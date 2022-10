Pomislek kapetana Olimpije, ki pove veliko o Mariboru

Pogled na lestvico razkriva, da ima vodilna Olimpija po zgolj 13 nastopih pred najbližjima zasledovalcema, Celjem in Koprom, že osem, pred branilcem naslova Mariborom pa težko predstavljivih 16 točk prednosti. To je ogromen kapital pred nadaljevanjem sezone, čeprav kapetan Zmajev Timi Max Elšnik po novem uspehu, tesni, a še kako sladki zmagi nad Mariborom (1:0) pred polovično zasedenimi tribunami stadiona v Stožicah noče prehitevati z dogodki. Mariborčanov noče kar tako odpisati iz boja za naslov, do konca sezone bo vendarle odigranih še 23 krogov.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Mariborom, foto Vid Ponikvar:

''Prehitro je še za takšne ocene. Treba je počakati vsaj do polovice prvenstva, tu bo še zimski prestopni rok, v katerem se lahko zgodi marsikaj. Tudi Jojo (Josip Iličić, velikan slovenskega nogometa, ki se je pred kratkim po 12 letih vrnil k Mariboru, a še ni nared za vrnitev na igrišče, op. p.) se bo vračal in jim pomagal, tako da bo Mariboru lažje v prihodnosti,'' noče 24-letni slovenski reprezentant, eden izmed največjih ljubljencev občinstva v Ljubljani, Maribora kar tako odpisati iz boja za naslov prvaka.

Pričakoval je, da bo Maribor igral drugače

Timi Max Elšnik je postal redni slovenski reprezentant. Foto: Vid Ponikvar Omenil je zimski prestopni rok, v katerem bi lahko športnega direktorja Gorana Boromiso čakalo ogromno dela. Zlasti v primeru, če bodo najboljši igralci zeleno-belih, med katere spada tudi kapetan Elšnik, zadržali zdajšnjo formo. Potem bi lahko na njihov naslov (znova) prispele ponudbe, morda pa bi se med njimi našla tudi kakšna tako konkretna in mamljiva, da bi Zmaji v nadaljevanje sezone, v kateri se jim nasmiha naslov prvaka, krenili z nekoliko spremenjeno zasedbo.

Elšnik si je v zadnjem obdobju zagotovil status rednega slovenskega reprezentanta. Zdaj bo imel opravka z velikimi izzivi, tako z reprezentanco kot tudi Olimpijo, ki je končno dočakala spodobno polne tribune stoženskega stadiona in ozračje, v katerem je užitek nastopati.

Vseeno pa pravega spektakla na zelenici ni bilo, igra je bila skoraj do konca prvega polčasa v krču. Delno zaradi navijaških prekinitev, ki so ohladile noge igralcev, po mnenju kapetana Olimpije pa tudi zaradi presenetljivo previdne in nič kaj napadalne igre gostov.

Po dolgem času je za Olimpijo znova branil Matevž Vidovšek in po stari navadi ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Vid Ponikvar

"Tekma je bila kar dolga (sodnikova podaljška po prvem in drugem polčasu sta skupno trajala kar 20 minut, op. p.), prekinitve so težke za glavo. Včasih imaš pobudo, pa se na igrišču nato čaka odločitev VAR. Ob tej megli se potem ohladiš ter nisi v takem ritmu kot po navadi. Zato se mi je zdela tekma malo raztrgana, se mi je pa zdelo, da smo imeli dominacijo, posest. To je logično, saj smo imeli igralca več. A tudi na začetku, v prvem polčasu do rdečega kartona (Sven Karić Šoštarič je prejel rdeči karton v sodnikovem podaljšku prvega polčasa, op. p.), se mi je na igrišču zdelo, kot da ima Maribor 13 točk prednosti. Mariborčani v igri niso kaj dosti tvegali. V takem položaju, v katerem se nahajajo, sem pričakoval, da bodo igrali drugače. So vendarle pod pritiskom, saj so na lestvici za nami," je bil Elšnik presenečen nad igro Maribora, ki je pred srečanjem napovedal boj na zmago, a nato v Stožicah na celotni tekmi ni usmeril niti enega strela v okvir vrat Olimpije. Gostitelji so jih na drugi strani kar 11.

Maribor jih ni ogrožal, najbolj je srečna uprava

Kapetana Olimpije je začudila previdna igra Maribora, ki ni v okvir vrat Zmajev usmeril niti enega strela. Foto: Vid Ponikvar "Maribor je imel tudi srečo, da nismo bili bolj konkretni. Imeli smo ogromno lepih situacij, tako da bi se lahko hitro končalo z dvema, tremi goli razlike. Že proti koncu prvega polčasa je imel lepo priložnost Rui Pedro, nato so gostje dvakrat reševali z golove črte, bila je prečka (v 73. minuti je Svit Sešlar po strelu z glavo zatresel okvir vrat, op. p.), tako da … Z njihove strani se nismo počutili ogrožene," je zaupal Elšnik, ki je pričakoval več igre gostov v globino, kjer bi iskali najbolj izpostavljenega napadalca Roka Baturino, a tega v Stožicah ni dočakal.

"Vse smo imeli pod nadzorom, Matevž (povratnik med vratnicama Olimpije Matevž Vidovšek, op. p.) ni imel dosti dela. Tudi če bi branil Pintol (rezervni vratar Denis Pintol, ki je ob odsotnosti Vidovška branil na zadnjih šestih tekmah in prejel 15 zadetkov, op. p.), ne bi prejeli zadetka. No, Vidovšek bo vseeno moral prinesti krofe," ni skrival dobre volje kapetan Olimpije, ko je spomnil na "sladko" navado vratarjev, s katero je pred leti kot prvi razvajal soigralce Nejc Vidmar.

Nogometaši Olimpije so spravili navijače v zelo dobro voljo. Zeleno-beli imajo pred branilci naslova, največjimi rivali v Sloveniji, kar 16 točk prednosti. Foto: Nik Moder/Sportida

"Važno je, da točke ostajajo v Ljubljani. Pomembne so tri točke. Derbi se ne igra, ampak zmaguje. Navijači so srečni, mi smo srečni, uprava je najbolj srečna," v zmajevem gnezdu prevladuje splošno zadovoljstvo. Tako na igrišču in tribunah kot tudi pri klubskem vodstvu, čeprav se je nekajkrat med tekmo moralo naposlušati žaljivk navijaške skupine Green Dragons.

Navijači dali vedeti Rieri, kako radi ga imajo

Albert Riera je po dvoboju stopil do navijačev in se jim zahvalil za podporo. Foto: Vid Ponikvar V Ljubljani vedno bolj diši po državnem naslovu, ki so ga v glavnem mestu Slovenije nazadnje proslavljali leta 2018. Takrat je zeleno-bele celo do dvojne krone popeljal Hrvat Igor Bišćan. Se ponavlja zgodovina in bo Olimpija do največje nagrade, kar jo omogoča slovenski klubski nogomet, prišla s pomočjo še enega nekdanjega zvezdnika Liverpoola?

Špancu Albertu Rieri gre vse kot po maslu, po tesni, a še kako sladki zmagi nad Mariborom (1:0) je prvič v karieri ob glasnem skandiranju stopil še do navijačev pred severno tribuno in se srečal z Green Dragonsi. To je bil zgodovinski trenutek, zasluge pa pripadajo tudi kapetanu, ki je prisluhnil navijačem in jim po tekmi pripeljal v goste 40-letnega trenerja.

"Trenerja sem pripeljal na pobudo navijačev, ki so mu potem skandirali. Rekli so mu, da se mu opravičujejo za tisto konferenco (ko se je Albert Riera prvič predstavil javnosti kot trener Olimpije, ob neodobravanju navijačev, nezadovoljnih z delom klubskega vodstva, sploh ni prišel do besede in nato zapustil sobo, op. p.) in mu dali vedeti, da je eden izmed njih. Dali so mu vedeti, da ga imajo izredno radi in so veseli, da je tukaj," je pojasnil nogometni otrok Aluminija.

Rdeči karton čist kot solza

Olimpijo čaka v naslednjem krogu gostovanje v Novi Gorici. Foto: Vid Ponikvar Kar zadeva sodniške odločitve, po tekmi je bilo največ govora o rdečem kartonu in najstrožji kazni, po kateri je Mario Kvesić na začetku maratonskega sodnikovega podaljška zagotovil Olimpiji zmago, je kapetan Elšnik prepričan, da delivci pravice niso preveč vplivali na ta derbi. Dal je vedeti, da je bila Olimpija boljša tudi brez njih.

"Je bil pa rdeči karton čist kot solza. Ruiju bi se lahko zgodilo še kaj hujšega, lahko bi jo odnesel z zlomljeno nogo. Hvala bogu ni bilo nič takega, je pa dobil udarec nad gležnjem. Grdo je bilo videti, ampak to so derbiji. Zaigrajo čustva, ko hočeš iti na žogo. Verjamem, da Sven ni želel nič slabega, je pa pač malce slabše ocenil situacijo," se je ustrašil, da bi lahko Portugalec Rui Pedro, ki v zadnjem obdobju pogosto zadeva za zeleno-bele, ob ostrem prekršku Svena Karića Šoštariča utrpel hujšo poškodbo. Na srečo je lahko brez večjih težav nadaljeval tekmo.

Večni derbi v Stožicah se je zaradi številnih prekinitev, posledic pirotehničnih vložkov navijačev, podaljšal kar za 20 minut. Foto: Nik Moder/Sportida

"Zdaj smo v pravem trenutku, gledamo le na naslednjo tekmo," se Elšnik počasi že ozira na naslednji izziv, gostovanje v Novi Gorici, kjer se bo Olimpija mudila naslednjo nedeljo. "Do konca sezone je še daleč, treba je iti iz tekme v tekmo," pojasnjuje neutrudni zvezni igralec, ki na zelenici pooseblja podaljšano roko trenerja Riere in je na dobri poti, da čez sedem mesecev kot kapetan Olimpije povzdigne v zrak tako želeno kanto.