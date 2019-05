V živo: oglejte si mojstrovini Luke Zahovića, ki je skočil na vrh lestvice strelcev! #video

Pred zadnjim krogom smo čakali odgovore na tri vprašanja in dobili le enega. Gorica, ki doma ni uspela premagati Aluminija (0:0), je izgubila vse možnosti, da bi si zagotovila osmo mesto, ki prinaša obstanek, tako da se bodo štirikratni slovenski prvaki, ki še nikoli niso izpadli iz lige, še drugič v zgodovini kluba podali v dodatne kvalifikacije.

Tako Mura, ki je z 0:1 klonila v Stožicah, kjer je za novo zmago Olimpije z novim golom poskrbel Endri Cekici, kot Celje, ki je doma po dveh golih Milana Tučića izgubilo proti Rudarju z 0:2, sta ostala brez točk, tako da bosta o zadnji evropski vozovnici odločala na medsebojni tekmi v zadnjem krogu v Murski Soboti. Mura je v boljšem položaju, saj ima na četrtem mestu tri točke prednosti, a bi nanj v primeru zmage skočili Celjani, saj so Prekmurce v tej sezoni v prvenstvu že dvakrat premagali.

Maribor je 15. prvenstveno lovoriko proslavil v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo lepo število gledalcev, ki so videli zmago z 2:0 proti že nekaj časa odpisanemu Krškemu, ki se seli v drugo ligo. Oba gola za vijoličaste je dosegel Luka Zahović, ki je tako skočil na vrh lestvice strelcev, zabil je namreč že 17 golov in se na prvem mestu izenačil z Rokom Kronavetrom. Ker je zvezdnik Olimpije zadnjo tekmo v sezoni že odigral, ima mladi napadalec Maribora lepo priložnost, da še drugič v dveh letih postane strelski kralj.

Prvi gol Luke Zahovića v Mariboru:

Drugi gol Luke Zahovića v Mariboru:

VIDEO: gol Daria Kolobariča za vodstvo Domžal z 2:1:



GOOOL! Še en zadetek v Kranju, kjer zdaj Domžale po golu maldega Daria Kolobariča vodijo z 2:1.



Konec tekme v Ljubljani! Olimpija se je od domačih navijačev poslovila z zmago nad Muro z 1:0, ki ji jo je zagotovil Endri Cekici. Albanec, ki je v zadnjem času v izjemni strelski formi.

Začetek drugega polčasa v Kranju! V Kranju, kjer pa rezultat ni več pomemben, saj si je Triglav zaradi tega, ker Gorica ni uspela zmagati, že zagotovil obstanek, nadaljujejo z drugim delom igre.

Konec tekme v Celju! Rudar je z dvema goloma Milana Tučića premagal Celje z 2:0.

Konec tekme v Mariboru! Maribor je z dvema goloma Luke Zahovića, ki je skočil na vrh lestvice strelcev, z 2:0 premagala odpisane Krčane.

Konec tekme v Novi Gorici! Gorica in Aluminij sta se razšla brez remija. Zdaj je dokončno jasno, da se bo Gorica pred izpadom reševala v dodatnih kvalifikacijah za obstanek.



VIDEO: gol Luke Zahovića za vodstvo Maribora z 2:0:





GOOOL! Luka Zahović je v 79. minuti za Maribor proti Krškemu zadel še drugič in na vrhu lestvice ujel Roka Kronavetra. Tudi pri tem zadetku je pokazal precej nogometnega znanja. Bo mladi slovenski napadalec še drugič v dveh letih najboljši strelec slovenske lige?



VIDEO: gol Milana Tučića za vodstvo Rudarja z 2:0:





GOOOL! Nov gol v Celju, kjer Rudar vodi že z 2:0, spet pa je v 75. minuti v polno meril Milan Tučić, ki je dosegel 14. prvenstveni gol sezone. Se lahko v boj za strelskega kralja vmeša tudi on?



VIDEO: gol Endrija Cekicija za vodstvo Olimpije z 1:0:





GOOOL! Zadetek, ki je prav gotovo razveselil Celjane, smo dočakali tudi v Stožicah. Nov gol za Olimpijo je dosegel Endri Cekici, ki je Ljubljančane proti Muri v 59. minuti popeljal v vodstvo z 1:0.



VIDEO: gol Milana Tučića za vodstvo Rudarja z 1:0:



GOOOL! Pa smo zadetek dočakali tudi v Celju, kjer domačim nogometašem Evropa počasi polzi iz rok. Rudar je v vodstvo z golom v 68. minuti popeljal Milan Tučić, ki je zdaj pri 13 prvenstvenih golih v tej sezoni.

GOOOL! Še en zadetek v Kranju, kjer je Gašper Udovič izid na tekmi med Triglavom in Domžalami poravnal na 1:1.



Začetek drugih polčasov! Z drugim delom igre so začeli na treh prvoligaških prizoriščih, in sicer v Mariboru, kjer gostuje Krško, v Novi Gorici, kjer Gorica gosti Aluminij, in v Celju, kjer gostuje Rudar.

VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Adama Gnezde Čerina v Domžalah:





GOOOL! Pa smo dočakali tudi drugi današnji zadetek. Dosegli so ga Domžalčani na tekmi proti Triglavu v Kranju, ki se je začela s skoraj enourno zamudo. Z enajstmetrovke ga je zabil mladi Adam Gnezda Čerin.



Polčas tudi v Ljubljani! Na tekmi med Olimpijo in Muro v Stožicah, ki je bila zaradi nevihte prekinjena za dobrih deset minut, gledalci še niso videli zadetka.

Začetek tekme v Kranju! Zdaj se je, s 55-minutno zamudo, začela tudi tekma med Triglavom in Domžalami, ki je bila zaradi obilnega deževja prestavljena.



VIDEO: gol Luke Zahovića za vodstvo Maribora z 1:0:





Polčas na treh prizoriščih! V Novi Gorici, na tekmi med Gorico in Aluminijem, je sodnik označil konec prvega polčasa. Izid je 0:0. Podobno je v Celju, kjer gostuje Rudar. Edini gol do zdaj smo videli v Ljudskem vrtu, kjer je prav tako polčas, Maribor pa proti Krškemu vodi z 1:0. Za edini gol je poskrbel Luka Zahović, ki je gol zabil po pravi mojstrovini.

Nadaljevanje tekme v Ljubljani! Po prekinitvi tekme v Stožicah, ki je trajala dobrih 10 minut, se obračun Olimpije in Mure, na katerem še nismo videli zadetkov, nadaljuje.



Prekinitev tekme v Ljubljani! V Kranju še kar čakamo na začetek tekme med Triglavom in Domžalami, po 29. minutah igre pa je bila zaradi nevihte prekinjena tudi tekma med Olimpijo in Muro v Ljubljani.



GOOOL! No pa smo po več kot 20 minutah igre na štirih prizoriščih le dočakali prvi gol. V 21. minuti je v Ljudskem vrtu Maribor v vodstvo z 1:0 proti Krškemu popeljal Luka Zahović, ki je dosegel 16. prvenstveni gol in skočil na drugo mesto lestvice strelcev. Zdaj za vodilnim Rokom Kronavetrom iz Olimpije, ki pa v tej sezoni ne bo več igral, zaostaja le še za en gol. Bo Zahović mlajši še drugo sezono zapored najboljši strelec slovenskega prvenstva.



Začetek tekem! Začele so se tekme v Stožicah, kjer Olimpija gosti Muro, Novi Gorici, kjer Gorica gosti Aluminij, Mariboru, kjer gostuje Krško, in Celju, kjer gostuje Rudar. Tekma v Kranju, kjer bi se morala udariti Triglav in Domžale, je za zdaj zaradi obilnega deževja prestavljena. O njeni nadaljnji usodi naj bi bilo več znanega čez 20 minut.

POZOR: Usoda tekme bo znana čez 20 minut. pic.twitter.com/Z7oJW5uI6G — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) May 22, 2019



Težave v Kranju. Bo tekma med Triglavom in Domžalami, ki bi morala biti v Kranju, odpovedana oziroma prestavljena? Takšna slika prihaja iz Kranja:

Trenutno je na vrhu lestvice strelceviz Olimpije, ki je zabil 17 prvenstvenih golov, a v tej sezoni ne bo več igral. Z enim golom manj je drugiiz Triglava, s 15 goli sleditaiz Mure iniz Maribora, ki je bil z 18 goli najboljši strelec lige lani.s 14 goli je poškodovan, tako da je že izpadel iz bitke za strelskega kralja, nekaj možnosti za tak naziv imata šeiz Maribora, ki je pri 13 zadetkih, in Jamajčan, ki v zadnjem času navdušuje v majici Domžal,. Tudi on je trenutno pri številki 13.Pred zadnjima dvema krogoma je zanimivo predvsem v boju za zadnje mesto, ki prinaša Evropo. Na četrtem mestu je trenutno Mura, ki gostuje v Stožicah, medtem ko Celjane, ki imajo tri točke zaostanka, čaka domača tekma z Rudarjem. Nekaj negotovosti je tudi v boju za obstanek. Krško je že drugoligaš, ima pa deveta Gorica še nekaj možnosti, da se izogne devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek. Za tak scenarij morajo Novogoričani, ki so izgubili zadnje štiri tekme, v zadnjih dveh tekmah dvakrat zmagati, Triglav pa mora obe tekmi izgubiti.Javljamo se s kar petih nogometnih prizorišč. V predzadnjem prvenstvenem krogu se bodo nogometaši merili v Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Muro (prenos na Planetu), Triglav bo gostil Domžale (prenos na Planet 2), Celja Rudar (prenos na Planet 2), Gorica Aluminij (prenos na www.siol.net), Maribor pa bo svojo 15. prvenstveno lovoriko pred domačimi navijači proslavil proti že odpisanemu Krškemu.