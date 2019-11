Maribor lahko prehiti Olimpijo. Vprašanje je le, za koliko časa.

Na Krasu, kjer nogometaši Tabora v tej sezoni povzročajo veliko težav prvoligaškim tekmecem, bo v času sobotnega kosila gostoval Aluminij. Kidričani spadajo med največja presenečenja sezone, v slabšo voljo jih ni pahnil niti zadnji poraz proti Mariboru. V Sežano prihajajo z namenom, da širni Sloveniji dokažejo, kako lahko še vedno držijo korak z najboljšimi. Na stadionu Rajko Štolfa so že gostovali v uvodnem krogu in osvojili kraško trdnjavo. To je pozneje v sezoni uspelo le še vodilni Olimpiji. Odkar je trener češnjic Almir Sulejmanović, Tabor ne izgublja doma, a na žalost navijačev na gostovanjih kot po tekočem traku ostaja brez točk.

Gostje želijo nadaljevati izjemen niz proti Taborju, saj so v tej sezoni dobili obe tekmi, razlika v zadetkih pa znaša 5:0. So tudi edini klub, ki mu češnjice v tej sezoni še niso zatresle mreže. ''Ne glede na to, da smo proti Mariboru izgubili, imamo cilj, da v zadnjih tekmah zmagamo. V Sežani gremo na tri točke,'' sporoča mladi Čeh Marcel Čermak, ki pri Aluminiju, kjer na seznamu tujcev prevladujejo Hrvati, dobiva vedno več priložnosti. Obračun se bo začel ob 13. uri, neposredni prenos pa si lahko ogledate na Planet 2.

Celje proti klubu, ki jim je zaprl evropska vrata

Amadej Maroša je v tej sezoni najboljši strelec Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Celjani se bodo zadnjič v tem letu predstavili na domačem igrišču proti klubu, ki jim je v prejšnji sezoni uničil evropske sanje ''pet minut pred dvanajsto''. Tako Celje kot Mura sta v zadnjih krogih nekoliko zaostala za vrhom razpredelnice, ki ga krojita vodilna Olimpija in branilec naslova Maribor.

Rumeno-modri so prejšnji konec tedna prvič v tej sezoni ostali praznih rok v knežjem mestu, boljša je bila Olimpija (1:3). Zdaj jih čaka obračun z neposrednim sosedom na lestvici, ki ima štiri točke več in se nahaja na četrtem mestu, ki bi lahko ob predpostavki, da bo pokalni zmagovalec prvoligaš, tudi zagotavljal preboj v Evropo. ''Pričakujemo težko tekmo. Mura se dobro brani in dobro organizira napade. Radi bi se jim približali na lestvici in dokazali, kdo je boljša ekipa,'' napoveduje mladi branilec Celja Dušan Stojinović.

Pri Muri, ki se je med tednom razšla z Aleksandrom Boškovićem, bo zaradi kazni počival Marko Brkić, na seznamu poškodovanih pa sta Luka Bobičanec in Fejsal Mulić. Prekmurci bodo prvič nastopili s prenovljenim klubskim grbom, ki je prejel zlato obrobo. Morda podobno kot v Sežani vnovič nastopi komaj 17-letni up Žiga Laci. ''Morali bomo biti hitri in dinamični,'' pravi trener Mure Ante Šimundža.

Brez rekorda Handanovića, Maribor po maščevanje

Zaradi poškodbe Jasmina Handanovića se med vratnici vijolic vrača Kenan Pirić. Foto: Vid Ponikvar Dvoboj med Mariborom in Triglavom bi moral predstavljati enega izmed vrhuncev kroga zaradi nastopa Jasmina Handanovića, ki bi s tem popravil starostni rekord Amela Mujčinovića in postal najstarejši nastopajoči igralec v 1. SNL. Ker pa izkušenega vratarja zaradi poškodbe kolena na bo na zelenici, se bo dolgoletni vratar, zdaj pa trener vratarjev, lahko še nekaj časa pohvalil s starostnim mejnikom. Vijolice se bodo hotele maščevati Gorenjcem, ki so jih v Ljudskem vrtu presenetili v prvem krogu, nato pa so bili Mariborčani kritični še do sojenja.

