Triglav v Ljudskem vrtu šokiral Maribor, ki bo spet jezen na sodnike #video

Nogometaši Triglava so že v uvodnem krogu nove sezone Prve Lige Telekom Slovenije pripravili veliko senzacijo. V Ljudskem vrtu so z 2:1 premagali branilca naslova Maribor. Aluminij je na drugi sobotni tekmi brez večjih težav na gostovanju premagal novinca Tabor Sežano (2:0). V nedeljo nas čakajo še tri tekme.

Potem ko so se Mariborčani med tednom sprehodili pred islandskega Valurja (3:0), si nihče ni mislil, da bi lahko imeli v uvodnem krogu Prve Lige Telekom v Ljudskem vrtu težave s sicer izredno hrabrim Triglavom. A zgodilo se je nepričakovano, kranjski orli so zadeli dvakrat, obakrat tudi s pomočjo domače obrambe, domači le enkrat, in tri točke so odšle v žep Kranjčanov.

V prvem polčasu je David Tijanić ob strelu zadel branilca Sašo Ivkovića, žoga je povsem spremenila smer in končala za hrbtom vratarja vijoličnih Kenana Pirića. V drugem delu so slovenski prvaki pritisnili in si ustvarili številne lepe priložnosti, a niso našli poti do vrat gostov. Zato pa so v protinapadu v 85. minuti ponovno zapretili Kranjčani in prek Egzona Kryeziuja povedli z 2:0. Tri minute kasneje so Mariborčani po zadetku rezervista Jasmina Mešanovića, v igro je vstopil na začetku drugega polčasa, znižali na 1:2, a na koncu se je izkazalo, da je bil to le častni zadetek.

Triglav je po zadetku Kryeziuja iz Ljudskega vrta odnesel poln izkupiček:

Nič kaj lepa dobrodošlica za Sežančane

Aluminij je sezono odprl z zmago. Foto: Urban Urbanc/Sportida Sežančani so na prvi prvoligaški tekmi po 18 letih doživeli poraz. Kidričani, ki so v minuli sezoni s šestim mestom dosegli najboljšo prvoligaško uvrstitev, so že v prvem polčasu postavili temelje premierni zmagi sezone 2019/20.

Mrežo novincev je v 24. minuti načel Hrvat Nikola Leko, tri minute kasneje pa je v polno meril še Luka Štor in odločil srečanje. V drugem bolj zaspanem delu se rezultat ni več spreminjal in Aluminij se je brez večjih naporov razveselil prvih treh točk v sezoni.

V nedeljo še tri tekme

Prvi krog se bo s trojnim programom zaključil v nedeljo. Ob 17.45 bo na sporedu zanimiv ljubljanski obračun med še drugim novincem v ligi Bravom in Olimpijo. Sledil bo obračun v Celju, kjer bo gostovala Mura, Domžalčani pa bodo v sklepnem dejanju uvodnega kroga pričakali velenjski Rudar.

