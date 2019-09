Na Planet 2 se vrača oddaja GOOOL! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22.40 se začenja nova sezona nogometne oddaje GOOOL!, v kateri bo voditelj Dani Bavec z uveljavljenimi gosti vsak ponedeljek podrobno analiziral dobre in manj dobre plati Prve lige Telekom Slovenije. Čakajo vas tudi številne ekskluzivne zgodbe iz zanimivega zakulisja naše nogometne scene. Po prvi četrtini prvenstva je jasno, da bo letošnja sezona vroča, saj bodo boji za naslov prvaka, za vstop v Evropo in obstanek tesni ter napeti.

Nocoj v studiu gostimo trenerja Celja Dušana Kosića, ki je s svojimi nogometaši neporažen že sedem tekem zapored in se ponaša z najbolj učinkovitim napadom v ligi. Celje je v 9. krogu zagodlo Olimpiji, ki je že vodila z 2:0, nato pa so gostje iz knežjega mesta izenačili in v slabo voljo spravili Safeta Hadžića. Strateg Olimpije po dvoboju ni skrival slabe volje zaradi odziva svojih izbrancev po zanesljivem vodstvu.

Razočarani Safet Hadžić:

Ni več neporaženih, kaj je povedal Kronaveter?

Rok Kronaveter je poleti uresničil otroške sanje. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Posvetili se bomo tudi štajerskemu derbiju v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor proti Aluminiju v zadnjih 20 minutah z vsemi napori branil minimalno vodstvo za tretjo zaporedno zmago. Vijoličastim je uspelo, kar pomeni, da neporaženih v Prvi ligi Telekom Slovenije ni več, znova pa je prišlo tudi do zamenjave na vrhu lestvice.

Odločilni gol v štajerski prestolnici je zabil Rok Kronaveter, ki je poleti uresničil otroške sanje in se prvič v v svoji karieri pridružil 15-kratnim slovenskim prvakom. Z 32-letnim Mariborčanom smo se pogovarjali o njegovih prvih treh mesecih v vijoličastem dresu.

Kronaveter o igranju za NK Maribor:

Videli boste tudi, kaj se je dogajalo na razburljivi tekmi v Kranju, kjer sta se v derbiju dna lestvice udarila Triglav in Domžale. Slednji so pod vodstvom novega trenerja Andreja Razdrha do prve prvenstvene zmage v letošnji sezoni prišli v zadnjih trenutkih tekme.

Andrej Razdrh po prvi zmagi kot trener NK Domžale:

Kdo je dosegel najlepšega?

V naši redni rubriki pa ne zamudite treh najlepših golov 9. kroga. Znova je bil izbor težak, saj je bilo med 18 goli, ki so jih ta konec tedna zabili nogometaši, kar nekaj res lepih.

