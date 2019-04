Olimpija povozila Aluminij in skočila v veliki finale #foto

Prvi finalist pokala Slovenije je ljubljana Olimpija. Aktualni pokalni prvaki so v Stožicah visoko s 4:0 povozili Aluminij in se s skupnim izidom kar 6:1 uvrstili v veliki finale. Drugega finalista bo podala sredina tekma v Murski Soboti med Muro in Mariborom, za katero vlada ogromno zanimanje, zaradi dodatnih montažnih tribun pa velja pričakovati rekorden obisk.

V Stožicah je bilo bolj ali manj že vse odločeno že po 20 minutah srečanja. V deveti minuti je s prostega udarca lepo zadel Rok Kronaveter, vodstvo Olimpije pa je le nekaj minut kasneje po lepem vtekanju in strelu pod prečko povišal še Stefan Savić.

V drugem polčasu Olimpija ni igrala na vso moč, a kljub temu do konca tekme še oplemenitila zmago. Svoja druga zadetka sta dosegla Kronaveter (z bele točke) in Savić ter postavila piko na i k visoki zmagi Ljubljančanov.

Fotogalerija iz Stožic (foto: Morgan Kristan / Sportida):



Dodatna tribuna v Fazaneriji, Mlakar opozarja

Navijači Mure bodo v sredo napolnili Fazanerijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sredo se bosta v Fazaneriji udarila Mura in Maribor. Obeta se nepozaben nogometni praznik v Prekmurju, prireditelji pa so se zaradi izjemnega zanimanja za srečanje, na katerem si lahko črno-beli zagotovijo napredovanje v finale pokala, odločili za postavitev dodatne tribune za 600 gledalcev. Vijolice so prvo tekmo v Ljudskem vrtu dobile z 1:0, Mura pa v sredo ne bo računala na obrambnega stebra Špira Peričića, ki je z Mariborom sklenil triletno pogodbo in se bo poleti preselil na Štajersko.

''Le z miselnostjo, da ni prednosti in da začnemo tekmo z 0:0, lahko pridemo v finale,'' sporoča napadalec vijolic Jan Mlakar. Mura in Maribor se bosta v Murski Soboti pomerila tudi v nedeljo. Takrat bo dvoboj štel za prvenstvene točke.

Finale pokala bo konec maja v Celju.

Pokal Slovenije, polfinale (povratni tekmi):