Kidrič zapravil najlepšo priložnost, Milović skoraj zatresel lastno mrežo #video

Ljubljanski obračun na polovici prvenstva se je na razmočeni in vse bolj razriti zelenici končal z delitvijo točk, pri čemer so imeli najlepšo priložnost domači nogometaši. Bravo je peto tekmo zapovrstjo končal brez poraza, Olimpija, ki je še vedno igrala brez kaznovanega Mirala Samardžića (ob Andresu Vombergarju strelca zadetka na prvi medsebojni tekmi ob zmagi z 2:0), pa je neporažena štiri tekme. Za vodilnim Mariborom, ki bo v četrtek igral proti Muri, zaostaja dve točki.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Prvi polčas v Šiški na težkem igrišču ni ponudil prav razburljive predstave. Pravih strelov proti enim in drugim vratom je bilo malo, pa še ti so bili precej nenevarni. Izjema je bil volej Roka Maherja v 24. minuti, ki pa ga je Žiga Frelih obranil.

V 50. minuti je Mario Kvesić, tako kot že enkrat v prvem delu, znova poskusil s strelom, a tudi ta je bil lahek zalogaj za Igorja Vekića. So pa zeleno-beli odločneje začeli drugi del, a v 61. minuti je pred lastnimi vrati nerodno posredoval Goran Milović, tako da je žoga zletela le malo mimo Olimpijinih vrat.

V 69. minuti je Olimpija sicer izpeljala dobro akcijo, a jo je na koncu Mihail Caimacov končal s slabim in precej previsokim strelom z roba kazenskega prostora. Podobno je sprožil tudi debitant v prvi postavi Olimpije Adrian Zeljković.

Priložnost Roka Kidriča:

Na drugi strani je Rok Kidrič v padcu poskusil v bližini gola, a je žoga končala mimo vrat, tako kot ob precej bolj nevarnem poskusu Mustafe Nukića takoj zatem v 74. minuti. Kidrič je malce pozneje še zgrešil celo žogo v ugodnem položaju pred vrati Olimpije. Ta je v 87. minuti ostala brez Ivana Močinića, ki je zaradi prekrška nad Martinom Kramaričem dobil drugi rumeni karton.

Bravo bo v 19. krogu v nedeljo gostoval v Domžalah, Olimpija pa bo dan prej gostila Gorico.

Konec dvoboja v Ljubljani. Bravo je osvojil prvo točko na domačih tekmah proti Olimpiji v zgodovini kluba in petič zapored v tej sezoni ostal neporažen. Zmaji so se približali vodilnemu Mariboru na -2, a lahko vijolice že v četrtek uidejo Olimpiji na +5 in si že zagotovijo jesenski naslov. Razmerje strelov na dvoboju je bilo 12:7 v korist zmajev, od tega 3:1 v okvir vrat.

87. minuta: udarec za Olimpijo, ki ostaja z igralcem manj, saj je Ivan Močinić po prekršku nad Martinom Kramaričem prejel drugi rumeni karton. Kmalu za tem je bil izključen še pomočnik trenerja Dina Skenderja, tako da bodo zmaji konec tedna proti Gorici pogrešali kar nekaj imen. Sodnik Rade Obrenović je pokazal rumeni karton še strategu Brava Dejanu Grabiću.

Izključitev Ivana Močinića:

79. minuta: najlepša priložnost za Šiškarje na dvoboju. Najprej je Martin Kramarič domiselno podal Roku Maherju, ta pa je videl prostega Roka Kidriča. Nekdanjemu napadalcu Olimpije se je ponudila izjemna priložnost za zadetek, a je slabo ocenil hitrost žoge in jo zgrešil. Po vodi je splavala lepa priložnost za vodstvo Brava.

Priložnost Roka Kidriča:

74. minuta: lepa priložnost za Bravo. Po desni strani je prodiral Mustafa Nukić, a je žoga švignila mimo vrat. V zadnjih minutah so nevarnejši gostitelji.

