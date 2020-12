Celjani drugič zapored zmagali, Koprčani pa izgubili

Nogometaši Celja so v 18. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Koper z 2:0 (0:0). Celjani so prišli do druge prvenstvene zmage v nizu. Koprčani so drugič zapored izgubili.

Državni prvaki so po slavju v Gorici vpisali drugo zaporedno zmago. Proti Kopru, ki so se mu maščevali za prvi medsebojni sezonski poraz, so bili večino tekme boljši tekmec. Gosti, ki so igrali brez kaznovanega Gorana Jozinovića, so tako doživeli peti poraz in drugega zapovrstjo, Celjani pa so vpisali šesto zmago ter se približali zgornjemu delu lestvice.

Celjani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, čeprav so Koprčani prvi zagrozili, ko je v tretji minuti zgrešil Nardin Mulahusejnović. Vse preostale omembe vredne akcije so izpeljali izbranci Dušana Kosića, med drugim je Žan Benedičič v 32. in 31. minuti zgrešil s streloma od daleč, v 28. minuti je Jakob Novak sprožil malce zunaj kazenskega prostora, a se je izkazal Ivan Vargić, zelo blizu zadetka pa je bil tudi Ivan Božić v 26. minuti, ko je z enajstih metrov žogo poslal le malce mimo vrat.

Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Tudi v uvodu drugega polčasa so bili podjetnejši Celjani, a v 55. so imeli Koprčani na voljo prosti strel s slabih 20 metrov, Dare Vršič pa je bil premalo natančen. V 69. minuti pa so domači le povedli, Benedičič je izvedel prosti strel z desne strani, žoga pa je preletela vse nogometaše in na koncu presenetila še Vargića za celjsko vodstvo z 1:0. Le malo zatem so Koprčani prišli do strela v kazenskem prostoru Celja, žoga pa se je od enega celjskih branilcev odbila v prečko.

V 72. minuti je okvir vrat z roba kazenskega prostora zadel še Luka Kerin oziroma se je žoga po strelu malce odbila od Ivice Guberca in v vratnico. Živahnejše minute so se nadaljevala z obrambo Matjaža Rozmana po poskusu Maksa Barišića, v 87. minuti pa je le za malenkost zgrešil Timotej Dodlek. Že v sodniškem dodatku pa je z zmago Celja potrdil Mićo Kuzmanović, ko je v kazenskem prostoru najprej preigral Žana Žužka, nato pa še Vargića in poslal žogo v mrežo za končnih 2:0.

Celje bo v 19. krogu v nedeljo gostilo Muro, Koper pa bo dan prej gostoval v Sežani.

Celje : Koper 2:0 (0:0)

Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Sagrković, Vukan, Kovačič.



Strelca: 1:0 Benedičič (69.), 2:0 Kuzmanović (90.).



Celje: Rozman, Kadušić, Stojinović, Zaletel, Brecl, Benedičič, Vrbanec (od 77. Šporn), Novak (od 77. Pungaršek), Kuzmanović, Božić (od 64. Kerin), Dangubić (od 64. Bezjak).

Koper: Vargić, Mlakar, Rajčević, Žužek, Palčič, Dodlek, Guberac (od 75. Vekić), Krajinović, Vršič (od 64. Vošnjak), Bešir (od 46. Pejić; od 56. Barišić), Mulahusejnović (od 64. Spinelli).



Rumeni kartoni: Bezjak, Pungaršek, Kuzmanović; Spinelli.

Potek tekme v živo: