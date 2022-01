Nora sobota za klube 1.SNL, Olimpija doživela novo razočaranje

Danes je zelo pestro, saj igra pripravljalne tekme kar osem slovenskih prvoligaških klubov. Jesenski prvak Maribor, branilec naslova Mura in Celje igrajo prve tekme v Turčiji. Olimpija je v sklopu priprav na spomladanski del izgubila še tretjič zapored, tokrat jo je na Hrvaškem ugnal madžarski drugoligaš Haladas. Koper je premagal avstrijskega drugoligaša iz Kapfenberga, Bravo je izgubil proti hrvaški Gorici, Tabor proti Osijeku, Radomlje pa so nadigrale drugoligaša Fužinarja.

Jesenski podprvak Koper je na Bonifiki v polfinalu dobrodelnega turnirja Memorial Milan Šćulac ugnal avstrijskega drugoligaša Kapfenberger SV z 2:0. Oba zadetka sta padla v prvem polčasu, v polno sta zadela Bede Osuji in najboljši strelec jesenskega dela 1. SNL Maks Barišić. Koprčani se bodo v nedeljo v finalu turnirja pomerili z zmagovalcem drugega polfinala med Gorico in Dekani.

Tall prvi nogometaš Olimpije, ki je dosegel gol v letu 2022

Nogometaši Olimpije, ki so v zimskem prestopnem roku pozdravili kar nekaj hrvaških novincev, so se vrnili na priprave na Hrvaško. V Umagu so odigrali tretjo letošnjo pripravljalno tekmo in vpisali še tretji poraz. Po Dinamu in Osijeku so izgubili še proti madžarskemu drugoligašu Haladasu (2:3). Izbranci Dina Skenderja so za razliko od uvodnih tekem v letu 2022 končno zatresli mrežo tekmeca, najprej s pomočjo madžarskih branilcev, ki so žogo po podaji Aldairja poslali v svojo mrežo, v zadnji minuti pa je končni rezultat 2:3 postavil Lamine Tall in s tem postal prvi nogometaš Olimpije, ki je zatresel mrežo v letu 2022.

Olimpija je prvič, odkar se je na trenerski stolček vrnil Skender, na eni tekmi dosegla vsaj dva gola, a tudi to ni zadoščalo za pozitiven rezultat. V obrambi si je dovolila preveč napak. Od prve minute so nastopili Banić, Ratnik, Korun, Delamea Mlinar, Andrejašič, Kapun, Mudražija, Kvesić, Špehar, Aldair in Tall, v 67. minuti pa so dobili priložnost še Mauricio, Boakye, Milović, Pavlović, Baskera, Ziljkić, Sešlar in Nukić.

Bravo je v soboto gostoval v okolici Zagreba. Gregor Bajde je Šiškarje povedel v vodstvo, a so gostitelji iz Velike Gorice v zadnjih 20 minutah poskrbeli za preobrat in končno zmago z 2:1.

Slovensko-hrvaški dvoboj je potekal tudi v Poreču, kjer je Osijek odpravil Tabor iz Seđžane s 3:0. Za Slavonce sta zaigrala tudi slovenski reprezentant Damjan Bohar (79 minut) in Mario Jurčević (vso tekmo). Zmaga Osijeka bi bila lahko še višja, a so zapravili najstrožjo kazen.

Najvišjo zmago dneva med klubi 1. SNL za zdaj beleži Radomlje. Mlinarji so v domačem Športnem parku nadigrali drugoligaško zasedbo NK Fužinar s 4:0. Dva zadetka je dosegel Ivan Šarić, eden izmed treh posojenih nogometašev splitskega Hajduka, ki nastopajo za Radomljane.

Domžale so v četrtek v pripravljalnem dvoboju na Hrvaškem izgubile proti hrvaškemu drugoligašu Orijentu z 0:3, Aluminij pa se je dan pozneje z madžarskim drugoligašem Budafokijem razšel brez zadetkov.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 Vipotnik 3, Šturm 22. 1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25. 1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26. 1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29. 1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5. 2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8. 1. Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 / 16. 1. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:4 Colley, Kubala 22. 1. Koper : Kapfenberg (Avt/2) 2:0 Osuji, Barišić 23. 1. turnir v Dekanih ? 29. 1. turnir v Dekanih ? 30. 1. turnir v Dekanih ? 5. 2. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 1. Olimpija : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:2 / 15. 1. Olimpija : Osijek (Hrv/1) 0:3 / 22. 1. Olimpija : Szombathelyi Haladas (Mad/2) 2:3 avtogol, Tall 25. 1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29. 1. Olimpija – Rudar Prijedor (BiH/1) 2. 2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26. 1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25. 1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 /

Radomlje