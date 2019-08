To zmore v Sloveniji le Mura #video

Navijači Mure so z množičnim obiskom derbija v Ljubljani, kjer so njihovi ljubljenci prekrižali načrte Olimpiji (1:1), dokazali, da jim v tem trenutku v Sloveniji ni para. Kljub močnemu deževju je prišel v Stožice skoraj vsaj deseti prebivalec Murske Sobote. To ni navdušilo le trenerja Mure, ampak tudi njegovega kolega pri Olimpiji.

Konec prejšnjega tedna je ponudil pravcato invazijo Prekmurcev na največji slovenski stadion. Čeprav je za številne navijače še vedno veljalo obdobje poletnih počitnic, vreme pa ni bilo niti najmanj naklonjeno ljubiteljem nogometnih spektaklov, se jih je v Stožicah zbralo okrog 1.500! To je imenitno število, ki poudarja posebno vez, stkano med zvestimi privrženci in največjim prekmurskim klubskim nogometnim simbolom. Če vzameš v obzir, kako majhna je Murska Sobota po številu prebivalcev proti Ljubljani oziroma Mariboru, je tako veliko število gostujočih navijačev deležno še dodatnega spoštovanja.

Šimundža: Privilegij in potrditev

Mura je na gostovanju v Ljubljani računala na bučno podporo. Foto: Urban Meglič/Sportida ''To je privilegij za nas in potrditev našega dela. Smeri, ki jo imamo,'' ponosno poudarja Ante Šimundža, ki je na trenerskem stolčku ponovno poskrbel za pozitiven rezultat Mure na največjem slovenskem nogometnem objektu. Mura je ostala neporažena (1:1), favorizirana Olimpija pa se je kljub igralcu več v zadnjih 20 minutah obrisala pod nosom za načrtovano zmago.

''Veseli me, da ima Mura kvalitetne navijače, ki hodijo na gostovanja. Vidi se, kaj se zaradi tega dogaja na igrišču. To ti olepša tekmo,'' je prizor polne in zelo bučne južne tribune v Stožicah navdušil tudi Safeta Hadžića. Strateg Olimpije je prvič v tej sezoni v domačem prvenstvu ostal brez domače zmage. Mura je bila preprosto pretrd oreh, da bi lahko zapustila prestolnico brez točk(e).

Kous: Mura je velik klub

Mura je prekrižala načrte favorizirani Olimpiji. Foto: Urban Meglič/Sportida Kljub močnem deževju, zaradi katerega je ostala nogometna sobota prikrajšana za dvoboj v Domžalah, se je v Stožicah na derbiju 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije zbralo okrog pet tisoč obiskovalcev. Skoraj tretjino so sestavljali gostujoči navijači in poskrbeli za ena lepših kulis v tej sezoni. Tako doma ali v gosteh, vseeno, zvestoba navijačev Mure ne pozna meja, ko pa nanese na gostovanje pri največjih slovenskih klubih, pa zanimanje Prekmurcev za ogled srečanja še toliko večje.

Že drugič zapored so v Ljubljano prihiteli v ogromnem številu. Ni jih bilo toliko kot v prejšnji sezoni (dobrih dva tisoč), a se je vseeno iz Prekmurja proti prestolnici vnovič vil dolg konvoj, v katerem je prevladovala ljubezen do črno-bele barve. V slabo voljo ni Prekmurcev spravil niti močan dež. Ljubljenci so se jim za bučno podporo zahvalil z dobro igro in veliko točko proti Olimpiji.

Premurske veselice ni v Ljubljani zmotilo niti močno deževje. Foto: Urban Meglič/Sportida

Mura je poleg Aluminija še edini klub, ki v tej sezoni ni doživel poraza, navijači pa obljubljajo, da bodo pomagali igralcem tudi na prihodnjih gostovanjih. Nova priložnost se jim ponuja že v soboto, ko bodo v derbiju še neporaženih ekip gostovali v Kidričevem.

''Mura je velik klub. Imamo dobre in številčne navijače. Upam, da so uživali,'' je po atraktivni tekmi, novi prekmurski veselici v Ljubljani povedal branilec Žiga Kous.

Bodo navijači Mure prišli na svoj račun tudi v soboto? Derbi kroga med Aluminijem in Muro, ki ne bo mogla računati na kaznovanega Luko Šušnjaro, boste lahko od 20. ure dalje spremljali na Planet TV.