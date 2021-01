Nekdanji obrambni steber NK Maribor, pa tudi slovenske reprezentance, za katero je zaigral tudi na svetovnem prvenstvu (2010), je maja 2019 končal bogato kariero. Marko Šuler je z vijolicami osvojil naslov državnega prvaka, vse večje težave s poškodbami pa so dale vedeti, da je čas za nepreklicno slovo z igrišč. Čeprav mu sprva vrnitev v nogometno okolje ni dišala, je strast do športa, globoko zapisana v njegovem srcu, postopno prevladala do te mere, da se je vrnil v funkcionarski vlogi.

Težko je bilo reči ne

Marko Šuler bo še naprej opravljal vlogo predsednika NK Dravograd, z Mariborčani pa odhaja v Turčijo. Foto: NK Maribor Postal je predsednik, prvi mož Dravograda, ki se je iz druge lige preselil v tretjo, a to ni zamajalo projekta 38-letnega Korošca. Ostal je dosleden načrtom in ciljem, povezanih zlasti z razvojem mladih nogometašev. Ko je načrte prekrižala epidemija koronavirusa in so nižjeligaška tekmovanja zamrla, se je Šulerju odprla še ena možnost. Prejel je povabilo, ki ga preprosto ni mogel zavrniti. Maribor je njegov klub, tokrat mu želi pomagati v drugačni vlogi. Kot pomočnik športnega direktorja, kjer bo združil moči z Oliverjem Bogatinovom, bo poskrbel za še večje sodelovanje med Mariborom in Dravogradom.

"Zahvaljujem se za zaupanje, s ponosom sem prejel vabilo Oliverja Bogatinova k sodelovanju in se z velikim zagonom lotevam dela. Ob izraženi pobudi kluba je bilo težko reči ne. Moja vloga bo povezava med športnim delom in slačilnico, med igriščem in pisarnami, z namenom, da s skupnimi močmi dvignemo celoten projekt še na višji nivo. Občutki so pozitivni, glede na ekipo in klubski potencial gre za velik izziv. Temelji so zelo dobro postavljeni, je pa mogoče narediti nove korake naprej, za kar si bomo vsi skupaj prizadevali," je po vrnitvi v Ljudski vrt za klubsko stran spregovoril Šuler, ki je kot igralec okrepil Maribor januarja 2014, nato pa si v dobrih petih letih izklesal status stebra obrambe in igralca, čigar besede so se v slačilnici upoštevale s posebno mero.

NK Maribor dobiva novega "Pavlina"

V času, ko je NK Maribor serijsko osvajal lovorike, sta tesno sodelovala športni direktor Zlatko Zahović in njegov pomočnik Miran Pavlin. Foto: Vid Ponikvar V Mariboru bo opravljal vlogo, podobno tisti, ki jo je vrsto let ob Zlatku Zahoviću opravljal Miran Pavlin. Šulerju delo olajšuje dejstvo, da pozna številne igralce, pa tudi utrip slačilnice.

"Moja vloga bo, da pomagam s svojimi izkušnjami in znanjem. Tudi večji klubi se obračajo k temu načinu dela, še z eno vlogo v pisarnah in slačilnici. Izmenjal sem mnenja s športnim direktorjem, v daljših pogovorih tudi s trenerjem. Stališča so enotna, imamo podobne poglede na nogomet in razvoj kluba, kar mi je zelo všeč. Glede na to, v katero smer gre nogomet, bomo rabili precejšnjo mero inovativnosti, poseganja po novih pristopih. Ob tem pa bo moja vloga, da ob upoštevanju želja igralcev vedno znova spomnimo tudi na njihove obveze. Morda je slačilnica vmes pozabila, kaj je pomenil Maribor in kakšne so zahteve. Naslov prvaka je vsako leto osnovni cilj, naslednji cilj pa je Evropa. To ni breme, ampak mora vsak, ki je tukaj, vedeti, zakaj je tukaj in kaj to pomeni," je razložil, da bi bilo vse drugo kot naslov prvaka sprejeto kot razočaranje.

Oliver Bogatinov: Potrdil je ljubezen do Maribora



Oliver Bogatinov je dobil pomočnika. Foto: NK Maribor Marka Šulerja, ki je postal njegov pomočnik, pojasnil Oliver Bogatinov. "Marko Šuler je bil že kot igralec prepoznaven po zmagovalni miselnosti, z močno izraženo značajsko črto. V klubu in slovenskem nogometu je pustil globoko sled, vodstveno sposobnost pa potrjuje tudi s tem, da je po aktivni karieri v svojem rojstnem kraju prevzel vlogo predsednika kluba, kar pomeni, da razume pomen odgovornosti do družbe. Hkrati je s tem, ko je sprejel moje povabilo, potrdil ljubezen do Maribora in verjamem, da bo prispeval svoj delež k skupnem vijol'čnem mozaiku," je po prihodu, ki je postal njegov pomočnik, pojasnil

Nihče ne bo oškodovan

Marko Šuler bo še naprej prvi mož NK Dravograd. Foto: Facebook/NK Dravograd Vzporedno z delom v Mariboru, kjer je že zavihal rokave, tako da se bo v sredo odpravil v Turčijo, ga čakajo tudi obveznosti v Dravogradu. "Interesi se ne križajo, funkciji se ne prekrivata. V Dravogradu zadeve potekajo po zastavljenih tirnicah, funkcija predsednika je bolj povezovalna. Z mojo vključitvijo v delovanje "najtrofejnejšega" slovenskega kluba lahko predvideno sodelovanje le še utrdimo. Zamisel NK Maribor je, da se poveže s katerim izmed klubov v bližnji ali širši okolici, saj vemo, kako velik je preskok med mladinskim in članskim nogometom. Nihče ne bo oškodovan, sodelovanje med kluboma lahko nadgradimo in dvignemo na višji nivo. Večina časa pa bo ob sklenjenem dogovoru, razumljivo, namenjena delu v Mariboru," zagotavlja, da bo še naprej zavzeto prisoten tudi pri delu s tretjeligašem iz Dravograda.

Maribor v zimskem prestopnem roku še ni pripeljal novega igralca, njegove vrste pa sta zapustila Rene Mihelič in Mitja Viler, dolgoletni Šulerjev soigralec pri vijolicah. Jesenski prvak bo v Turčiji odigral pripravljalne tekme s prvaki Srbije (Crvena zvezda), Ukrajine (Šahtar) in Bolgarije (Ludogorec), najprej pa se bo 22. januarja udaril s srbskim prvoligašem Čukaričkim.