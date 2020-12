Camoranesi končno premagal Šimundžo #video

Nogometaši Maribora so na derbiju 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Muro z 2:1 (0:0). Trener vijolic Mauro Camoranesi je po štirih zaporednih porazih vendarle našel način, kako ukaniti kolego na klopi Mure Anteja Šimundžo, ki je dobil do zdaj vse štiri medsebojne tekme z argentinsko-italijanskim strokovnjakom.

Maribor : Mura 2:1 (0:0) Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Klančnik, Gabrovec.

Strelci: 1:0 Mlakar (54.), 2:0 Kronaveter (59., 11-m), 2:1 Filipović (62.). Maribor: Jug, Martinović, Pihler, Peričić, Klinar, Kolmanič, Vrhovec (od 72. Dervišević), Mihelič (od 78. Cretu), Matko (od 89. Kotnik), Kronaveter (od 72. Repas), Mlakar (od 78. Mešanović).

Mura: Zalokar, Maruško, Karničnik, Lovrić (od 74. Gorenc), Travner (od 82. Šturm), Horvat, Kouter, Kous (od 82. Maroša), Bobičanec, Filipović, K. Cipot (od 74. Žižek). Rumeni kartoni: Pihler, Klinar, Kronaveter, Martinović, Kolmanič; Bobičanec, Karničnik.

Mariborčani so namreč v drugem medsebojnem obračunu Maribora in Mure v sezoni zmagali in se tekmecem oddolžili za poraz v Murski Soboti. S tem so tudi prekinil soboški niz petih tekem brez poraza in povečali svojo prednost pred drugouvrščeno Olimpijo na pet, pred Muro pa na šest točk.

Šimundža se je Mariborčanom zoperstavil z napadalno taktiko. Sobočani se v Ljudski vrt niso prišli branit, zato je bila tekma odprta in zanimiva. V prvem delu so bili Mariborčani za odtenek nevarnejši, a gola niso dosegli. Že v šesti minuti je Nino Kouter blokiral nevaren strel Aljoše Matka, takoj zatem se je po kotu priložnost ponudila Roku Kronavetru, z glavo je streljal čez gol.

Bližje vodstvu pa so bili vseeno Sobočani. V 20. minuti je Tomi Horvat streljal s 17 metrov, toda veselje mu je preprečila prečka.

Do konca polčasa sta imela priložnosti še Jan Mlakar, ki je preslabo streljal, da bi lahko premagal vratarja, in Kronaveter, pri njegovem strelu je spet uspešno posredoval borbeni Kouter.

Na začetku drugega dela sta se začeli tresti tudi mreži. Prvič v 54. minuti, ko je po podaji Žana Kolmaniča s prostega strela z desne strani v kazenskem prostoru do strela z glavo prišel Ilija Martinović, Zalokar je žogo odbil, toda le na glavo Mlakarja, ki jo je nekoliko z desne strani poslal v mrežo.

Le pet minut pozneje je sodnik Nejc Kajtazović pokazal na belo točko, potem ko je Luka Bobičanec v kazenskem prostoru povlekel Matka, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Kronaveter.

Mura pa je hitro spet prišla blizu. Le slabe tri minute po prejetem golu je Žiga Kous z desne strani natančno podal do Andrije Flipovića, ki je zaostanek znižal.

Denis Klinar bi lahko vodstvo Maribora kmalu zatem spet povišal, vendar je po podaji Kronavetra streljal mimo gola, nato pa so pobudo povsem prevzeli gosti. Njihov pritisk ni prinesel sadov, imeli so nekaj polpriložnosti, toda izid se ni spremenil.

V naslednjem krogu bo Maribor gostil Aluminij, Mura pa bo gostovala v Celju.

Konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Maribor je v zadnji tekmi 18. kroga premagal Muro in si že zagotovil naslov jesenskega prvaka. Olimpija za vijolicami pred zadnjim letošnjim krogom zaostaja pet. črno-beli iz Murske Sobote, ki so v zadnjih minutah pritisnili na vrata gostiteljev, a niso našli načina, kako še drugič premagati Ažbeta Juga, pa že sedem. Mura ni zmagala v Ljudskem vrtu že skoraj dve desetletji. Mauro Camoranesi je prvič kot trener premagal Anteja Šimundžo.



