Mariborov dvojec na kaljenje v druga kluba

Ignacio Guerrico bo do konca sezone nastopal za sežanski Tabor. Foto: NK Maribor

NK Maribor je na svoji spletni strani sporočil, da se Ignacio Guerrico in Aljaž Antolin selita na posojo.

Argentinec Ignacio Guerrico bo v nadaljevanju sezone kot posojen nogometaš nastopal za sežanski CB24 Tabor, Aljaž Antolin pa se bo kalil pri drugoligašu iz Beltincev.

Pred iztekom prestopnega roka še 2 kadrovski potezi. Z namenom omogočanja igralnih minut 2x dogovor o posoji: Ignacio Guerrico v nadaljevanju sezone v statusu posojenega nogometaša v sežanski CB24 Tabor, Aljaž Antolin v Beltince.#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokPoletje2021 pic.twitter.com/D4BIMflh03 — NK Maribor (@nkmaribor) September 1, 2021

Pri klubu so zapisali, da sta na levi strani obrambne vrste v prednosti Vid Koderman in Gregor Sikošek, tako da se bo po sklenitvi dogovora Guerrico, ki je doslej zbral tri nastope v vijoličastem, preselil k tekmecu iz Sežane. Devetnajstletni Antolin pa bo kot naložba za prihodnost po prihodu iz Mure zaradi velike konkurence v zvezni vrsti do konca sezone igral v pri drugoligaškem moštvu, kjer bo nabiral prepotrebne igralne minute.