Green Dragons so se mu opravičili, Riera pa se jim je čudil: Zakaj le?

Trenerska pravljica Alberta Riere je po zmagi nad Mariborom (1:0) vstopila v novo poglavje. Olimpija suvereno vodi na lestvici, Španca pa so za svojega po igralcih in vodstvu kluba vzeli še navijači. Green Dragons so mu po dvoboju z navdušenjem skandirali in ga priklicali pred sever Stožic, kjer so se mu opravičili za vse neugodnosti, ki jih je doživljal na prvi novinarski konferenci. Riera je mnenja, da so bila opravičila nepotrebna.

Le trije, potencialno štirje tujci so kot trenerji osvojili naslov slovenskega prvaka. To so bili Hrvat Ivo Šušak z Mariborom (2001), Italijan Roberto Vanoli z Olimpijo (2016), Hrvat Igor Bišćan z Olimpijo (2018), letos pa je bil z vijolicami najboljši zdaj že nekdanji strateg Maribora Radovan Karanović, nekdanji nogometaš, rojen v BiH (Drvar), ki si je ustvaril družinsko življenje v mestu ob Dravi, kjer živi že nekaj deseletij, vmes pa je prejel tudi slovenski potni list.

Malo je torej strategov, ki so se lahko pohvalili z naslovom prvaka 1. SNL. Čeprav se klubi za kanto na sončni strani Alp potegujejo že 30 let, lahko tuje trenerje, ki so proslavljali naslov, preštejemo na prste ene roke.

Prva novinarska konferenca se je končala neslavno

Na prvi novinarski konferenci ni bil dolgo pred mikrofonom. Če bo Olimpija nadaljevala v podobnem ritmu, s katerim navdušuje v tej sezoni, bi se lahko na izbrani seznam že čez sedem mesecev vpisal nov tuji strateg. To je 40-letni Španec Albert Riera. Ni novinec v 1. SNL, še zdaleč ne, saj je kot nogometaš pred leti že nosil dres Zavrča in Kopra, kot prvi trener pa je v karieri debitiral prav pri Olimpiji. Začel je imenitno, v uvodnih 13 krogih zbral kar 33 točk, v Stožicah pa za zdaj premagal vse tekmece. Nazadnje je bil v soboto z 1:0 boljši od Maribora in se naposlušal novih pohval. Zelo so mu godile, saj se je spominjal kaotičnega dogajanja ob njegovem prihodu v klubu.

K Olimpiji je prišel poleti, le nekaj dni po tem, ko je trenerski stolček zmajev po sporu z vodstvom presenetljivo zapustil Robert Prosinečki. Slovitega Hrvata je nasledil nekdanji zvezdnik španskega nogometa. Odgovoren posel je prevzel v zelo turbulentnem obdobju. In ko je napočil čas za prvo novinarsko konferenco, je lahko prišel le do nekaj besed. Nezadovoljne navijače so v luči nesoglasij z vodstvom zanimale druge teme in drugi sogovorniki, tako da je zapustil sobo. To je odmevalo po svetu, po zaslugi socialnih omrežij delovalo celo šokantno, kot da so navijači spodili trenerja.

Debakl pri Bravu že pozabljen

Prejšnji teden je na gostovanju pri Bravu doživel najhujši poraz, odkar je trener Olimpije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Začetki delovanja Riere so bili tako zmedeni, kar pa se tiče dela z ekipo, je lahko deloval v miru. Nihče se ni mešal v njegovo delo, uspel mu je neverjeten dosežek. Združil je ekipo, ji vlil samozavesti in zmagovalne miselnosti, hitro uigral novince in vnesel sistem, ki prinaša točke in simpatije ljubiteljev nogometa. S stalnimi spremembami, večkrat izraža težnjo in nujo, da znajo varovanci kakovostno igrati na različnih igralnih mestih, pa je večkrat učinkovito in domiselno presenetil tekmece.

