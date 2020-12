Domžalčani se premikajo navzgor

Domžalčani, pri katerih so manjkali Gregor Sikošek, Slobodan Vuk, Predrag Sikimić, Mattias Käit, Tilen Klemenčič, Gaber Dobrovoljc in Tibor Gorenc Stankovič, so prišli do šeste zmage v sezoni in se obdržali v sredini lestvice. Na drugi strani je Aluminij kljub dobri predstavi predvsem v prvem polčasu doživel deseti poraz in je na predzadnjem mestu ter vse bolj oddaljen od tekmecev nad njim.

Dvoboj v Domžalah je v prvem polčasu prinesel po en gol na vsaki strani. Domači so zadeli že v drugi minuti, ko je Janez Pišek podal naprej do Daria Kolobarića, ta pa je zadel z roba kazenskega prostora. Zanj je bil to osmi gol, kolikor sta jih v sezoni dosegla še Nardin Mulahusejnović (Koper) in Đorđe Ivanović (Olimpija).

Aluminij pa je hitro pokazal, da se ne bo kar tako predal, v osmi minuti je Tilen Pečnik za malo zgrešil s prostega strela, v 14. pa so Kidričani izenačili, potem ko je Aljaž Ploj podal z leve strani, v kazenskem prostoru pa je tudi nekoliko srečno zadel Nemanja Jakšić.

Foto: Vid Ponikvar

Po priložnosti Senijada Ibričića v 25. minuti, ko je bil le malce premalo natančen, so gosti izpeljali še dve nevarnejši, a neuspešni akciji, v 38. minuti pa so bili zelo blizu drugega zadetka, ko je David Flakus Bosilj iz bližine zadel prečko.

V uvodu drugega polčasa ni bilo posebej razburljivo, v 62. minuti pa je najprej Sven Šoštarič Karič poskusil, Luka Janžekovič je žogo odbil, po kotu pa je najprej Ibričić s strelom z glavo zatresel vratnico, odbito žogo pa je nato v mrežo pospravil prav Šoštarič Karič.

Le malce pozneje je Renato Pantalon v kazenskem prostoru zrušil Kolobarića, Ibričić je prevzel odgovornost za strel z bele pike, njegov poskus pa je ustavil Janžekovič. Ta je 69. minuti ustavil še nov poskus Kolobarića iz bližine, vroče pa je bilo tudi v 85. minuti po napaki gostov v kazenskem prostoru, a rumenim ni uspelo priti do pravega strela.

Domžale bodo v 19. krogu v nedeljo gostile Bravo, Aluminij pa bo gostoval v Mariboru.

Domžale : Aluminij 2:1 (1:1)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Perić, Smej, Herženjak.



Strelci: 1:0 Kolobarić (2.), 1:1 Jakšić (14.), 2:1 Šoštarič Karič (62.).



Domžale: Sorčan, Urbančič, Šoštarič Karič, Vuklišević, Žinič, Husmani, Pišek, Svetlin (od 82. Podlogar), Jakupović, Ibričić, Kolobarić.

Aluminij: Janžekovič, Azemović, Pantalon, Matjašič (od 87. Štusej), Jakšić, Pečnik (od 65. Krefl), Ploj, Čermak, Kim (od 65. Klepač), Flakus Bosilj (od 80. Maletić), Prša (od 80. Grajfoner).



Rumeni kartoni: Žinič; Pantalon, Krefl.

