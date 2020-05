Novost v Ljudskem vrtu, novi trener Maribora o smoli Milaniča #video

V Ljudskem vrtu so nastopili novi časi. Klubsko vodstvo se ob racionalizaciji stroškov trudi izpeljati tudi projekt posodobitve Ljudskega vrta. V torek so tako prvič v mestu ob Dravi na pomožnem igrišču v Ljudskem vrtu zasvetili žarometi. Nogometaši z grbom NK Maribor bodo tako lahko odslej trenirali tudi s pomočjo umetne razsvetljave, s tem pa so se izboljšali pogoji za vadbo. NK Maribor je pri investiciji sodeloval z načrtovanjem, sofinanciranjem in izvedbo, v skupnem projektu sta sodelovala še Mestna občina Maribor in ZMŠD Branik, Nogometna zveza Slovenije pa je poskrbela za sofinanciranje.

Še en korak k izboljšanju pogojev za vadbo: na pomožnem igrišču v Ljudskem vrtu treningi tudi pod žarometi.



Nova pridobitev Ljudskega vrta bo prišla še kako prav tudi Sergeju Jakiroviću. Novi trener vijolic komaj čaka na prvo tekmo, na kateri bo vodil Maribor. V soboto bo tako na pripravljalni tekmi z lendavsko Nafto, drugoligašem, ki se je za razliko od Maribora uvrstil v polfinale pokala Slovenije, debitiral na vročem stolčku NK Maribor.

Foto: NK Maribor

Pred nadaljevanjem sezone se bodo Mariborčani v praznem Ljudskem vrtu pomerili še s Koprom, bodočim tekmecem v prvi ligi (27. maj), in ljubljanskim Bravom, s katerim so odigrali zadnjo tekmo v tej sezoni. Doma so ostali praznih rok (1:2), po bolečem porazu, s katerim je zaostanek za vodilno Olimpijo 11 krogov pred koncem zrasel na sedem točk, pa sta NK Maribor zapustila tako trener Darko Milanič kot tudi športni direktor Zlatko Zahović.

Na podobni ravni kot Milanič

Mariborčane čaka v soboto prva pripravljalna tekma. Foto: NK Maribor Nastopilo je obdobje sprememb. Ljudski vrt je (dobesedno) zasijal v novi luči, novi trener, ki je pred tem pustil največji pečat pri hrvaškem prvoligašu Gorica, pa je za zdaj zelo zadovoljen z vsem, kar ga spremlja. S tem, kako so se izbranci pripravljali v zadnjih desetih dneh, ko so lahko delali le v skupinah, še bolj pa s tistim, kar izkazujejo od ponedeljka, ko lahko že trenirajo z uporabo medsebojnih telesnih stikov. ''NK Maribor je klub z visoko ravnjo organizacije. Fantje so pravi profesionalci, vsi skupaj delamo tisto, kar obožujemo, in se že veselimo tekem,'' sporoča novi strateg vijolic, ki je klub prevzel na četrtem mestu.

Kakšna bo igra branilcev naslova? Jakirović bi rad spremenil nekatere vidike, a se zaveda, da je to proces, ki se ne more zgoditi čez noč. ''Z nekdanjim klubom Gorica sem igral podobno kot Maribor, a ima Maribor boljše igralce. V slovenskem prvenstvu pričakujejo, da bomo dominantni. Da bomo imeli žogo v svoji posesti, pritiskali na tekmeca in iskali hitri gol. Temu bomo prilagodili igro. Vsi bi radi igrali všečno in imeli hkrati dober rezultat, a eno z drugim ne gre vedno skupaj, zato moraš biti na koncu pragmatičen. Ostali bomo na podobni ravni, kot jo je imel kolega Milanič, nekatere stvari pa bomo skušali spremeniti,'' je napovedal – vsaj na začetku svojega dokazovanja pri Mariboru – podobno usmeritev igre, kot jo je imel Maribor v obdobju trofejnega stratega Milaniča.

Milaničev Maribor je imel veliko smole

Darko Milanič je bil nekoč tudi mentor Sergeja Jakirovića. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Za Jakirovića je Maribor pod vodstvom njegovega predhodnika, nekoč tudi mentorja, igral atraktivno, a ni imel dovolj sreče. ''Veliko smole je imel. Če si priigraš 20 priložnosti, 7 do 8 zicerjev ne gre v gol, na drugi strani pa je vsaka tvoja mala napaka kaznovana z zadetkom. Potem je težko igrati, vse skupaj se nabira in na koncu eksplodira,'' sporoča novi trener vijolic.

V prvi enajsterici ne bo veliko menjav. Proti Nafti in Kopru bo preizkusil vse igralce, s katerimi razpolaga, na generalki, ta bo proti Bravu, pa bo predstavil najmočnejšo postavo, s katero želi uresničiti prvi cilj in 7. junija v Domžalah priti do treh točk. Je optimist, zgoščen urnik bi lahko predstavljal zaveznika Mariboru, saj ta po mnenju trenerja premore zelo široko klop.

Kar zadeva boj za naslov prvaka, meni, da Maribor v trenutku, ko mu Olimpija beži za sedem točk, ni odvisen le od sebe. ''Ne igramo le mi. Ne smemo podcenjevati niti Celja in Aluminija. Najprej želim prehiteti ta dva, potem pa izkoristiti kak spodrsljaj Olimpije in ustvariti vse večji pritisk,'' se želi približati največjemu tekmecu.

Njegov stanovski kolega Safet Hadžić ima po njegovem mnenju zelo poletne igralce v napadu, najbolj neugodno pa je Celje. ''Igra z boka na polprotinapade ali protinapade. Vse tri so zanimive ekipe. Imajo prednosti in slabosti, ki pa jih bom zadržal le za nas,'' je Milaničev naslednik končal pogovor za Planet TV.

Mitrović: Vsaka tekma bo ključna

Jakirović podobno kot navijači Maribora še verjame, da lahko vijolice ubranijo naslov prvaka. Podobno razmišlja tudi Nemanja Mitrović. ''Iz treninga v trening nam gre boljše. Vsi čakamo nadaljevanje, tudi navijači. Vsaka tekma bo pomembna. Čaka nas še 11 tekem, vsaka je ključna, vsaka predstavlja finale. Ni več popravka, tako da bo kar pestro,'' nekdanji kapetan Olimpije, s katero je osvojil tudi naslov prvaka, napoveduje zelo zanimivo nadaljevanje sezone.

Kar zadeva sodelovanje z novim trenerjem, je opazil manjše spremembe. V primerjavi z obdobjem, ko ga je vodil Milanič, se mu zdi zdajšnji nogomet bolj agresiven in napadalen. ''Igra bo odvisna tudi od nasprotnika, pa od zdravja igralcev,'' je opozoril, da v zadnjem obdobju vadijo visoki pressing na tekmeca, a je do nadaljevanja prvenstva še veliko časa. Še trije tedni, v katerih bodo Mariborčani odigrali tri tekme za zaprtimi vrati. Prvo že v soboto proti Nafti.