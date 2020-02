Kot edino dekle v klubu nima nobenih težav #video

Eva Globokar se je Nogometnemu klubu Bravo pridružila pred letom in pol. Kot fizioterapevtka je prisotna na vseh njihovih treningih in tekmah. "Pred tekmo fante večinoma pripravljamo za igro. Med treningi in prej sem fantom na voljo za prvo pomoč in pa po tekmah s terapijami za tiste, ki to potrebujejo," pojasnjuje edina pripadnica nežnejšega spola v ljubljanskem klubu.