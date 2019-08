Živa legenda Maribora: Moja zgodba še ni končana

Mariborski klub lahko že dobro desetletje računa na pomoč srčnega kapetana Marcosa Tavaresa. Na brazilski talisman sreče, ki s svojim delom, neustrašnostjo in plemenitostjo daje zgled preostalim, kako se spoštuje klubske barve. In kako se zlepa ne predajaš ter kako iz tedna v teden padajo strelski rekordi. Zdaj je že pri jubilejnih 200 zadetkih!

Čeprav ne spada med najhitrejše, leta pa mu predstavljajo vedno večje breme, ostaja ogromna dodana vrednost mariborskemu moštvu. Slovenija takšnega strelca ni občudovala še nikdar. Ko ga je Zlatko Zahović v začetku leta 2008 pripeljal v mesto ob Dravi, ga je poznal le malokdo. Nato pa je s trdim delom, globoko vero in ljubeznijo do mariborskega dresa stkal pristen odnos z navijači.

Vzeli so ga za svojega, Tavares pa je z njimi, z vsemi, ki jim utripa srce za Maribor, v dobrem in slabem. Vijoličasta barva se mu je zapisala globoko v srce, Štajerska se mu je tako prikupila, da je tu postavil družinski dom. V Mariboru želi dočakati starost, tu pestovati vnučke, ima tudi slovenski potni list.

Ko igraš v Ljudskem vrtu, je to nekaj posebnega

V vijoličastem dresu se dokazuje vse od začetka leta 2008. Foto: Vid Ponikvar Je rekorder, ki v Ljudskem vrtu podira najbolj nemogoče mejnike, predstavlja status idealnega kapetana, velikega ljubljenca navijačev. Je pastor cerkve Jezus je pot, gostinec, skrben oče in mož. Ko je prišel v klub, je bil strelski rekorder vijolic Branko Horjak. Nekdanji as in trener Maribora je dosegel 117 zadetkov. Tavares je poskrbel za takšno eksplozijo zadetkov, da je prejšnji rekord popravil skoraj za dvakrat. Po zadnji tekmi, ko je Mariboru pomagal do najvišje zmage v tej sezoni (4:0 proti Bravu) z zadetkom, je strelsko zbirko po 530. nastopu v vijoličastem dresu popeljal do častitljive številke 200!

Da bi bil praznik številk še bolj okrogel, je poskrbel podatek, da je v prvi slovenski ligi do zdaj zadel v polno 150-krat, na evropskih tekmah NK Maribor pa se je veselil 30 zadetkov. Pri tem noče ostati, ampak podvig še izboljšati. Pri 35 letih čuti, da še ni rekel zadnje in da lahko z Mariborom občuti še veliko lepega. Velika priložnost se mu ponuja v četrtek, ko bo slovenski prvak na povratni tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo gostil Ludogorec.

V Bolgariji je s pomočjo sreče in pregovorne štajerske trme zadržal mrežo nedotaknjeno (0:0), zdaj se mu ponuja priložnost, da pred polnimi domačimi tribunami pospremi vijolice do ponovnega sodelovanja v skupinskem delu evropske lige. In novega bajnega zaslužka, saj bi od Uefe prejeli večmilijonsko nagrado.

Po zadnjem zadetku je poskrbel za nove rekorde, izražene s posrečeno igro okroglih številk. V dresu NK Maribor je na uradnih tekmah dosegel že 200 golov, od tega 150 na tekmah slovenske prve lige, 30 pa v Evropi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"To bo zahtevna tekma. Vemo, kaj zmorejo njihovi posamezniki, številni Brazilci s svojimi značilnostmi in kvaliteto, toda na prvi tekmi proti Ludogorecu smo pokazali, da lahko dobro igramo v obrambi. Zdaj pa moramo biti uspešnejši v napadu, to je tekma, ko je treba izkoristiti tudi polpriložnosti. Pričakujem odlično ozračje, veliko podporo navijačev s tribun. Ko igraš v Ljudskem vrtu, je to nekaj posebnega. Dovolj se je spomniti Beer Sheve. In vse je mogoče," je v pogovoru za klubsko stran spomnil na zadnji večji evropski uspeh.

Violam namenil globok priklon

Foto: Miloš Vujinović/Sportida Takrat je leta 2017 pomagal Mariboru do preboja v skupinski del lige prvakov, v odločilnem srečanju pa v Ljudskem vrtu odpravil izraelskega prvaka Hapoel Beer Sheva. Maribor je zmagal z 1:0, zlata vreden zadetek je prispeval Mitja Viler. Če bi se zgodovina ponovila v četrtek, bi Maribor že šestič v klubski zgodovini podaljšal evropsko sezono najmanj do decembra, srce Tavaresa, neprekosljivega strelskega rekorderja, pa bi utripalo od velike sreče.

