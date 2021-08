Prekrasna novica za Tottenham, Hrvata sta se pridružila Slovencema

Angleški nogometni reprezentant Harry Kane je prek spletnih omrežij potrdil, da ostaja pri londonskem Tottenhamu, poročajo angleški mediji. Napadalec je v poletnem prestopnem roku želel oditi v Manchester City, a mu vodstvo kluba tega ni dovolilo.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1