Saša Gajser zapušča Ljudski vrt

Saša Gajser po več kot desetletju uspešnega delovanja v strokovnem štabu zapušča Maribor. "Hvala klubu za dolgoletno sodelovanje in vse čudovite trenutke. Slovesa nikdar niso prijetna. Ker gre za dolgo skupno obdobje, so prisotna tudi čustva, posebni občutki," je ob slovesu za spletno klubsko stran Maribora dejal Gajser.

"To so bila moja najlepša športna leta, zato bi ob tej priložnosti posebno zahvalo namenil tudi vsem navijačem, Violam, ki so bili, so in bodo s svojo podporo pomemben sestavni del 'vijol’čnega' mozaika. Kluba nikdar ne morem zapustiti, fizično ne bom prisoten, bom pa ostal v vlogi navijača. Najprej si bom vzel čas za počitek, za družino, potem pa se bom v prihodnjem obdobju usmeril k nadaljnjemu izpopolnjevanju in poiskal nove nogometne izzive," dodaja nogometni strokovnjak, ki je po zamenjavi Maura Camoranesija sam prevzel vodstvo prve ekipe, pretekli konec tedna pa je trenersko dirigentsko palico moral predati Simonu Rožmanu.

Šuler: Vrata mu bodo vedno odprta Športni direktor kluba Marko Šuler: "Saša se je odločil, da se povsem umakne iz delovanja kluba. Takšne poteze niso lahke, odločitev spoštujemo in razumemo." Foto: NK Maribor "Ob pobudi in želji, izraženi z njegove strani, Saša Gajser zaključuje dolgoletno zgledno ter nadvse uspešno sodelovanje z NK Maribor. Saša se je odločil, da se povsem umakne iz delovanja kluba. Takšne poteze niso lahke, odločitev spoštujemo in razumemo. V takšni situaciji samo veliki gospodje lahko sprejmejo takšno odločitev, kar v športu ni pogost pojav. Pri NK Maribor se mu vsi v klubu glede na prehojeno skupno pot in vse, kar smo prestali skupaj, iskreno zahvaljujemo za prispevek. Zaradi tega bo imel Saša Gajser posebno mesto v klubu, vrata mu bodo vedno odprta, na nadaljnji, nedvomno obetavni trenerski poti pa mu želimo obilo športnih uspehov," je klubsko stališče predstavil športni direktor Marko Šuler.

Najprej kot igralec, nato član strokovnega vodstva

Gajser je v vijoličastem aktivno sodeloval v različnih vlogah. Najprej je kot igralec zbral 22 nastopov v članskem moštvu in prispeval delež k osvojitvi prve pokalne trofeje v samostojni Sloveniji leta 1992 z zadetkom iz enajstmetrovke v finalnem dvoboju proti Olimpiji.

Saša Gajser je kot igralec za Maribor odigral 22 tekem. Foto: Vid Ponikvar

Pozimi leta 2010 se je vrnil v Ljudski vrt. Najprej je bil trener v nogometni šoli, prevzel je selekciji U13 in U10, v sezoni 2011/12 pa se je preselil v slačilnico članskega moštva in 24. avgusta 2011 postal pomočnik trenerja, ki je ob aktivnem sodelovanju na treningih v prejšnjih letih opravljal pomembne naloge pri skavtiranju naslednjih nasprotnikov.

Po odhodu Camoranesija je vlogo vršilca dolžnosti na trenerskem položaju opravljal ravno Gajser. V prvenstvu je vodil vijolice na petih tekmah. Trikrat je remiziral, dvakrat zmagal, Maribor pa s tekmo več za vodilno Olimpijo zaostaja eno točko.

Preberite še: