V živo: kakšen šok za Maribor! Muri se že smeji. #video

Mura pravkar gosti zadnjeuvrščeno Gorico, branilci naslova Celjani so v Ljudskem vrtu na 102. štajerskem derbiju v 1. SNL šokirali jesenskega prvaka NK Maribor (1:0) in prvič zmagali pod vodstvom Jirija Jarošika, Bravo pa je v uvodni tekmi 22. kroga Prve lige Telekom Slovenije nadigral Koper (3:0). V nedeljo bodo Domžale pričakale Tabor, Aluminij pa v tem letu še stoodstotno Olimpijo.

Mura : Gorica 1:0 (-:-)

Goooool! 1:0! 2. minuta. Mura je ekspresno zatresla mrežo Gorice in dosegla prvi zadetek v spomladanskem delu. V polno je zadel Amadej Maroša in se veselil četrtega zadetka v tej sezoni. Začetek dvoboja v Murski Soboti. Trener Mure Ante Šimundža se je odločil za naslednjo začetno enajsterico: Strateg Gorice Aleksandar Jović je izbral enajst igralcev, ki bodo začeli dvoboj v Fazaneriji. Med njimi je prvič, odkar nastopa pri vrtnicah, tudi mladi napadalec Žan Vipotnik:



Prvič med prvih enajst v prvoligaški konkurenci tudi Žan Vipotnik! Sobotni prvoligaški spored se bo končal v Prekmurju, kjer se bosta ob 20. uri spopadli Mura in Gorica. Pokalni zmagovalci so na papirju favoriti v srečanju z zadnjeuvrščenim klubom, glede na dogajanje v letu 2021 pa malce manj. Črno-beli namreč še čakajo na prvo zmago, čeprav trener Ante Šimundža ni nezadovoljen z igro, vrtnice pa so prebrodile hudo krizo in začele pospešeno osvajati točke. Načrte so prekrižale tudi Kopru, zdaj pa jo želijo zagosti še enemu slovenskemu klubu, ki kandidira za nastop v Evropi. Pri gostiteljih, ki so v zaključnem delu priprav zaradi okužb z novim koronavirusom in karanten ostali brez številnih igralcev, bo zaradi kazni rumenih kartonov manjkal najboljši igralec Nino Kouter. "Gorica je z novim trenerjem in novimi dodatnimi močmi nekoliko drugačna. Na podlagi prejšnjih tekem lahko pričakujemo težko preizkušnjo in zahtevnega nasprotnika," pojasnjuje Šimundža in dodaja: "Podoba na igrišču na zadnjih dveh tekmah je bila takšna, da bi si zaslužili tudi kakšno zmago." Gorica prihaja v Fazanerijo brez kaznovanega Matija Kavčiča, a z visoko stopnjo samozavesti. Zmaga na vedno prestižnem primorskem derbiju s Koprom jim je vlila dodatnih moči. "Na obeh tekmah smo pokazali, da se lahko kosamo z Muro, zato gremo v Mursko Soboto z enako miselnostjo, kot smo jo imeli pred obračunom s Koprom," sporoča mladi napadalec Tjaš Begić. Vrtnice, ki so v tej sezoni proti Muri dvakrat izgubile s tesnim rezultatom 0:1, je zadnji dan prestopnega roka okrepil tudi povratnik, čuvaj mreže Grega Sorčan.

Veliko presenečenje v Ljudskem vrtu

Štajerski derbi med jesenskim prvakom Mariborom in branilcem naslova Celjem je ponudilo presenetljiv razplet. Vijolice so doživele boleč poraz (0:1) in po novem neuspehu izpustile iz rok priložnost, da bi vsaj do nedelje na vrhu prehitele ljubljansko Olimpijo. Dvoboj v praznem Ljudskem vrtu je ponudil le en zadetek. V 77. minuti ga je dosegel Hrvat Filip Dangubić, ki je vstopil v igro šele v 65. minuti, nato pa zatresel mrežo Ažbeta Juga in poskrbel za veliko slavje državnih prvakov.

Zadetek Filipa Dangubića:

Celjani so s pomočjo izvrstnih obramb vratarja Matjaža Rozmana dosegli prvo zmago, pa tudi prvi zadetek, odkar je njihov trener Jiri Jarošik. Čeh je v trenerskem spopadu nekdanjih nogometnih zvezdnikov premagal Maura Camoranesija in napovedal boljše čase branilcev naslova, Maribor pa nadaljuje z rezultatsko krizo. Po treh zaporednih remijih je Maribor zdaj ostal povsem praznih rok, za dodatno slabo voljo pa je poskrbela poškodba Blaža Vrhovca. Ljubljančan je na 29. rojstni dan za nekaj trenutkov ostal celo brez zavesti, nato pa se je njegovo stanje le izboljšalo, nakar so ga prepeljali na dodatne preiskave v bolnišnico.

Športni direktor Maribora Oliver Bogatinov je po dvoboju sporočil, kako Ljudski vrt zapušča Jasmin Mešanović. Dolgoletni napadalec Maribora se vrača v domovino, kjer bo sklenil dogovor s prvakom Sarajevom.

Poročilo s tekme v Mariboru in priložnosti:

Rekord Brava, Nukić najboljši podajalec 1. SNL

Uvodno dejanje 22. kroga se je v sončni Ljubljani razpletlo v prid Šiškarjem. Bravo je s prepričljivih 3:0 ugnal Koprčane, ki jih je prvič v tej sezoni vodil povratnik Rodolfo Vanoli, a s tistim, kar so pokazali kanarčki, ni mogel biti preveč zadovoljen. Ljubljančane je s strelskim prvencem v prvem polčasu popeljal v vodstvo Hrvat Loren Maružin, v drugem polčasu pa sta se med strelce vpisala še Milan Tučić in Miha Kancilija.

Zadetek Mihe Kancilije za 3:0 in že 7. asistenca Mustafe Nukića v tej sezoni:

Mustafa Nukić je proti neprepričljivim Primorcem, ki so bili nezbrani v obrambi, vknjižil kar dve podaji. Skupno jih je v tej sezoni zbral že sedem, tako da je na lestvici najboljših podajalcev sezone prehitel Dareta Vršiča (6) in poskočil na prvo mesto. Bravo je nepremagan v prvi ligi že 10 tekem zapored, s čimer je popravil klubski rekord, Koprčani pa v letu 2021 sploh še niso osvojili točke. Nanizali so že tretji poraz in na lestvici zdrsnili s četrtega mesta. Zavzel ga je Bravo in poskrbel za enega najlepših trenutkov v kratki zgodovini kluba.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Poročilo s tekme v Ljubljani in priložnosti:

Češnjice pri Domžalah, ki jim gre imenitno

Domžale proti Taboru ne bodo mogle računati na najboljšega strelca Daria Kolobarića. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored se bo začel v Domžalah, kjer bodo gostitelji poskušali nadaljevati izjemne nastope v letu 2021. Sprva so blesteli v pripravljalnem obdobju, nato pa nadaljevali uspehe še v prvi ligi. Najprej so spravili v zagato Maribor (3:3, vodili so že s 3:1), nato pa zavili v črno še prvaka sredi Celja (2:0). Na lestvici so se približali mestom, ki peljejo v Evropo, zdaj pa želijo pozitiven trend osvajanj točk še nadaljevati.

Za začetek proti Taboru iz Sežane, ki slovi po tem, da v gosteh zelo redko osvaja točke. Odkar Kraševce vodi Igor Božič, črno-rdeči, ki na lestvici za Domžalčani zaostajajo tri točke, še niso zmagali. "Na Tabor se bomo pripravili kot na Maribor in Celje. Ciljev ne skrivamo, napadamo tri točke in od tega ne odstopamo," je Dejan Djuranović odločen pred srečanjem 22. kroga, na katerem ne bo mogel računati na pomoč najboljšega strelca Daria Kolobarića, saj si je ta poškodoval stegensko mišico na zadnji tekmi v Celju.

Pri gostih zaradi kazni rumenih kartonov ne bo Antoina Makoumbouja, zaradi fizične nepripravljenosti naj tokrat za srečanje še ne bi kandidiral zadnji zimski novinec z zelo slavnim priimkom Mathias Pogba, bo pa napad češnjic po odsluženi kazni bogatejši za Portugalca Aldairja Djaloja, ki je v tej sezoni ena izmed gonilnih sil sežanskega kluba.

Olimpija v naletu, Kidričani brez nekdanjega zmaja

Haris Kadrić se je v preteklosti dokazoval tudi v dresu zmajev, v nedeljo pa se zaradi kazni ne bo mogel pomeriti z nekdanjim klubom. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zanimiv prvenstveni krog se bo končal na Štajerskem, v Kidričevem, kjer je Aluminij v sredo na vse prej kot idealno pripravljeni zelenici v zaostali tekmo 20. kroga vzel polno mero Celjanom. Po dvoboju je bilo največ govora o napaki sodnika Alena Borošaka, ki ne bi smel pokazati na belo točko v korist gostiteljev, pa tudi o nerazumljivem izlivu besa edinega strelca Harisa Kadrića, ki je ugriznil tekmeca Esterja Soklerja, prejel rdeči karton, nato pa je disciplinski sodnik NZS sporočil, da se bo mladi napadalec hladil kar na petih tekmah.

To je velik udarec za Kidričane. Nekdanji napadalec zmajev tako ne bo mogel nastopiti proti Olimpiji. Trener Oskar Drobne bo moral moči, s katerimi želi prirediti presenečenje in spraviti vodilne Ljubljančane v slabo voljo, iskati drugje. Aluminij je jeseni doma že ugnal Olimpijo. Takrat je zadel v polno Jure Matjašič (1:0), ki pa se je nato preselil v Celje. "Igramo proti ekipi, ki je trenutno zelo vroča, tehnično zelo močna in pa tudi direktna. Imajo vrhunske posameznike, a če bomo odigrali vsaj približno tako borbeno kot proti Celju, bomo imeli svoje priložnosti," razmišlja Drobne, ki v nedeljo pričakuje zelo lepo srečanje. Branilec Emir Azemović ne skriva cilja. Aluminij želi proti vroči Olimpiji zadržati mrežo nedotaknjeno.

Kidričani želijo v nedeljo prekrižati načrte klubu, ki se lahko kot edini v tem letu pohvali s stoodstotnim izkupičkom. Foto: Vid Ponikvar

Gostje prihajajo v Kidričevo brez kaznovanega Nina Pungarška, največje pozornosti bo deležen Đorđe Ivanović, ki je z mojstrskimi potezami odločil zadnje srečanje proti Muri v korist zmajev (2:0 – Srb je prispeval gol in podajo), za dvoboj pa bosta kandidirala tudi zveneča zimska novinca, Hrvat Ante Ćorić in Srb Vujadin Savić. "Pred nami je zahtevna tekma, a smo v naletu in gremo na zmago. Na igrišču pričakujem trd boj z malo priložnostmi. Upam, da bomo mi svoje izkoristili," pred zahtevnim gostovanjem sporoča izkušeni branilec zmajev Matic Fink. Ljubljančanom bi lahko šla na roko tudi večja svežina, saj je Olimpija med tednom počivala in se na treningih uigravala pod vodstvom Gorana Stankovića, Kidričani pa so imeli v sredo tekmo, ki jim je na zahtevnem igrišču vzela kar nekaj moči.

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog: Sobota, 20. februar:

Bravo : Koper 3:0 (1:0)

Maružin 33., Tučić 63., Kancilija 75.



Maribor : Celje 0:1 (0:0)

Dangubić 77.



20.00 Mura - Gorica Nedelja, 21. februar:

15.00 Domžale - Tabor

16.45 Aluminij - Olimpija