Stanje na lestvici po prvi polovici prvenstva: +5!#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBMUR pic.twitter.com/SDfnRWKqXY — NK Maribor (@nkmaribor) December 17, 2020 90. minuta: igrale se bodo še štiri minute sodnikovega podaljška. Andreju Kotniku, ki je v 89. minuti vstopil v igro namesto Aljoša Matka, se je ponudila priložnost za strel z roba kazenskega prostora. Žogo je poslal mimo leve vratnice, ostaja 2:1. 85. minuta: pred vrati Maribora je zadišalo po izenačenju. Žan Karničnik je z desne strani poslal predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer je Kevin Žižek po strelu z glavo poslal žogo mimo vrat. 82. minuta: Mura gre po izenačenje. V igro sta vstopila dva nova igralca, Amadej Maroša in Klemen Šturm, igrišče sta zapustila Žiga Kous in Jure Travner. 79. minuta: novi menjavi v vrstah gostiteljev. Jasmin Mešanović in Alexandru Cretu sta zamenjala Reneja Miheliča in Jana Mlakarja, strelca prvega zadetka. 74. minuta: napadalec Maribora Aljoša Matko je skušal po prodoru po levi strani ogroziti vrata Mure s strelom s skoraj mrtvega kota, a je zatresel zunanji del mreže. Za svežo moč se je odločil tudi strateg Mure Ante Šimundža. Namesto Dragana Lovrića je vstopil Jan Gorenc, Kaija Cipota pa je zamenjal Kevin Žižek. 72. minuta: dve menjavi pri Mariboru. V igro sta vstopila Jan Repas in Amir Dervišević, na klop odhajata Rok Kronaveter in Blaž Vrhovec. 66. minuta: Maribor je imel novo priložnost, Rok Kronaveter je lepo zaposlil Denisa Klinarja, ki je streljal z glavo, a ni bil preveč natančen. Ostaja 2:1. Gooooooooooool 62. minuta. 2:1! Nore minute v Ljudskem vrtu, zadetki padajo kot po tekočem traku. Mura je znižala zaostanek, po imenitni podaji Žige Kousa je mrežo nemočnega Ažbeta Juga z natančnim diagonalnim strelom zatresel Andrija Filipović, Hrvaški napadalec je dosegel četrti zadetek v tej sezoni, Mura pa je vstala od mrtvih in se vrnila v igro za pozitiven rezultat na Štajerskem. Zadetek Andrije Filipovića: Gooooooool! 59. minuta. 2:0! Maribor je le pet minut po prvem zadetku podvojil prednost proti Muri. Z bele točke je zadel v polno Rok Kronaveter, to je bil že njegov sedmi zadetek v tej sezoni. Sodnik Nejc Kajtazović je dosodil najstrožjo kazen po prekršku Luke Bobičanca nad Aljošo Matkom. Hrvat je prejel rumeni karton. Ker je že njegov četrti v tej sezoni, v naslednjem krogu ne bo mogel pomagati Prekmurcem na tekmi v Celju. Maribor vodi že z 2:0! Zadetek Roka Kronavetra: Gooooool! 54. minuta. 1:0! Maribor je zatresel mrežo Mure. Po prostem strelu, ki ga je izvedel Žan Kolmanič, je nevarno po strelu z glavo zapretil Ilija Martinović. Marko Zalokar je imel nemalo težav, a preprečil zadetek. Žoga se je odbila do Jana Mlakarja, ki pa je s skrajne desne strani kazenskega prostora mojstrsko z glavo matiral vratarja Mure. Dosegel je četrti zadetek v tej sezoni in povedel Maribor v vodstvo. Če bo ostalo pri tem, si bodo vijolice še pred zadnjim letošnjim krogom zagotovile naslov jesenskega prvaka. Zadetek Jana Mlakarja: 51. minuta: že tretji rumeni karton v vrstah Maribora. Zaradi ugovarjanja sodniku Nejcu Kajtazoviću ga je prejel Rok Kronaveter. Začetek drugega polčasa v Mariboru. Trenerja nista spreminjala enajsteric. Konec prvega polčasa. V Ljudskem vrtu sta mreži še nedotaknjeni. V strelih na gol je bil izdatnejši Maribor (10:8), ki vodi tudi s strelih, ki so romali v okvir vrat (3:1). Bii je tudi nevarnejši v kotih (5:0), a mu tudi to ni pomagalo, da bi premagal najboljšo obrambo Prve lige Telekom Slovenije. ✋| Po prvih 45 minutah brez zadetkov. Bližje vodstvu Mura po prečki Horvata.#čarnobejli #mismomura #PLTS pic.twitter.com/eFAVWhgbk9 — NŠ Mura (@nsmura_ms) December 17, 2020 38. minuta: prvi rumeni karton na tekmi. Prejel ga je kapetan Maribora Aleks Pihler, ki je nepravilno oviral Kaija Cipota. Pihler zaradi te kazni ne bo mogel pomagati soigralcem na naslednji tekmi, ko se bo Maribor od leta 2020 poslovil 20. decembra proti Aluminiju. Le dve minuti pozneje je rumeni karton po prekršku nad Žanom Karničnikom, s katerim je preprečil protinapad Mure, prejel še njegov soigralec Denis Klinar. 25. minuta: zdaj je zapretil Jan Mlakar. Streljal je proti vratom Mure, žoga je oplazila Žana Karničnika, nato pa jo je vratar Mure Marko Zalokar s konicami prstov odbil v kot. Ostaja 0:0. Priložnost Jana Mlakarja: 20. minuta: velika smola za Muro. Goste iz Prekmurja je od vodstva v praznem Ljudskem vrtu delilo le nekaj centimetrov, saj je strel Tomija Horvata z roba kazenskega strela (podajo je prispeval Žiga Kous) zadel okvir vrat. Nekdanji up Maribora, ki brani barve črno-belih, je stresel prečko. To je bila najlepša priložnost Mure na današnji tekmi, v nasprotnem napadu pa je Žan Kolmanič s strelom z leve strani ogrel dlani Marka Zalokarja, ki je brez težav ukrotil žogo. Prečka Tomija Horvata: 6. minuta: Mariborčani so pritisnili na vrata. Najprej je proti vratom streljal Aljoša Matko, a je Nino Kouter blokiral strel in ga preusmeril v kot. Po izvajanju iz kota je bil najvišji v skoku Rok Kronaveter, a je poslal žogo nad vrata, tako da ostaja 0:0. 4. minuta: napadalec gostujoče ekipe Andrija Filipović je v žaru borbe pretiraval in storil oster prekršek nad vratarjem Maribora Ažbetom Jugom. Prišlo je do vroče krvi, a se je zadeva hitro umirila, nato pa jo je Hrvat v dresu Mure odnesel brez kartona, zgolj z opozorilom sodnika Nejca Kajtazovića. Prekršek Andrije Filipovića nad Ažbetom Jugom: Začetek dvoboja v Ljudskem vrtu, glavni sodnik je Nejc Kajtazović. V današnjem derbiju se merita ekipi, ki se lahko v tej sezoni pohvalita z najboljšim napadom (Maribor) in obrambo (Mura). Vijolice so dosegle že 34 zadetkov, črno-beli pa so jih prejeli le 10. Maribor je za zdaj prejel 20 zadetkov, prav toliko pa jih je v uvodnih 17 nastopih dosegla Mura. Trener Maribora Mauro Camoranesi je določil začetno enajsterico za derbi kroga. Po odsluženi kazni se v obrambno vrsto vrača Ilija Martinović, za razliko od dvoboja v Kopru sta v udarni postavi tudi Jan Mlakar in Rene Mihelič, na klop pa so se preselili Jan Repas, junak zadnje zmage na Bonifiki, Rudi Požeg Vancaš in Alexandru Cretu. Med kandidati za dvoboj ni Tavaresa, Vilerja, Koblarja in Obrehta, na seznamu poškodovanih so Mitrović, Pirić in Felipe Santos, Milec pa je kaznovan.