V Olimpiji pod njegovim vodstvom še zdaleč ni dolgčas. Na začetku je osvajal točke brez prejetega zadetka, takrat je vselej na vratih stal Matevž Vidovšek, včasih pa tudi po izjemnih preobratih. Le dvakrat je ostal brez vsega. V Celju je izpustil iz rok vodstvo z 2:0 in nato izgubil s 3:4 ter v Spodnji Šiški, ko se mu je pripetil najslabši dan in mu ni šlo ničesar od rok. Takrat je Bravo zmagal s 6:1. Zgodilo se je prejšnji teden, a je debakl pri mestnih sosedih že pozabljen. Vedno sladka zmaga v večnem derbiju je popravila vzdušje v zmajevem gnezdu, obenem pa vrnila upanje, da bi bile lahko Stožice v nadaljevanju sezone, ko bo Olimpija branila prvo mesto in lovila novo zvezdico, bolj polne kot v preteklosti. Zmaji jih imajo marsikaj za ponuditi.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Mariborom, foto Vid Ponikvar:

Olimpija gre na vsaki tekmi na zmago

Navijači Olimpije so lahko zaradi rezultatov nogometašev v zeleno-belih dresih v sedmih nebesih. Foto: Nik Moder/Sportida Riera sporoča, to je tudi naročil zbranim predstavnikom sedme sile, naj v svojih člankih poudarimo, kako gre Olimpija prav na vsaki tekmi na zmago. "Smo ekipa, ki gre vedno na tri točke, ne glede na to, kdo je naš tekmec ali na katerem stadionu igramo. Smo ekipa, ki skuša sprovocirati tekmeca k temu, da dela napake. Nismo ekipa, ki bi čakala na napake tekmeca. Tako sem se počutil tudi na derbiju. Bili smo edino moštvo na igrišču," je dal vedeti, da si je derbiju upala igrati le ena ekipa. Olimpija. Maribor je čakal, čakal in se preračunal. Na koncu je brez strela v okvir vrat ostal brez točk, zaostanek za vodilnimi Ljubljančani pa se je povišal na alarmantnih 16 točk.

Mlademu španskemu strategu pa je še nekaj polepšalo večer. Čeprav je Olimpija v tej sezoni v 1. SNL zmagovala skoraj kot po tekočem traku, navijači niso še nikoli skandirali trenerju. Vse do prestižne zmage nad Mariborom, ko je s severa Stožic odmevalo ''Albert Riera, Albert Riera''. Kapetan Timi Max Elšnik je prepoznal trenutek, šel po trenerja, katerega zelo spoštuje, in ga pripeljal do severa, nato je sledil delirij. Skupaj so si dali duška in proslavili zmago. Navijači so se Špancu ob tem tudi opravičili za vse neugodnosti, ki jih je moral doživljali na svoji prvi novinarski konferenci.

Po zmagi nad Mariborom ga je kapetan Timi Max Elšnik pripeljal do severne tribune, nato so si akterji dali duška. Foto: Vid Ponikvar

''Že večkrat sem rekel, da nerad hodim k navijačem proslavljati zmage. Ko sem bil igralec, je bilo drugače. Takrat sem šel k njim, saj sem bil akter, čutil sem se pomembnega. Zdaj se ne počutim tako. Tekme dobivajo igralci, zato ne grem do navijačev. Sem na klopi, ob stranski črti, včasih tudi malce stečem, 200 do 300 metrov na tekmo. Zmagujejo pa igralci, ta aplavz je za njih,'' je skromno pripomnil, kako bi morala slava po takšnih zmagah pripadati igralcem, ne pa njemu.

Trener @nkolimpija @11RIERA11 je dočakal veličasten trenutek, ko je severna tribuna, podprta z ostalimi gledalci, skandirala njegovo ime. Španec je bil ganjen in se jim zahvalil za podporo. Doma ni v @PrvaLigaSi izgubil niti točke, pred @nkmaribor ima +16. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/GZGbhXupNP — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 15, 2022

"Res se mi ni potrebno opravičevati"

Timi Max Elšnik je podaljšana roka trenerja Alberta Riere na igrišču. Foto: Vid Ponikvar ''Dobro, tokrat so kapetan in navijači želeli, da pridem. Tega nisem hotel, a sem rekel, okej, in odšel. Bil sem z njimi na njihovo zahtevo. Sem jih pa prosil, naj jim to ne pride v navado, ker ne maram tako proslavljati zmag. Dejal pa sem jim tudi, da se mi ni potrebno opravičevati. Zakaj bi se mi sploh morali? Kaj pa se je zgodilo? Že od prvega dne sem vedel, da to nezadovoljstvo ni uperjeno proti meni. Prišel sem verjetno v najbolj nerodnem trenutku, a navijači so povsod isti. In prav je tako. Ko tvoja ekipa igra dobro, so srečni, ko pa klubu ne gre dobro, kažejo čustva in se odzivajo. Tako je povsod. Res se mi ni potrebno opravičevati, ker to ni bila prijetna situacija za vse nas. To ni bil najboljši način, kako začeti trenersko pot v klubu, a v nogometu predstavljajo rezultati vse. To sem povedal že na začetku. Če ne bom zmagoval, če ne bom te ekipe spremenil v zmagovito moštvo, potem se bom hitro vrnil domov. Tako preprosto je to. In še vedno me spremlja občutek, da lahko izboljšam ekipo. Lahko jo naredim še boljšo, kot so zdaj, tako da bom nadaljeval z delom,'' ocenjuje, da je šele na začetku projekta, ki ga želi kronati z naslovom prvaka in zelenega ferrarija, kakor večkrat poimenujejo zasedbo Olimpije, popeljati do prvega mesta. V kvalifikacije za ligo prvakov.

Navijaška skupina Green Dragons je 40-letnega trenerja Olimpije, ki je priigral veliko prednost pred zasledovalci, končno sprejela za svojega. Foto: Nik Moder/Sportida

Njegovo delo je s strani navijaške skupine Green Dragons končno prepoznano in ustrezno nagrajeno. Sprejeli so ga za svojega in mu pokazali, kako ga spoštujejo in cenijo. Zdaj lahko samo upajo, da se bodo uresničile besede športnega direktoraj Gorana Boromise, ki je nedavno pojasnil, kako namerava Riera ostati v Ljubljani najmanj do konca sezone, saj ga še kako zanima naslov slovenskega prvaka. Pogodba ga sicer z Olimpijo veže za dve leti.

Nogomet se igra zaradi navijačev

Nad potezo navijačev Olimpije je bil po zmagi nad Mariborom ganjen tudi njegov pomočnik Pablo Remon Arteta. Foto: Vid Ponikvar Riera zelo spoštuje igralce, ki pozorno vpijajo njegove besede in zahteve. V šali je rekel, da jih bo kaznoval, če ne bodo proslavili zmage nad Mariborom. Nagradil jih je s prosto nedeljo, nato pa jih čakajo novi izzivi. Najprej v sredo pokalni ''trening'' z nižjeligašem Ivančno Gorico, v nedeljo pa gostovanje pri Gorici. In priložnost, da vratar Matevž Vidovšek še podaljša neverjeten niz nepremagljivosti, saj se njegova mreža ni zatresla že 720 minut. Kar osem celotnih tekem.

''Derbi se vedno primerja s finalom. To so tekme, na katerih ni pomembno, kako se igra, ampak je pomembno, da se zmaga,'' je ponovil znano krilatico, ki se nanaša na največje nogometne tekme. Rad bi videl, da bi tudi naslednje domače tekme Olimpije potekale v Stožicah v takšnem navijaškem vzdušju. Da bi v Stožice prišlo več gledalcev v zeleno-belih dresih. ''Igralci uživajo v takem vzdušju. Nogomet igramo zaradi gledalcev, navijačev. To je šov, igra. Lahko se trudimo igrati najboljše kot znamo,'' si želi podobnih navijaških kulis tudi v nadaljevanju sezone. Že kmalu prihajajo v Stožice zelo neugodni tekmeci, tudi najbližja zasledovalca Koper in Celje.