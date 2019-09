Maribor v 93. in 95. minuti do zmage v Stožicah. V igri za vrh skočila tudi Mura!

V spektakularnem derbiju 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Stožicah je Maribor vodil z 2:0, potem je Olimpija prišla do izenačenja 2:2 in napadala za zmago, v 92. in 94. minuti pa so gostje zabili dva gola in poskrbeli za zmago s 4:2. Junak derbija je bil z dvema goloma in asistenco donedavni nogometaš Olimpije Rok Kronaveter, ki je ob prvem obisku Ljubljane v vijoličastem dresu navdušil in bil junak gostov. Maribor je s to zmago na vrhu lestvice ujel Olimpijo. V drugem derbiju dneva je Mura v Fazaneriji s 3:0 odpravila Domžale.

Rok Kronaveter, ki je bil eden glavnih junakov Olimpije pri njenih zadnjih dveh naslovih, se je v Stožice v majici Maribora vrnil prvič, odkar jih je poleti zapustil, in takoj zablestel. Po golu Luke Zahovića v prvi minuti tekme je v prvem polčasu zadel za vodstvo gostov z 2:0, ki pa so ga Ljubljančani že do 53. minute izničili. Najprej je v prvem polčasu na 1:2 znižal Luka Menalo, potem je na 2:2 poravnal Ante Vukušić.

Vse do 93. minute je bil izid izenačen, potem pa sta Eric Boakye in Nejc Vidmar, ki si je privoščil hudo napako, poskrbela za veliko darilo Mariboru, ki ga je izkoristil prav Kronaveter in tik pred koncem tekme zadel za vodstvo slovenskih prvakov s 3:2. Ti so dve minuti pozneje zabili še en gol, tokrat je bil Kronaveter podajalec, v polno pa je meril Rudi Požeg Vancaš, in poskrbeli za odmevno zmago s 4:2.

Z zmago na derbiju je Maribor na vrhu lestvice ujel Olimpijo, svoj niz neporaženosti na prvenstvenih derbijih v Stožicah pa povišal na kar 11 tekem.

Mura skočila tih pod vrh in poskrbela za dve mojstrovini

V drugem sobotnem derbiju, ki je bil v senci dogajanja v Stožicah, je Mura razbila Domžale in njenemu trenerju Andreju Razdrhu prizadejala prvi poraz, odkar je prišel na klop Domžalčanov. Prekmurci so zmagali po zadetkih Nina Koutra in Amadeja Maroše, ki je zadel dvakrat, in tako prišli do tretje zmage v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah, s tem pa skočili tik pod vrh.

Prvi gol Amadeja Maroše:





Za Olimpijo in Mariborom imajo točko zaostanka. Ne samo z zmago, nogometaši Mure so pred domačimi navijači navdušili tudi z dvema res spektakularnima goloma, ki so ju zabili.

Gol Nina Koutra:



Sulejmanović lovi prvo zmago

Bravo je v Ljubljani ugnal Tabor z 1:0. Foto: Grega Valančič / Sportida Še v prejšnji sezoni sta tekmovala v drugi ligi, nato pa sta napredovala med najboljše. Po 11 krogih je v rahli prednosti Bravo, ki pa bi lahko v primeru negativnega rezultata v Sežani gledal v hrbet Taboru. Obračun na stadionu Rajko Štolfa se bo začel v nedeljo ob 15. uri, neposredni prenos pa si lahko ogledate na Planet 2.

Domači trener Almir Sulejmanović bo naskakoval prvo zmago na klopi češnjic, mladi ljubljanski klub pa bo poskušal še drugič v tej sezoni vzeti mero Sežančanom. V Ljubljani jih je ugnal z 1:0. ''Če bomo v nedeljo tako dobri, kot smo bili proti Muri, ni nobenega strahu,'' je trener Dejan Grabić prepričan, da bi ponovitev predstave proti črno-belim (3:3) zadostovala za uresničitev cilja.

Knapi zasidrani na dnu

Rudarju gre v tej sezoni veliko bolje v pokalu kot prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnjeuvrščeni Velenjčani so edini klub, ki v tej sezoni še ni okusil zmage. Vsaj v prvenstvu, v pokalu pa so se specializirali za izločanje ljubljanskih ekip, saj so jo zagodli tako Bravu kot tudi favorizirani Olimpiji.

Tokrat bodo ob 17. uri, glavni sodnik srečanja bo Damir Skomina, gostili kranjski Triglav, ki je v četrtek premagal Aluminij in prekinil niz sedmih zaporednih porazov. Gorenjski orli še vedno iščejo naslednika Dejana Dončića, do nadaljnjega pa jih bo vodil začasni trenerski dvojec Gregor Bergant – Vlado Šmit.

Najboljša obramba proti najboljšemu strelcu

Aluminij je v četrtek ostal brez točk v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida V ponedeljek bosta uvodno tretjino prvenstvo sklenila Aluminij in Celje, ki sta se utaborila pod vrhom razpredelnice. Kidričani so v tej sezoni prejeli zgolj šest zadetkov, na lestvici pa po nepričakovanem porazu na Gorenjskem (0:1) zaostajajo le za največjima slovenskima kluboma Olimpijo in Mariborom.

Celjani so si z zmago nad Taborjem (2:0) vrnili samozavest in se približali mestom, ki vodijo v Evropo. Njihovo glavno orožje je mladi Hrvat Dario Vizinger, najboljši strelec tekmovanja. Zadnji dvoboj 12. kroga si boste lahko ogledali na Planet 2, prenos se začne pet minut pred 18. uro.

Lestvica:

Najboljši strelci: 8 – Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

7 – Luka Bobičanec (Mura),

6 – Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor), Rok Kronaveter (Maribor),

5 – Senijad Ibričić (Domžale), Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura), Luka Menalo (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

...

Vrhunci tekem:

Olimpija : Maribor 2:4:

Mura : Domžale 3:0:

Kmalu ...

Poročila s tekem:

Olimpija : Maribor 2:4

Mura : Domžale 3:0

Fotogalerije:

Olimpija : Maribor (foto Grega Valančič/Sportida):