Maribor ima novega trenerja, Simon Rožman ne skriva ponosa

Petnajstkratni slovenski prvak NK Maribor je predstavil novega trenerja. Športni direktor Marko Šuler je na odgovorni položaj pripeljal Simona Rožmana, ki je prejšnji mesec ostal brez službe na Reki. Štoran bo skušal vijolice, ki so v petek v prijateljski tekmi v mestu ob Dravi izgubile proti Bravu, popeljati do naslova državnega prvaka. Na trenerskem stolčku je nasledil Sašo Gajserja, z Mariborom pa sklenil sodelovanje do leta 2024.

Skoraj mesec dni je že od trenutka, ko je Maribor prekinil sodelovanje z Maurom Camoranesijem in Oliverjem Bogatinovom. Ko je položaj športnega direktorja prevzel Marko Šuler, se je zakopal v iskanje najprimernejšega stratega za NK Maribor. Vodstvo kluba je izpostavilo zlasti skrb za dobrobit in nadaljnji razvoj kluba, tako da stremi k prihodu trenerja, ki dobro pozna vlogo Maribora v slovenskem nogometu, hkrati pa bi ob osvajanju lovorik lahko pripomogel še k uveljavitvi mnogih mladih igralcev.

Rožman: Velik motiv, da se Maribor približa uspešni preteklosti kluba

Tako se je 37-letni Štoran veselil po zmagi v finalu pokala Slovenije, ko je leta 2017 z Domžalami premagal Olimpijo. V finalu pokala je zaigral tudi s Celjani, a ostal praznih rok proti Kopru (2015). Foto: Vid Ponikvar Korošec se je najbolj ogrel za prihod 37-letnega Simona Rožmana, ki je v Sloveniji že vodil Celje in Domžale, 20. marca pa ga predstavil javnosti kot novega trenerja NK Maribor.

"Najprej bi se rad zahvalil klubu za zaupanje. Prvi vtis je izreden, namenjena mi je bila lepa dobrodošlica. Ponosen sem, da sem postal vodja strokovnega tima v izjemnem klubu. Zavedam se svoje odgovornosti, po drugi strani pa z delovnim timom prinašamo energijo, znanje, veliko srce, da bi v bližnji in daljni prihodnosti bili uspešni ter izpolnili klubske cilje. Klub mi je predstavil svoj projekt, analiziral sem zadeve in sprejel izziv. NK Maribor ima vsebino, dušo in vedno kakovosten igralski kader. Imamo skupen cilj in velik motiv, da se približamo uspešni preteklosti kluba. Maribor je vedno pokazal svojo visoko kakovost, ko je bila prisotna kolektivna energija, kar se čuti tudi zdaj. Nedvomno je naša želja, da bi zgradili dolgoročno zgodbo, vzpostavili prepoznaven slog igre. Cilji so postavljeni zelo visoko, vendar so uresničljivi," je v prvi izjavi za klubsko stran izpostavil novopečeni trener najuspešnejšega slovenskega kluba, ki bi se rad približal uspehom, ki so ga krasili v preteklosti.

Je Simon Rožman dobra izbira za novega trenerja NK Maribor? Da 156 +

Ne 13 + Oddanih 169 glasov

Simon Rožman je s Celjem in Domžalami že večkrat gostoval v Ljudskem vrtu. Z rumeno družino je osvojil tudi pokalno lovoriko (2017). Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po odhodu Camoranesija je vlogo vršilca dolžnosti na trenerskem položaju opravljal Saša Gajser. V prvenstvu je vodil vijolice na petih tekmah. Trikrat je remiziral, dvakrat zmagal, Maribor pa s tekmo več za vodilno Olimpijo zaostaja eno točko.

Šuler pojasnil, zakaj ni izbral Gajserja

Rožman je nazadnje vodil hrvaško Rijeko, z njo v prejšnji sezoni postal pokalni zmagovalec, v tej pa navdušil s predstavami v Evropi, kjer je Rečane popeljal v skupinski del lige Europa, kjer je premagal AZ Alkmaar in v gosteh remiziral z Real Sociedadom. Foto: Guliverimage Športni direktor Marko Šuler priznava, kako je bil z Rožmanom v pogovorih že nekaj časa. "Pri idejah smo se glede na pot, ki smo si jo zastavili, hitro uskladili. V resnih kombinacijah je bil tudi Saša Gajser, a zaradi težav z licenco ne more biti dolgoročnejša rešitev," je nekdanji dirigent obrambe NK Maribor in slovenske reprezentance pojasnil, zakaj je iz igre za trenerja, ki bi vodil Maribor na daljši rok, izpadel dolgoletni uslužbenec kluba Gajser, ki je predstavljal desno roko številnim trenerjem.