Priložnost Mustafe Nukića:

69. minuta: moldavijski reprezentant Mihail Caimacov je z roba kazenskega prostora z dokaj ugodnega položaja poslal žogo visoko nad oblake. Priložnost je splavala po vodi, le nekaj sekund pozneje ga je zamenjal Hrvat Luka Marin.

63. minuta: prva menjava pri gostih. Namesto Jana Andrejašiča, ki mu je Martin Kramarič povzročal ogromno težav, Primorec pa je imel v žepu že rumeni karton, je v igro vstopil Matic Fink.

61. minuta: sreča za Olimpijo. Sandi Ogrinec je poslal nevaren predložek v kazenski prostor Olimpije, kjer je žogo nekontrolirano odbil Goran Milović. Odbila se je v nepravo smer, a je na srečo zeleno-belih za malo zgrešila vrata. Ni manjkalo dosti, pa bi visoki Dalmatinec dosegel avtogol. Ostaja 0:0.

Ni manjkalo veliko, pa bi Goran Milović dosegel avtogol:

54. minuta: prvi rumeni karton na tekmi. Prejel ga je Jan Andrejašič za grob prekršek nad Martinom Kramaričem, s katerim je preprečil morebiten protinapad Brava. Zanimivo je, da je sodnik Rade Obrenović pokazal rumeni karton branilcu Olimpije z zamudo, saj je moral najprej stopiti do pomočnika, pri katerem je "pozabil" rumen karton.

Nenavadna situacija, ko je sodnik Rade Obrenović "pozabil" rumen karton:

Začetek drugega polčasa, trenerja se nista odločila za nobeno menjavo.

Konec prvega polčasa v Ljubljani, ki ni ponudil veliko zrelih priložnosti. Mreži sta ostali nedotaknjeni. V strelih na gol vodi s 7:3 Olimpija (2:1 v okvir vrat).

33. minuta: nogometaš Olimpije Mario Kvesić je izvedel prosti strel in nekoliko namučil Igorja Vekića, ki je z nekaj težavami le ukrotil žogo, tako da ostaja 0:0.

29. minuta: nov poizkus nogometašev Olimpije. Ivan Močinić je poslal žogo po strelu z razdalje mimo vrat, pred tem je vrata Brava ogrozil Mario Kvesić, a tudi ni bil preveč natančen.

24. minuta: zdaj je prvič zadišalo po zadetku pred vrati Olimpije. Rok Maher je z izjemnim volejem skušal premagati Žigo Freliha, a se je vratar zmajev izkazal in preprečil evrogol posojenega nogometaša Maribora na začasnem delu v Ljubljani. Podajo je prispeval Mustafa Nukić. Ostaja 0:0, obe ekipi sta enkrat streljali v okvir vrat.

Izvrsten strel Roka Maherja in prav tako izvrstna obramba Žige Freliha:

17. minuta: prvo posredovanje čuvaja mreže Brava Igorja Vekića, ki je ne preveč zahteven strel Đorđeta Ivanovića z glavo preusmeril v kot. Podajo je prispeval Mario Kvesić.

Priložnost Đorđeta Ivanovića:

15. minuta: na stadionu ŽAK še vedno poteka "začetno otipavanje" tekmecev. Vratarja Igor Vekić in Žiga Frelih za zdaj še nista imela dela, edini strel proti vratom, a ni bil preveč natančen, je v uvodnih minutah poslal napadalec Olimpije Andres Vombergar.

Začetek dvoboja v Ljubljani, pred katero je nekdanji reprezentant Andraž Kirm prejel priznanje za 200. nastop v prvi slovenski ligi. Kirm brani barve Brava, v preteklosti pa je nastopal tudi za Olimpijo.

Domači strateg Dejan Grabić je razkril karte za "božični" mestni derbi. V konici napada bo zaigral Rok Kidrič, nekdanji zmaj, ki se pri Olimpiji ni naigral.

Trener gostov Dino Skender je v začetno enajsterico prvič uvrstil tudi 18-letnega upa Adriana Zeljkovića, kapetan Timi Max Elšnik pa bo začel dvoboj na klopi.

Začetna enajsterica za tekmo proti NK Bravo. Za Olimpijo prvič začenja Adrian Zeljković. 🐉👌



Klop: Vidmar, Fink, Marin, Korun, Ostrc, Bosić, Baskera, Elšnik, Vukušić.

Pred srečanjem v Ljubljani:

Rok Kidrič se bo danes pomeril proti nekdanjemu klubu. Foto: Vid Ponikvar Kdo je najboljši v Ljubljani? Pogled na lestvico priča o tem, da je to Olimpija. Bravo z odigrano tekmo manj zaostaja 11 točk. Zmaji so torej višje, dobili so tudi medsebojno srečanje v 9. krogu, ko so bili v Stožicah boljši od Šiškarjev z 2:0. Vseeno pa današnja tekma prinaša številne negotovosti, tako da se bodo morali zeleno-beli pošteno potruditi, če bodo hoteli osvojiti načrtovane tri točke, s katerimi lahko na vrhu lestvice ujamejo Maribor. Bravo je na domači zelenici, ki je malce manjša od večine prvoligaških prizorišč v Sloveniji, v dobri formi. Brez poraza je že štiri tekem zapored (Olimpija "le" tri).

Čeprav je na zadnjem gostovanju v Kidričevem nevarno visel, se je po zaslugi zadetka nekdanjega napadalca Olimpije Roka Kidriča rešil in osvojil točko (1:1). "Pomembna je bila tudi psihološka komponenta, zmagovalna mentaliteta je bila opazna na vsakem koraku, nepopustljivost in stabilnost pa hočemo prenesti tudi v dvoboj z Olimpijo," je trenerja Dejana Grabića navdušil značaj varovancev, ki so želeli na vsak način preprečiti poraz proti Aluminiju in bili v tej nameri tudi uspešni. Zdaj ga čaka zahtevna naloga, saj je Olimpija z najbolj vročim napadalskim dvojcem v ligi (Đorđe Ivanović in Andres Vombergar sta dosegla 14 zadetkov) velik izziv.

Uroš Korun bo danes začel dvoboj na klopi za rezervne igralce, Rok Maher pa bo pri Bravu začel od prve minute. Foto: Grega Valančič/Sportida Odkar Bravo igra v prvi ligi, doma še ni premagal starejšega mestnega tekmeca. Olimpija je v prejšnji sezoni dobila obe tekmi v Spodnji Šiški, tradicijo pa želi nadaljevati in s tem ohraniti zmagovalni niz. Proti Taboru je imela nemalo težav, a se po zadetkih hrvaških novincev Maria Kvesića in Gorana Milovića, gol drugega je v ekipi Tabora dvignil ogromno prahu, le rešila in premagala češnjice. "Vemo, da je Bravo močan. Doma igra dobro in tudi pogoji bodo igrali vlogo, a smo pri pripravi na tekmo osredotočeni nase. V tekmo gremo samozavestno. Potrebujemo tri točke, tako se bomo tudi postavili," napoveduje Uroš Korun, ki bo tudi danes v obrambi pogrešal kaznovanega Mirala Samardžića. Z njim sta večino sezone sestavljala udarni branilski par, po prihodu Milovića, ki se je hitro vključil v ekipo, pa bo imel trener Dino Skender po vrnitvi Jeseničana sladke težave pri izbiri dvojca.

Dvoboj se bo začel ob 13. uri. Glavni sodnik bo Rade Obrenović, tekma pred praznimi tribunami pa bo imela tudi dobrodelno noto. Potekal bo namreč božični mestni derbi za otroke. Dvoboj bo posvečen najmlajšim, z nakupom otroške dobrodelne vstopnice lahko pomagate otrokom iz socialno ogroženih družin.