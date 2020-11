Prvaki prekinili črno serijo: napolnili so mrežo Aluminiju #video

Na prvi tekmi 11. kroga so nogometaši Celja na domačem štadionu s kar 4:0 premagali Aluminij. Slovenski prvaki so prekinili črno serijo in se po štirih tekmah brez zmage in le dveh osvojenih točkah ponovno razveselili zmage. V soboto nas čaka pester spored. Čakajo nas vse preostale štiri tekme.

Celje : Aluminij 4:0 (1:0) KONEC TEKME! 90. minuta+2: 4:0! V polno je v zadnjih sekundah tekme dosegel še rezervist Mićo Kuzmanović. 87. minuta: gostje so bili blizu vsaj častnemu zadetku. Z velike razdalje je odlično udaril rezervist Juš Štusej, a vratar Rozman se je ponovno izkazal in razžalostil pristaše Kidričanov. 69. minuta: GOOOL! 3:0! Celjani so zadel še tretjič. Z nekaj sreče, žoge se je dotaknil tudi Kim, je mrežo Aluminija zatresel Matic Vrbanec, nekdanji šumar, ki se je v Celje preselil po koncu pretekle sezone. Vrbanec se zadetka zaradi spoštovanja do nekdanjega kluba ni veselil. Video: Vrbanec zadel nekdanjim: 51: minuta: GOOOL! 2:0! Če ne daš, dobiš, bi lahko dejali. Aluminij je v prvem polčasu zapravil dve veliki priložnosti za zadetek, Celjani pa svojih ne zapravljajo. Po lepi podaji Amadeja Brecla je v polno še drugič na tekmi v polno meril Božić. Obramba Aluminija je nanj povsem pozabila, Hrvatu pa ni bilo težko zadeti z glavo. Video: drugi zadetek Božića: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 44. minuta: Aluminij je vse bližje izenačujočemu zadetku. Po podaji Flakusa Bosilja je iz neposredne bližine poskušal Tilen Pečnik, a Rozman se je ponovno izkazal. Strel je bil usmerjen med njegovi nogi, a jih je celjski čuvaj pravi čas stisnil skupaj in rešil domače nogometaše. Video: Aluminij je bil blizu izenačenja: 27. minuta: Zapretili so tudi gostje iz Kidričevega. Domači obrambi je pobegnil David Flakus Bosilj, a njegov sicer močan strel je lepo ubranil reprezentančni vratar Matjaž Rozman. Video: poskus Aluminija in lepa obramba Rozmana: 15. minuta: Slabe novice za prvake. Poškodoval se je Luka Kerin, v igro pa je vstopil komaj 16-letni Tom Kljun. 7. minuta: GOOOL! 1:0! Celjani so obračun proti Aluminiju odlično odprli in hitro povedli! V polno je že v 7. minuti zadel Ivan Božić. Po lepi podaji je žogo lepo ustavil Roman Bezjak in jo prepustil Božiću, ki je kljub slabemu strelu premagal vratarja Luko Janžekoviča. Video: domači so povedli prek Božića: ZAČETEK TEKME V CELJU! Začetni postavi: 🟡🔵1️⃣ Brez sprememb v začetni enajsterici v primerjavi s tekmo proti Muri, enaka zasedba v boj tudi z Aluminijem. ⚽️ #DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 Objavil/a NK Celje dne Petek, 06. november 2020 Današnjo temo začenjamo v naslednji postavi. 💪 #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Petek, 06. november 2020 Pred tekmo: Prvoligaška karavana bo zadnji krog pred reprezentančnim premorom odprla danes v Celju, kjer bo na praznem stadionu Z'dežele ob 17. uri gostoval Aluminij. Derbi spodnje polovice razpredelnice ponuja branilcem naslova priložnost, da se s (šele) tretjo zmago v tej sezoni na lestvici prebijejo na šesto mesto in se približajo mestom, ki vodijo v Evropo. To bo zelo čustvena tekma za Matica Vrbanca, nekdanjega kapetana Kidričanov, ki se je preselil v knežje mesto, kjer še čaka na strelski prvenec. Ko je v 2. krogu prvič zaigral proti nekdanjim soigralcem, sta mreži v Kidričevem mirovali (0:0). Kako bo tokrat? Celjani so med tednom opozorili na (pre)pogoste sodniške napake v škodo aktualnih prvakov, v Murski Soboti, kjer so namučili vodilno Muro (0:0), so bili oškodovani za 11-metrovko. Trener Celja Dušan Kosić upa, da bodo njegovi izbranci proti Kidričanom bolj natančni in učinkoviti v napadu. V to verjame tudi Vrbanec. "Aluminij je trd tekmec, a smo kakovostnejši in mislim, da bodo točke ostale doma," sporoča nekdanji kapetan Kidričanov. Gostje bodo v Celju nastopili brez kaznovanega Hrvata Mihaela Klepača, po porazu z Mariborom (1:3) pa se na novi štajerski spopad odpravljajo z visokimi pričakovanji. "Pričakujem zmago, tudi proti Mariboru sem jo. Mislim, da smo vsem ekipam parirali, bili enakovredni. Imamo kvaliteto, to se bo pokazalo v naslednjih tekmah oziroma že proti Celju. Za Celjem zaostajamo eno točko, mislim, da se bo, če zmagamo, nadaljevanje prvenstva odvilo po naših željah," napoveduje Roko Prša, eden izmed številnih hrvaških legionarjev v dresu Aluminija. Njegov rojak Nikola Leko, ki je bil dalj časa odsoten zaradi hude poškodbe, se počasi vrača v kader, podobno velja za izkušenega branilca Aljaža Krefla, ki po prihodu iz Velenja čaka na krstni nastop v rdečem dresu.

Najboljši gostitelj proti najboljšemu gostu

Tabor je v petih domačih srečanjih v tej sezoni osvojil vseh mogočih 15 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Sobota bo na slovenskih prvoligaških zelenicah pestra kot že dolgo ne. Začela se bo v Sežani, kjer bo Tabor poskušal nadaljevati nenavadno statistiko. Na domačem igrišču na stadionu Rajko Štolfa, ki je nekoliko manjših dimenzij kot stadioni večine preostalih tekmecev, je izrazito uspešen. Dobil je vseh pet tekem, med drugim pokvaril načrte tudi Mariboru in Olimpiji, povsem drugačen pa je njegov iztržek na gostovanjih. Tam je izgubil na vseh petih tekmah, tako da na lestvici zaseda peto mesto, a za vodilnim dvojcem zaostaja le tri točke.

Tabor, najboljši gostitelj in najslabši gost v Prvi ligi Telekom Slovenije, bo imel v soboto zahtevno nalogo, saj bo ob 14. uri - neposredni prenos srečanja bo na Planet 2 - pričakal vodilno Muro, v tem trenutku tudi statistično gledano najbolj neugodno gostjo, saj so Prekmurci na gostovanjih v tej sezoni osvojili že osem točk. V soboto bi lahko prvič dočakal priložnost v rdeče-črnem dresu tudi francoski novinec Antoine Makoumbou, ki je nazadnje branil barve druge ekipe Mainza, pri Muri pa veliko pričakujejo od reprezentanta Nina Kouterja, ki se bo po dvoboju na Krasu pridružil reprezentančni četi Matjaža Keka. V tej sezoni je dosegel štiri zadetke in bo velika nevarnost za nekdanjega reprezentanta Jana Koprivca, ki je na zadnji tekmi na Bonifiki prejel dva zadetka.

Strelski obračun Ivanovića in Mulahusejnovića

Zmaji želijo nadaljevati zmagoviti niz in po Bravu ter Gorici odpraviti še Koper. Foto: Vid Ponikvar Sobota se bo nadaljevala z atraktivnim dvobojem v Stožicah, kjer bo Olimpija pričakala Koper. V obeh taborih je zaznati optimizem. Zmaji želijo nadaljevati zmagoviti niz ter po Bravu (2:0) in Gorici (2:0, vrtnice so kar trikrat zatresle okvir vrat Ljubljančanov) premagati še ambiciozne Koprčane, ki jim gre v prvi ligi vedno boljše. Nepremagani so vse od 27. septembra, na zadnjih štirih tekmah pa so osvojili kar deset točk in se povsem približali vrhu. Z zmago v Ljubljani bi prehiteli tudi zeleno-bele, v kar pa Đorđe Ivanović, s petimi zadetki tudi najboljši strelec tekmovanja, ne verjame, saj pričakuje novo zmago Olimpije. Srbski napadalec si ne deli več slačilnice s Portugalcem Juciejem Lupeto, po novem napadalcem izraelskega kluba Maccabi Petah Tikva, navijači pa pričakujejo nadaljevanje uspešnega sodelovanja Srba z Andresom Vombergarjem.

V Ljubljani se obeta obračun najboljših strelcev, saj je pet zadetkov dosegel tudi napadalec Kopra Nardin Mulahusejnović. Mladi Bosanec bi lahko obrambi Olimpije, ki bo pogrešala poškodovanega kapetana Mirala Samardžića, zadal veliko težav, zlasti v sodelovanju z vročim 36-letnim Daretom Vršičem, ki navdušuje tako z zadetki kot podajami, njegov nekdanji športni direktor pri Mariboru Zlatko Zahović pa ga je opisal kot Del Piera in Tottija v enem.

Dare Vršič je pred leti kot za stavo dosegal zadetke v zeleno-belem dresu in bil ljubljenec navijačev Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Apačan se bo pomeril z nekdanjim klubom, pri katerem je pred leti tako blestel, da je bil celo najboljši strelec lige. Koper je nazadnje za prvoligaške točke v Stožicah gostoval 19. marca 2017, ko se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1). Takrat je dvoboj spremljalo kar šest tisoč gledalcev, tokrat pa bo največji stadion v Sloveniji, podobno kot preostali na sončni strani Alp, zaprl vrata navijačem.