Niz zaporednih zmag je vrnil mir v slačilnico 15-kratnih prvakov, v polno je začel zadevati tudi povratnik Amir Dervišević, tako da bi bilo vse kaj drugega kot zmaga Maribora veliko presenečenje. Tudi zato, ker bodo gorenjski orli v mestu ob Dravi pogrešali tri kaznovane igralce. Najboljši strelec in kapetan Luka Majcen, ki bo v soboto gost Sportalovega izdatnega sobotnega intervjuja, se bo zaradi pretepa z Alenom Krcićem hladil še kar pet tekem, poleg njega bosta manjkala še Žan Kumer in Gašper Udovič.

Posebna čustva bodo oblivala Aleša Mertlja. Dolgoletni član Maribora bo nastopil pred navijači, ki ga zelo spoštujejo. Če bo Maribor upravičil vlogo favorita, bo na lestvici prehitel Olimpijo, zaradi poškodbe mišice je nastop Roka Kronavetra na zadnji domači tekmi vijolic v tem letu pod vprašajem.

Olimpija želi dokazati, da je gospodar Ljubljane

Bravo prvo sezono nastopa v elitni družbi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Zmaji bodo v tem krogu na delu v času nedeljskega kosila, ko se bosta ob 13. uri v Ljubljani, kjer bi bile lahko tribune osrednjega objekta v Športnem parku Šiška polne do zadnjega kotička, udarila Bravo in Olimpija. Mladi ljubljanski klub v zgodovinski sezoni – prvič se druži s prvoligaško elito – še čaka na prve točke proti slovitemu mestnemu tekmecu.

Bravo je v zadnjem krogu v derbiju začelja premagal Rudar in se mu na lestvici oddaljil na visoko prednost devetih točk, tudi tokrat pa bo pogrešal kaznovanega Alena Krcića. ''Imamo najslajše skrbi, kar zadeva sestavo ekipe, ker manjkajo samo še Krcić, Kirm in Klemenčič, vsi ostali pa so na voljo, tako da bomo imeli veliko možnosti,'' zagotavlja trener Dejan Grabić.

Pri gostih bo lahko trener Safet Hadžić ponudil najmočnejšo postavo, s katero želi do konca jesenskega dela dobiti še preostali tekmi (Bravo in Domžale), postati jesenski prvak, nato pa se dobro pripraviti na pomlad, ki bo poleg izzivov na igrišču omogočala tudi druge klubske spremembe, saj bi lahko predsednik Milan Mandarić klub v zameno za zahtevani znesek predal v roke nasledniku.

Zmaji želijo postati jesenski prvaki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''To bo težka tekma, saj ima mestni derbi svoj čar, igralci pa bodo morali biti osredotočeni do konca. Težava je tudi teren, saj je težek in majhen. Bravo je kakovostna ekipa, ki se zna braniti, igrati in napadati,'' opozarja strateg zeleno-belih in si želi, da bi njegovi izbranci ponovili predstavo iz Celja. Najboljši strelec 1. SNL Ante Vukušić bo skušal še izboljšati izjemno strelsko statistiko (15 zadetkov), kar bo poseben izziv za obrambno vrsto Brava, zaradi zdravstvenih težav pa ne bosta nastopila Mario Jurčević in Bojan Knežević, ki je že končal letošnje nastope.

Slovenski Andrej proti hrvaškemu Andreju

Arnel Jakupović je dosegel prvi hat-trick v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Predzadnji jesenski krog se bo sklenil v Domžalah. V Športnem parku, ki je bil med tednom zelo dobro zapolnjen, ko je več kot dva tisoč gledalcev spremljalo izpad mladincev Domžal v evropski ligi prvakov proti sovrstnikom Porta (0:3), se bosta pomerili četi Andreja Razdrha in njegovega hrvaškega soimenjaka Andreja Panadića.

Rumena družina, ki je v zadnjem nastopu na krilih Arnela Jakupovića, strelca kar treh zadetkov, kar je bil tudi prvi hat-trick v tej prvoligaški sezoni, nadigrala Triglav, bo gostila zadnjeuvrščene knape. ''Tako proti Rudarju kot tudi Olimpiji (v sredo v zadnjem jesenskem krogu, op. p.) si želimo zmage,'' ciljev ne skriva mladi avstrijski napadalec.

Velenjčani za devetim mestom zaostajajo kar devet točk, še vedno pa pogrešajo prvo zmago v tej sezoni. V mesto ob Kamniški Bistrici se bodo podali brez kaznovanega branilca Elvedina Džinića. Zadnji klub, ki je jesenski del končal brez zmage, je bil leta 2016 Radomlje. Knapi se trudijo, da ne bi ponovili njihove usode, saj so nato Radomljani tudi zapustili elito.

Lestvica: