju z veseljem opravlja vlogo pomočnika glavnega trenerja Dušana Kosića. Kaj nam je povedal?

Celjani so najbližji zasledovalec Olimpije na vrhu lestvice. Za Ljubljančani zaostajajo za pet točk. Če bodo zmagali tudi v Stožicah, se bo prednost Ljubljančanov stopila na vsega dve točki in Celjani, ki so najbolj prijetno presenečenje sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije, bodo postali resni kandidati za zgodovinski podvig. Čeprav so ob Mariboru edini klub, ki vse od krstne sezone 1991/92 nikoli ni izpadel iz slovenske nogometne elite, naslova v njej namreč še niso osvojili.

Celjani so v odlični formi. Zmaga nad velenjskim Rudarjem, ki so jo dosegli v prejšnjem krogu, prvem po prekinitvi sezone zaradi epidemije novega koronavirusa, je bila njihova tretja v nizu in še šesta v zadnjih osmih prvenstvenih tekmah, ki so jih odigrali. V tem času niso izgubili niti enkrat. Nazadnje so brez samcate točke ostali 23. novembra lani, ko so pred domačimi navijači klonili prav proti Olimpiji. Ljubljančani so bili po golih Mackyja Bagnacka, Anteja Vukušića in Luke Menala boljši s 3:1.

Strokovnemu štabu Dušana Kosića se je pridružil pred skoraj natanko enim letom, 10. junija lani. Foto: Vid Ponikvar

Prva tekma je vedno najtežja. Pomembno je le, da so zmagali.

V prejšnjem krogu Celjani sicer niso navdušili, proti zadnjeuvrščenemu Rudarju so imeli namreč presenetljivo veliko dela, a ko gre za boj za najvišja mesta, je pomembno le to, da zmagaš. Njim je uspelo. Velenjčane so odpravili z 2:0. "To je bila prva tekma po dolgem, nepričakovanem premoru. Ko je tako, je vedno težko. Kljub temu, da v klubu vlada zelo pozitivno vzdušje in smo zelo samozavestni, po prekinitvi zaradi koronakrize nismo vedeli, kje smo. Med premorom smo sicer delali zelo dobro, a ko prvič po daljšem času stopiš na igrišče, si vedno malo negotov," pravi Robert Koren, ki ob tem opozarja, da Rudar pod vodstvom novega trenerja Domna Beršnjaka ni več ista ekipa, kot je bila tista, ki je v prvih 25 tekmah pred premorom osvojila vsega deset točk.

"Ne, Rudar je drugačen. Pokazal se je v povsem novi luči in odigral zelo dobro tekmo. Lahko bi se razpletlo tudi drugače, a na koncu je naša ekipa pokazala pravi značaj in kljub težavam tekmo obrnila v svoj prid. Na koncu smo kljub dobremu nasprotniku, česar nam ni težko priznati, zmagali z 2:0, kar je najpomembneje," je še povedal zdajšnji pomočnik glavnega trenerja Dušana Kosića, ki si je ogledal tudi prvo tekmo Olimpije po prekinitvi.

Lahko obljubi zgolj to, da bodo dali vse od sebe

Ljubljančani so do zmage v Sežani prišli na podoben način. Čeprav še zdaleč niso blesteli in bi jo lahko nogometaši Tabora odnesli veliko bolje, so gostje na koncu zmagali s 3:0. "Da, tudi Olimpija je imela veliko težav, a na koncu je tudi ona pokazala, da ima kakovost in zanesljivo zmagala. Olimpija vodi, kar pove vse. Ima vrhunske igralce, dobro ekipo in dobrega trenerja," je povedal o zasedbi Safeta Hadžića, h kateri s svojimi varovanci prihaja v soboto.

"Oni se bodo pripravili na nas, mi pa na njih. Vsi imamo svojo računico. Kaj se bo zgodilo, ne more napovedati nihče. Lahko pa obljubimo, da bomo na igrišču pustili srce. Za naš strokovni štab in igralce to lahko trdim. Naredili bomo vse, da pridemo do dobrega rezultata," je povedal 39-letni nekdanji dolgoletni kapetan slovenske reprezentance, ki se je pred natanko enim letom podal na trenersko pot in jo začel v klubu, pri katerem je pred 16 leti zakorakal na bogato nogometno popotovanje po tujini.

Verjame v mlade celjske nogometaše in dvomi o tem, da bodo imeli težave s pritiskom boja za naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladost? Ekipa ima za sabo določeno kilometrino.

Za Celje in še pred tem za Dravograd je v prvi slovenski ligi odigral 139 tekem in zabil 33 golov, a se naslova nikoli ni veselil. Zanimalo nas je, ali lahko to popravi zdaj, kot član celjskega strokovnega štaba. In predvsem to, ali je pritisk, ki ga prinaša boj za naslov, za mlade celjske nogometaše lahko utež, o čemer zdaj govori marsikdo?

"Mi imamo ekipo, ki ima za sabo določeno kilometrino, tako da s tem ne bi smelo biti težav. Ob tem vseskozi poudarjamo, da ne bomo prehitevali stvari. Ves čas ponavljamo, da gremo korak za korakom in ostajamo na trdnih tleh. Tekmo za tekmo. Seveda pa si želimo uspeha. Želimo biti boljši, kot smo bili. To je naše glavno vodilo, ampak kot sem rekel. Tekmo po tekmo. Zdaj je pred nami Olimpija. Potem gremo naprej. Bomo videli, kam nas bo to na koncu pripeljalo. Pametni bomo lahko, ko bo za nami 36 prvenstvenih tekem," je za konec še povedal avtor gola za edino slovensko zmago na velikih tekmovanjih. Zmago nad Alžirijo na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južnoafriški republiki, od katere bo jutri minilo natanko desetletje.

V Stožicah niso zmagali že več kot štiri leta

Pa še to. Celjani v Stožicah na novo prvenstveno zmago čakajo že dolgo časa, kar devet tekem. Nazadnje so se polnega izkupička v gosteh pri Olimpiji veselili v 34. krogu sezone 2014/15, ko so po preobratu v drugem polčasu z goloma Gregorja Bajdeta in Benjamina Verbiča pod vodstvom Simona Rožmana zmagali z 2:1. Na klopi Ljubljančanov je takrat sedel Darko Karapetrović.

Zadnjih deset tekem Olimpije in Celja v Stožicah:

Sezona 2019/20, 9. krog:

Olimpija : Celje 2:2 (1:0)

Menalo 38., Vukušić 48./11m; Božić 58., Vizinger 71.; R.K.: Vidmajer 79./Celje



Sezona 2018/19, 21. krog:

Olimpija : Celje 2:0 (1:0)

Črnic 45., Savić 68.



Sezona 2018/19, 3. krog:

Olimpija : Celje 2:2 (2:1)

Kapun 7., Savić 14.; Lupeta 31., Požeg Vancaš 56./11m



Sezona 2017/18, 19. krog:

Olimpija : Celje 2:1 (0:0)

Abass 85., Alves 90.; Lupeta 88.



Sezona 2017/18, 1. krog:

Olimpija : Celje 3:1 (1:0)

Brkić 42., Abass 49., Alves 51.; Dangubić 77.



Sezona 2016/17, 19. krog:

Olimpija : Celje 2:1 (2:0)

Benko 31., Alves 38.; Rahmanović 64.; R.K.: Klinar 49./Olimpija



Sezona 2016/17, 1. krog:

Olimpija : Celje 1:0 (1:0)

Velikonja 6.



Sezona 2015/16, 25. krog:

Olimpija : Celje 0:0



Sezona 2015/16, 7. krog:

Olimpija : Celje 6:0 (2:0)

Kronaveter 9., 37., Kelhar 70., Alves 76., Šporar 78., Djermanović 89.



Sezona 2014/15, 34. krog:

Olimpija : Celje 1:2 (1:0)

Šporar 38.; Bajde 67., Verbič 77.