Kronaveter se želi čim prej povzpeti na vrh

Dvoboj v Mariboru bi moral soditi Damir Skomina, a si je poškodoval koleno na tekmi lige prvakov, tako da bo pravico v Ljudskem vrtu delil Roberto Ponis. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Supernogometna" sobota se bo po derbiju 11. kroga v Ljubljani nadaljevala v Ljudskem vrtu, kjer čaka izbrance Maura Camoranesija zanimiv izziv. V goste prihajajo Domžale, ki so se v zadnjih tednih spopadale s hudimi težavami, saj se je v njihovem taboru z novim koronavirusom okužilo kar 18 oseb. Vijolice pod vodstvom nekdanjega zvezdnika italijanskega nogometa prikazujejo vse boljše predstave. Na zadnjem gostovanju v Kidričevem so prepričljivo ugnale Aluminij (3:1), Rudi Požeg Vancaš je vedno bolj razigran in neulovljiv za tekmečeve obrambe, z novo mojstrovino se je med strelce vpisal Rok Kronaveter, povratnik v slovenki klubski nogomet Jan Repas je prispeval dve podaji, vratar Ažbe Jug pa je soigralcem odprl pot do uspeha z ubranjeno 11-metrovko.

"Morda smo se v prvih krogih preveč iskali, zdaj smo v boljši fazi in upam, da zdaj spet vstopamo v pozitivno obdobje. Da se bomo kmalu povzpeli na vrh, kar si tudi zaslužimo," napoveduje izkušeni Kronaveter, ki ima lepe spomine na Domžale. Ko je še nosil dres Olimpije, je z zadetkom z bele točke v Domžalah leta 2018 zmajem zagotovil državni naslov.

Pred tekmo Domžal in Maribora:

"Nedavni krajši premor nas je zaradi številnih težav z virusom mogoče malce vrgel iz tira, vendar nimamo kaj. Takšni so zdaj časi. S tem se je treba sprijazniti in vztrajati moramo dalje," pri Domžalčanih sporoča napadalec Matej Podlogar. Motivacije mu pred gostovanjem pri enem izmed največjih favoritov za osvojitev naslova ne manjka. Zdravstveno stanje v taboru dvakratnih slovenskih prvakov se iz dneva v dan izboljšuje, tako da bodo v mesto ob Dravi odpotovali z željo, da ostanejo neporaženi.

Dvoboj v Mariboru bi moral soditi Damir Skomina, a se je poškodoval med tednom na tekmi lige prvakov v Belgiji, tako da bo glavni delivec pravice Roberto Ponis.

Vrtnice lahko ujamejo Šiškarje

Bravo je v 2. krogu napolnil mrežo Gorice. Zmagal je kar s 4:1. Foto: SPS/Sportida Zadnji krog pred reprezentančnim premorom, v katerem se bo slovenska članska reprezentanca udarila z Azerbajdžanom, Kosovom in Grčijo, mlada izbrana vrsta, ki jo bo prvič vodil Milenko Ačimović, z Nemčijo in Rusijo, odigrani pa bosta tudi dve prestavljeni tekmi Domžal, se bo končal v Novi Gorici.

Zadnjeuvrščena ekipa ima priložnost, da osreči navijače z uspehom nad Bravom. Ker tudi v spodnji polovici razpredelnice vlada podobna izenačenost kot v zgornji polovici, bi lahko vrtnice s tretjo zmago v tej sezoni po točkah ujele mladi ljubljanski klub. Proti Olimpiji so imele veliko smole, povratnika Etien Velikonja in Goran Cvijanović sta trikrat zadela okvir vrat. "V tekmo moramo stopiti čvrsto in odločno in verjamem, da bodo tri točke ostale doma," sporoča desni bočni branilec Adis Hodžić, sicer strelec prvega zadetka Gorice v tej sezoni. Vrtnice so v desetih nastopih dosegle le devet zadetkov, Bravo pa pri tem ni dosti uspešnejši, saj je na devetih tekmah v polno zadel desetkrat. Gostujoči trener Dejan Grabić si bo prizadeval, da njegovi izbranci ne ponovijo napak z zadnjega gostovanja pri Olimpiji, ko so oba zadetka prejeli iz prekinitve.

Prva liga Telekom Slovenije, 11. krog:

Petek, 6. november:

Celje : Aluminij 4:0 (1:0)

Božić 7., 51., Vrbanec 70., Kuzmanović 90.+3 Sobota, 7. november:

14.00 Tabor – Mura

16.00 Olimpija – Koper

18.00 Maribor – Domžale

20.00 Gorica - Bravo

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Nino Kouter (Mura),

3 - Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