"Odločili smo se za Simona Rožmana. Rezultati in zgodovina povedo svoje, vsak dan se ne ponudi možnost dobiti tako uspešnega, mladega trenerja z zanimivo vizijo. Predvsem pa deloholika, ki je popolnoma predan klubu in svojemu delu. To je bila priložnost, ki jo je bilo vredno izkoristiti. Ker je bila želja obojestranska, je bila odločitev zelo lahka. Maribor gre na novo pot, Simon dobro ve, kaj je Maribor, v kakšno okolje prihaja in ko sestaviš vse skupaj, so zadeve dobro zastavljene. Dela je ogromno, tega se zavedamo vsi v klubu, zaveda se Simon in se morajo tudi igralci," je športni direktor Maribora prepričan, da Rožman dobro pozna mariborsko okolje, "DNK" vijoličnega kluba.

Rožman je z Mariborom sklenil triletno pogodbo, prvič pa bo vodil nogometaše Maribora v ponedeljek. V sredo odhajajo vijolice na priprave v Čatež.

Rožmanove številke, ki so navdušile NK Maribor Mariborski klub je ob predstavitvi novega trenerja, že četrtega v tej sezoni (pred njim so vijolice vodili Sergej Jakirović, Mauro Camoranesi in Saša Gajser), izpostavil nekaj statističnih podatkov iz trenerske kariere Simona Rožmana, enega najbolj uspešnih slovenskih strategov iz tako imenovanega mlajšega vala. NK Maribor je izpostavil: da je Rožman pri 37 letih vodil že 256 tekem (Celje, Domžale in Rijeka), povprečje točk na tekmo pa znaša 1,71;

da je osvojil pokalni lovoriki tako z Domžalami (2017) kot tudi Rijeko (2020);

da je Rijeko v sezoni 2020/21 popeljal v skupinski del lige Europa, kjer je bil najmlajši trener;

da je Domžale v sezoni 2017/18 popeljal do play-offa kvalifikacij za ligo Europa, kjer je izpadel proti poznejšemu finalistu Marseillu, pred tem pa izločil tudi nemški Freiburg.



Gajser se je od stolčka poslovil s porazom

"Častni" zadetek za Maribor je dosegel Rok Kronaveter. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gajser je zadnjič vodil vijolice v petek. Mariborčani so na začetku reprezentančnega premora, ki bo trajal kar dva tedna, odigrali prijateljsko tekmo z Bravom. Brez reprezentantov (Aljoša Matko se pripravlja z mlado slovensko izbrano vrsto za Euro do 21 let, Ilija Martinović je bil vpoklican v reprezentanco Črne gore, Alexandru Cretu v romunsko, Kenan Pirić pa izbrano vrsto BiH), zaradi zdravstvenih težav sta manjkala Aleks Pihler in Rudi Požeg Vancaš, Martin Milec še nima pravice nastopa, ni pa bilo tudi Jana Mlakarja, ''nesojenega'' mladega reprezentanta, ki je ostal brez dokazovanja na domačem Euru. V obrambi je Špiro Peričić zaradi zlomljenega nosa zaigral z zaščitno masko.

Maribor, za katerega sta v petek zaigrala tudi mladinca Gal Gorenak (vso tekmo) in Arijan Djelovci (11 minut), je izgubil proti Bravu. Mladi ljubljanski klub je pogrešal tri mlade reprezentante, ki se v mestu ob Dravi pod vodstvom Milenka Ačimovića pripravljajo na Euro. To so Igor Vekić, David Brekalo in Sandi Ogrinec.

Končni rezultat na dvoboju, ki je potekal na pomožnem igrišču v Ljudskem vrtu (glavni se pripravlja za sredino uverturo Eura do 21 let), je z najstrožje kazni postavil Mustafa Nukić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostje so vseeno premagali Maribor, v polno sta zadela Milan Tučić (4. minuta) in Mustafa Nukić z bele točke (40. minuta), za vijolice pa je bil uspešen Rok Kronaveter (35. minuta), ki mu konec sezone poteče pogodba z Mariborom, a je na dobri poti, da s športnim direktorjem seže v roko in podaljša sodelovanje.

"Odlična pripravljalna tekma proti boljšemu nasprotniku od nas, ki nas je zopet razgalila na več ravneh: taktični, individualni in psihološki. Preizkusili smo nekaj novih stvari, ki jih želimo vpeljati že kar nekaj časa. Dobili smo pomembne informacije in odgovore, nekaj igralcev vrnili v ritem in ostali zdravi. Zato smo lahko s takšno tekmo zadovoljni,'' je bil po dvoboju zadovoljen trener Brava Dejan Grabić, ki se bo prihodnji teden pomeril s hitom hrvaškega prvenstva, HNK Gorico. V trenerskem dvoboju se je pomeril proti Saši Gajserju, v nadaljevanju prvenstva pa ga čakajo trenerski obračuni z novopečenim strategom vijolic Simonom Rožmanom.