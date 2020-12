Prvaki ohladili Koprčane, ki jim po novi zmagi za hrbet dihajo Domžale

Za nami so prve štiri tekme 18. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije. Do pred kratkim zelo ambiciozni Koprčani so v derbiju dneva ostali praznih rok pri prvakih v Celju. Tabor je nadaljeval z odličnimi rezultati v Sežani in premagal zadnjeuvrščeno Gorico, ki na novo zmago čaka že deset tekem. Aluminij, ki je mesto za njo, je nov poraz doživel v Domžalah. Maribor bo v derbiju kroga v četrtek gostil Muro in si lahko že zagotovi jesenski naslov, saj je Olimpija v torek le remizirala proti ljubljanskemu tekmecu Bravu.

Komaj 20-letni napadalec Domžal Dario Kolobarić je zabil že osmi prvenstveni gol sezone in se na vrhu lestvice strelcev izenačil z zvezdnikom Olimpije Djordjetom Ivanovićem. Foto: Vid Ponikvar

V zadnji sredini tekmi predzadnjega kroga v letošnjem letu so Domžale prišle do zmage, potem ko jih je z novim, osmim prvenstvenim golom na samem začetku tekme popeljal mladi Dario Kolobarić, ki je trenutno celo najboljši strelec slovenskega prvenstva. Takoj za tem je izid na 1:1 za Aluminij poravnal Nemanja Jakšić, v drugem polčasu pa je Domžalčane v novo vodstvo popeljal še en mladenič, Sven Šoštarič Karić. Malo za tem bi lahko rumeni povišali vodstvo, a je vnovič enajstmetrovko zapravil kapetan Senijad Ibričić, kar pa se Domžalčanom na koncu ni maščevalo.

Trener Celja Dušan Kosić je prišel do druge zaporedne zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani zaostali za šampionskimi ambicijami

Koprčani so še pred tednom dni gojili visoke ambicije in vse glasnejše govorili tudi o morebitnem pohodu na naslov, a so zdaj dvakrat ostali praznih rok. Najprej so pretekli konec tedna izgubili proti Mariboru, zdaj pa so poraz doživeli tudi na gostovanju pri prvakih.

Celjani so na drugi strani prišli do druge prvenstvene zmage v nizu, po zelo nezanimivih prvih dveh tretjine tekme pa se je dogajanje v Celju začelo razpletati v zadnjem delu tekme.



Najprej je nevsakdanji gol po napaki vratarja gostov Ivana Vargića v 69. minuti zabil Žan Benedičić, potem smo v naslednjih minutah videli dve vratnici, po eno na vsaki strani, za konec pa je tik pred koncem tekme z novim golom končni izid postavil Mićo Kuzmanović.

Rezultatske krivulje Gorice ne more navzgor premakniti niti izkušeni Etien Velikonja. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Nov domač uspeh Tabora, Gorica na zmago čaka že deset tekem

V prvi sredini tekmi je Tabor v Sežani upravičil naziv najuspešnejšega domačina v tej sezoni in na svojem igrišču prišel do prve zmage, pa čeprav je proti zadnjeuvrščeni Gorici do nje prišel nekoliko težje od pričakovanj.

Novogoričani, ki sta jih po odstopu trenerja Gordana Petrića s klopi vodila Florjan Debenjak in Aleksander Jović, so bili predvsem v prvem polčasu boljši nasprotnik, imeli nekaj priložnosti in zatresli tudi okvir vrat, potem pa je za Tabor pred koncem tekme z glavo zadel rezervist Dino Stančić in Sežančanom prinesel novo zmago. Neverjetno, Tabor je na devetih domačih tekmah v tej sezoni zbral kar 23 točk. Sedemkrat je zmagal in dvakrat remiziral.



Gorici medtem že pošteno gori pod nogami. V Sežani je doživela šesti prvenstveni poraz v nizu, zmage pa zdaj ne pozna že okroglih deset tekem.

Ljubljanski derbi brez zadetkov, a s fantomskim kartonom

Torkov uvod v 18. krog Prve lige Telekom Slovenije je potekal v Ljubljani. Na zahtevnem igrišču stadiona ŽAK sta se Bravo in Olimpija razšla brez zadetkov (0:0). To je prva domača točka Brava proti mestnemu tekmecu v prvi ligi, odkar igra na najvišji klubski ravni.

