Inter pripeljal Argentinca iz Lazia, Juventus povečal kapitalska sredstva

Potem ko je Interjev napad za več kot 100 milijonov evrov zapustil Belgijec Romelu Lukaku, so črno-modri najprej napad okrepili z bosanskim strelcem Edinom Džekom, danes pa še s 27-letnim Joaquinom Correo, ki je na 97 tekmah za Lazio dosegel 22 golov. Slednji, Transfermarkt ga vrednoti na 30 milijonov evrov, je pred tem igral še za Estudiantes, Sampdorio in Sevillo.

Tekmec Interja in Lazia iz elitne italijanske lige Torino pa je prodal srednjega branilca Lyanca angleškemu Southamptonu za 7,5 milijona evrov. Brazilec je podpisal štiriletno pogodbo.

Drugi klub iz Torina, Juventus, pa je povečal kapitalska sredstva za lažje blaženje posledic pandemije novega koronavirusa. Uprava kluba je odobrila povečanje kapitala v višini 400 milijonov evrov, kar naj bi dokončali do konca leta.

Februarja so pri Juventusu dejali, da so v drugi polovici leta 2020 naredili za 113 milijonov evrov izgube, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju leto pred tem. Prihodki so se v istem obdobju zmanjšali za 20 odstotkov, za kar pri stari dami krivijo pandemijo.