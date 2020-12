Nevsakdanja poteza sodnika, ki je v Ljubljani pokazal fantomski karton #video

Ko je branilec Olimpije Jan Andrejašič v 54. minuti grobo prekinil protinapad Brava in storil prekršek nad Martinom Kramaričem, se je takoj zavedal, da bi mu lahko sodnik pokazal rumeni karton. Glavni delivec pravice Rade Obrenović je to tudi storil, a na nekoliko nenavaden način.

Pritekel je do nogometaša Olimpije, iztegnil roko in mu pokazal ''nevidni'' karton. Pri sebi namreč ni imel rumenega kartona, zato je Andrejašiča sprva iznajdljivo kaznoval le simbolično, nato pa je odhitel do svojega pomočnika, pri katerem je ''pozabil'' nujni del sodniške opreme, brez katere sodniki niso vajeni kaznovati nogometašev. Ko je končno dobil rumeni karton, je hitro stekel do Andrejašiča in mu ga še enkrat pokazal. Tokrat s pripomočkom v roki, tako da je bilo vse po pravilih.

V nadaljevanju dvoboja, ko je imel rumeni karton že pri sebi, ga je dvakrat pokazal zveznemu igralcu Olimpije Ivanu Močiniću, ta je moral tako predčasno z igrišča, zmaji pa so zadnje minute izenačenega ljubljanskega obračuna odigrali z igralcem manj.