S kakšno postavo bo nastopila Mura? Trener Ante Šimundža, ki na vratih ne more računati na poškodovanega Matka Obradovića, se je odločil takole: Mura se je v sodelovanju z navijači izkazala s plemenito potezo in v dobrodelni akciji osrečila 100 družin, ki živijo v stiski:

Ob 17.15 bo Ljudski vrt prizorišče zadnje tekme 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Maribor ima priložnost, da prednost pred Muro poviša na +7, črno-beli iz Murske Sobote pa se lahko vodilnemu prvoligašu približajo na -1.

Mariborčani bi se radi maščevali Muri za poraz v 9. krogu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Četrtek prinaša največjo poslastico 18. kroga, s katero bo sklenjena prva polovica prvenstva. No, skoraj, saj morata Bravo in Tabor odigrati še zaostalo tekmo, najverjetneje pa bo odigrana v začetku februarja, tik pred spomladanskim delom. V Ljudskem vrtu se obeta derbi, trener vijolic Mauro Camoranesi pa lahko na očitke kritikov, da vijolice premagujejo zgolj tekmece s spodnjega dela lestvice, odgovori z novo zmago. Na zadnjih osmih tekmah je vknjižil kar sedem zmag, praznih rok je ostal le na derbiju v Stožicah (0:2).

To bo prvi domači dvoboj NK Maribor, odkar je v soboto dopolnil 60 let. Na zadnji tekmi v Kopru je po več kot dveh letih za vijolice zaigral Luka Uskoković in okrepil konkurenco v obrambi, kar je dobrodošlo spoznanje za trenerja, ki bo še dolgo časa pogrešal obrambnega stebra Nemanjo Mitrovića. Vijolice želijo zadržati prednost pred zasledovalci, z zmago nad Muro pa bi se od črno-belih na lestvici oddaljili za sedem točk, kar bi bila lepa popotnica za nadaljevanje sezone. Lahko tudi uide Olimpiji na +5, s tem pa si tudi že zagotovi jesenski naslov.

Bo v četrtek priložnost dočakal tudi kapetan Maribora Marcos Tavares, strelski rekorder kluba in 1. SNL? Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Izbranci Anteja Šimundže so na zadnjih štirih gostovanjih v Ljudskem vrtu trikrat ostali neporaženi, v tej sezoni pa so v 9. krogu premagali Mariborčane na domačem stadionu (2:0) in dokazali, zakaj spadajo v ožji krog kandidatov za najvišja mesta. Takrat sta v polno zadela Nino Kouter in Luka Bobičanec, ki sta s petimi zadetki tudi prva strelca Mure v tej sezoni. Če bo hotela Mura v tej sezoni doseči kaj več, se jima bo mogel v napadu z zadetki pridružiti še kateri izmed soigralcev, ki so proti Domžalam zapravili veliko zrelih priložnosti. Med vratnicama bi lahko namesto znova poškodovanega Matka Obradovića stal Marko Zalokar.