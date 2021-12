Oče proti sinu, Olimpija velika neznanka

Nogometaši Olimpije so zaradi takšnih in drugačnih razlogov izpustili že tri tekme. Najprej jih je v karanteno pregnalo povečano število okužb z novim koronavirusom, nato jim jo je (tako kot tudi njihovim tekmecem) zagodla še narava. Zmaji so tako zadnjo tekmo odigrali daljnega 7. novembra, zaradi težav in pasti, na katere lahko naletijo igralci po vrnitvi iz samoizolacije, pa veljajo za veliko neznanko. Trener Dino Skender poudarja, da vladajo posebne okoliščine, a ni potrebe po filozofiranju. "Stanje je takšno, kakršno pač je. Odrezati se moramo čim bolje. Vsi nogometaši so se po karanteni vrnili v trenažni proces, zato na tekmi v Celju ne smemo kalkulirati," mladi hrvaški strateg sporoča, da bo Olimpija danes lovila zmago.

Ko Olimpija gostuje v Celju, se ponavadi v Ljubljano vrača zadovoljna. Odkar se je leta 2009 v drugačni klubski preobleki vrnila med slovensko elito, je v knežjem mestu gostovala 24-krat. Izgubila je le trikrat, zmagala pa devetkrat. Po drugi strani lahko zmaje bolj skrbi podatek, da so na zadnjih treh gostovanjih v Celju ostali brez zmage, še več, na zadnjem gostovanju 16. maja, takrat je Celjane vodil še Agron Šalja, Ljubljančane pa Goran Stanković (to je bila generalka za finale pokala), so gostitelji zmagali kar s 4:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skender odhaja na gostovanja na stadion Z'dežele, kjer mu je lani iz rok spolzela priložnost za najodmevnejši dosežek v karieri. Olimpija je v sklepnem dejanju sezone 2019/20 v Celju potrebovala zmago za naslov prvaka, a se je razburljivo srečanje razpletlo brez zmagovalca (2:2). Veselili so se gostitelji in pod taktirko Dušana Kosića, ki v zadnjih mesecih doživlja hudo rezultatsko krizo s Taborom, prvič v zgodovini 1. SNL postali prvaki.

Oče Simon proti sinu Svitu

Simon Sešlar je leta 2007 tako poziral s sinom Svitom na rokometni tekmi med Celjem in Magdeburgom. Foto: Vid Ponikvar Danes bi bila lahko Slovenija priča vedno zanimivemu družinskemu spopadu. Celjane vodi Simon Sešlar, pri Olimpiji pa se dokazuje njegov sin Svit Sešlar. Njegov oče je nekdanji slovenski reprezentant, ki je v preteklosti že sodeloval z zmaji. Bil je športni direktor Olimpije, zdaj pa bo poskušal prekiniti negativni niz s Celjani, s katerimi je izgubil trikrat zapored in se zasidral v spodnji polovici razpredelnice.

"Verjamem, da je ta ekipa sposobna zmagovati v nizu, to bomo poskušali dokazati že proti Olimpiji," je povedal po porazu z vijolicami. Načrte mu bo poskušal prekrižati sin Svit, mladi slovenski reprezentant, ki bi lahko v zvezni vrsti zeleno-belih zapolnil vrzel ob odsotnosti poškodovanega kapetana Timija Maxa Elšnika. Svit je dosegel tudi zadnji zadetek za Olimpijo, v polno je zadel 30. oktobra proti Bravu (1:1).

Simon Sešlar je pred desetletjem opravljal vlogo športnega direktorja pri Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar

Pri Celjanih, ki so v nasprotju z Ljubljančani konec prejšnjega tedna stopili na igrišče in izgubili z Mariborom (0:1), je blestel vratar Matjaž Rozman. Če bo branil tudi danes, bo imel opravka z ekipo, ki po vrnitvi Skenderja na trenerski stolček ni niti na eni tekmi dosegla več kot zadetek. Olimpija na zadnjih treh tekmah, ob upoštevanju izpada iz pokala proti Kopru, ni zmagala, a je bil trener vseeno zadovoljen s tem, kar so pokazali igralci. Pogrešal je le boljšo učinkovitost. Zmaji za vodilnim Koprom zaostajajo deset točk, a imajo kar tri tekme manj. Če bi dobili vse (Celje, Mura in Domžale), bi se povsem približali vrhu. Prestavljeni tekmi z Muro in Domžalami bodo odigrali šele prihodnje leto, najverjetneje pred začetkom spomladanskega dela.

Glavni sodnik srečanja bo Roberto Ponis.

1.SNL, 18. krog (prestavljena tekma): Sreda, 8. december:

17.00 Celje – Olimpija