V prvem polčasu je evrogol Roka Maherja z izjemnim posredovanjem preprečil Žiga Frelih, v drugem delu je najprej "zablestel" sodnik Rade Obrenović, ki je pokazal fantomski rumeni karton Janu Andrejašiču, nato ni veliko manjkalo, pa bi branilec gostov Goran Milović nesrečno zatresel mrežo Olimpije, v 79. minuti pa se je lepa priložnost za gol ponudila nekdanjemu zmaju Roku Kidriču, a je zgrešil žogo.

Zeleno-beli so končali dvoboj brez Ivana Močinića, ki je moral v 87. minuti po drugem rumenem kartonu zapustiti igrišče, zaradi protestov je bil izključen tudi pomočnik trenerja Dina Skenderja. Olimpija je z remijem pri Šiškarjih omogočila Mariboru, da si že v četrtek zagotovil jesenski naslov.

Derbi v Ljudskem vrtu, Maribor lahko postane jesenski prvak

Mariborčani bi se radi maščevali Muri za poraz v 9. krogu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Četrtek prinaša največjo poslastico 18. kroga, s katero bo sklenjena prva polovica prvenstva. No, skoraj, saj morata Bravo in Tabor odigrati še zaostalo tekmo, najverjetneje pa bo odigrana v začetku februarja, tik pred spomladanskim delom. V Ljudskem vrtu se obeta derbi, trener vijolic Mauro Camoranesi pa lahko na očitke kritikov, da vijolice premagujejo zgolj tekmece s spodnjega dela lestvice, odgovori z novo zmago. Na zadnjih osmih tekmah je vknjižil kar sedem zmag, praznih rok je ostal le na derbiju v Stožicah (0:2).

To bo prvi domači dvoboj NK Maribor, odkar je v soboto dopolnil 60 let. Na zadnji tekmi v Kopru je po več kot dveh letih za vijolice zaigral Luka Uskoković in okrepil konkurenco v obrambi, kar je dobrodošlo spoznanje za trenerja, ki bo še dolgo časa pogrešal obrambnega stebra Nemanjo Mitrovića. Vijolice želijo zadržati prednost pred zasledovalci, z zmago nad Muro pa bi se od črno-belih na lestvici oddaljili za sedem točk, kar bi bila lepa popotnica za nadaljevanje sezone. Lahko tudi uide Olimpiji na +5, s tem pa si tudi že zagotovi jesenski naslov.

Bo v četrtek priložnost dočakal tudi kapetan Maribora Marcos Tavares, strelski rekorder kluba in 1. SNL? Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Izbranci Anteja Šimundže so na zadnjih štirih gostovanjih v Ljudskem vrtu trikrat ostali neporaženi, v tej sezoni pa so v 9. krogu premagali Mariborčane na domačem stadionu (2:0) in dokazali, zakaj spadajo v ožji krog kandidatov za najvišja mesta. Takrat sta v polno zadela Nino Kouter in Luka Bobičanec, ki sta s petimi zadetki tudi prva strelca Mure v tej sezoni. Če bo hotela Mura v tej sezoni doseči kaj več, se jima bo mogel v napadu z zadetki pridružiti še kateri izmed soigralcev, ki so proti Domžalam zapravili veliko zrelih priložnosti. Med vratnicama bi lahko namesto znova poškodovanega Matka Obradovića stal Marko Zalokar.

Prva liga Telekom Slovenije, 18. krog:

Torek, 15. december:

Bravo : Olimpija 0:0

R.K.: Močinić 87./Olimpija Sreda, 16. december:

Tabor : Gorica 1:0 (0:0)

Stančić 79.



Celje : Koper 2:0 (0:0)

Benedičič 69., Kuzmanović 82.



Domžale : Aluminij 2:1 (1:1)

Kolobarić 2., Šoštarič Karić 62.; Jakšić 14. Četrtek, 17. november:

17.15 Maribor - Mura

Najboljši strelci: 8 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale), Nardin Mulahusejnović (Koper),

6 - Rok Kronaveter (Maribor), Aljoša Matko (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija),

5 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Mićo Kuzmanović (Celje), Christos Rovas (Tabor Sežana), Dare Vršič (Koper)

4 – Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Žan Žužek (Koper).

...