Že več kot desetletje redno polni mreže tekmecev. Trikrat je bil že najboljši strelec sezone 1. SNL (2010/11, 2012/13 in 2014/15). Čeprav je pri 35 letih vse bolj pogosto na klopi in dobiva manj priložnosti kot prej, se ne pritožuje. Ekipi pomaga po najboljših močeh, v njegovih nogah je žoga bolj kot ne varna, pogosto se izpostavlja tudi z natančnimi in dovršenimi podajami, s katerimi pošilja v ogenj soigralce.

Tavares že vrsto let sodeluje s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem in trenerjem Darkom Milaničem. Foto: Vid Ponikvar

Da še zdaleč ne spada v staro šaro, dokazujejo tudi opozorila iz vrst evropskih tekmecev, ki so si ga v tej sezoni dobro zapomnili. Tako kot si ga je v nedeljo zapomnil vratar Brava Igor Vekić, ko ga je Tavares, le 14 minut po vstopu v igro, matiral z mojstrskim diagonalnim udarcem, nato pa se po velikem jubileju zahvalil zvestim navijačem z globokim priklonom. Kot pravi gospod, ki je član mariborske družine že več kot desetletje in še vedno uživa v vsakem trenutku, zlasti v domačem Ljudskem vrtu.

Ko je prišel v Slovenijo, začetek ni bil obetaven

Njegov naslednji cilj je 250 zadetkov v dresu vijolic! Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Za to treniram, se žrtvujem. Jaz in skupaj z menoj tudi moja družina. Ni lahko ostati toliko časa v tako zahtevnem ritmu, ko pa se pogledajo rezultati, dogajanje v klubu, odziv navijačev, se vse pozabi. Zelo sem vesel, veliko mi pomeni, da sem toliko prispeval za NK Maribor, a moja zgodba še ni končana. Kot sem napovedal pri prejšnjih rekordih, se tukaj ne nameravam ustaviti," je Tavares, nepopravljivi optimist iz Porto Alegreja, prepričan, da lahko že zdaj fantastične številke še izboljša.

Za prvi gol je potreboval devet tekem. Ko je pred 11 leti prvič oblekel vijoličasti dres, vodstvo kluba pa ga je predstavilo kot zelo nadarjenega napadalca, so mu soigralci po zadetku prvič stekli v objem šele na deveti tekmi.

Z navijači je kot nezamenljivi kapetan NK Maribor ter desna roka trenerja v slačilnici in na igrišču vzpostavil izjemen odnos. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko sem prišel v Slovenijo, začetek ni bil obetaven, to moram priznati. Dolgo nisem zabil, bil tudi včasih na tribuni. Čakal in potreboval sem tisti prvi gol. Ko pa sem zadel prvič proti Kopru, se je začelo. S pomočjo soigralcev, z božjo pomočjo, s skupnim trudom vseh v klubu mi je uspelo 200-krat in se veselim vsake naslednje tekme ter nove priložnosti za zadetke," se še danes dobro spominja prvega zadetka, ki ga je dosegel 26. aprila 2008. Ravno proti Kopru, s katerim se bo kmalu udaril tudi v pokalu Slovenije. Dvoboj se je igral na Ptuju, saj je bil Ljudski vrt sredi prenove, njegov trener pa je bil Branko Horjak. Vijoličasta legenda, ki jo je čez vrsto let prehitel na klubskem seznamu najboljših strelcev.

Božji načrt je bil, da živi v Mariboru z družino

Prvi zadetek, ki ga je dosegel v 1. SNL, je dosegel na tekmi proti Kopru (3:3), ko je mrežo kanarčkov branil Ermin Hasić. Foto: Vid Ponikvar Nehvaležno mu je izbirati zadetek, ki ga doživlja kot najbolj posebnega, a če bi že moral, bi izbral zadetek, ki ga je dosegel leta 2014 v Glasgowu. Ko je na Celtic Parku zatresel mrežo slovitega škotskega velikana, utišal njegove navijače in popeljal Maribor v skupinski del lige prvakov.

"Dosegel sem ga z desno nogo (smeh, op. p.). Močno sem se razveselil vsakega. Moje srce je v Mariboru, božji načrt je bil, da živim v Mariboru skupaj s svojo družino. Z vsemi ljudmi se odlično razumem, v klubu in v mestu. To je veliko pomenilo v vseh teh letih, tudi jaz sem tukaj drugačen, kot sem bil prej. Obstaja Marcos Tavares pred Mariborom in Marcos Tavares v Mariboru. Ne vem, ali bi drugje dosegel 200 zadetkov. V Mariboru pa mi je bilo to namenjeno in se je moralo zgoditi," je prepričan, da so bile pri odločitvi, da ga nogometna pot ponese prav v Maribor, posredi višje sile.

Ljubezen med Mariborom in Tavaresom je polna strasti. Foto: Vid Ponikvar

Mu bodo pomagale tudi v četrtek, da Ljudski vrt pozdravi nov nogometni uspeh, ki bi odmeval tudi v Evropi in poskrbel, da si Maribor le še utrdi ugled na evropskem nogometnem zemljevidu? Povratna tekma med slovenskim in bolgarskim prvakom, ki je pred nekaj dnevi odpustil trenerja Stojča Stoeva, se bo začela ob 20.15.