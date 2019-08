Zahoviću uspel nov milijonski posel, Maribor izgublja obrambnega stebra

Srbski branilec Saša Ivković spada med najboljše branilce Prve lige Telekom Slovenije. V mesto ob Dravi je prišel pred poldrugim letom, ko je zapolnil vrzel, nastalo po odhodu Jean-Clauda Billonga v Italijo. Ivković, ki se je rodil pred 26 leti v Vukovarju, tako da ima tudi hrvaški potni list, se je hitro dokazal strokovnemu vodstvu. Postal je obrambni steber vijolic, eden od najbolj zaslužnih, da se je Maribor po sezoni 2018/19 vrnil na slovenski prestol.

Pogodbo z Mariborom je imel sklenjeno do poletja 2021, a je ne bo opravil do konca. Po poročanju športnega dnevnika EkipaSN je sprejel ponudbo kluba Baniyas iz Združenih Arabskih Emiratov, po kateri bo mariborski klub bogatejši za poldrugi milijon evrov. Tolikšen bo zaslužek vijolic, s tem pa je športni direktor 15-kratnih slovenskih prvakov Zlatko Zahović poskrbel za nov odmeven posel.

Športni direktor Zlatko Zahović je Saša Ivkovića, odličnega strelca v igri z glavo, pripeljal v Maribor ob začetku leta 2018. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Vodstvo kluba je ocenilo, da je napočil pravšnji trenutek za prodajo najboljšega branilca. Čeprav velja zadnja vrsta za najbolj ranljivo točko mariborskega kluba, saj primanjkuje zdravih in kakovostnih branilcev, ki bi trenerju Darku Milaniču omogočili lažje razporejanje delovnih obveznosti v času napornega vzporednega dokazovanja na slovenskih in evropskih zelenicah, je Maribor prodal najboljšega obrambnega igralca.

V osrednjem dvojcu je najbolj pogosto sodeloval s poletnim novincem Hrvatom Špirom Peričićem, ki si je v zadnjem obdobju privoščil kar nekaj napak, njegov soigralec pa je bil takrat, ko ni imel zdravstvenih težav, tudi izkušeni Aleksander Rajčević.

Kdo je Baniyas?

Jean-Philippe Mendy je dosegal zadetke v 1. SNL v dresih Kopra in Maribora. Foto: Vid Ponikvar Baniyas je klub iz ZAE, za katerega sta v zadnjih sezonah igrala tudi znanca 1. SNL. To sta bila Jean-Philippe Mendy, nekdanji napadalec Maribora in v sezoni 2015/16 tudi najboljši strelec tekmovanja, ter Ezekiel Henty, Nigerijec, ki je še danes podpisal pod največji prestop iz slovenskega kluba. Ko je pred tremi leti zapustil Olimpijo in sklenil dogovor z moskovskim Lokomotivom, so Ljubljančani zaslužili več kot pet milijonov evrov.

Oba omenjena napadalca sta branila barve Baniyasa, ki ga je v preteklosti vodil tudi Hrvat Krunoslav Jurčić, tudi nekdanji strateg Maribora. Ivkovića bo v bogati arabski deželi vodil 69-letni Nemec Winfried Schäfer. Nogometnemu svetu je najbolj znan kot dolgoletni trener Karlsruheja, s katerim je igral pomembno vlogo v bundesligi, bil je tudi nekdanji selektor Kameruna in Jamajke.

Baniyas prihaja iz mesteca Al Shamkha, ki leži v neposredni bližini Abu Dabija, njegov lastnik pa je šejk Saif bin Zayed Al Nahyan, zadnjih 15 let minister za notranje zadeve in desna roka predsednika vlade. V prejšnji sezoni je v profesionalni ligi ZAE osvojil šesto mesto.