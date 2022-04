Ljudski vrt bo v soboto prizorišče težko pričakovanega večnega derbija med Mariborom in Olimpijo. Prav neverjetno se zdi, da vijolice na prestižno domačo zmago nad zmaji čakajo že slabih pet let. Ljubljančani so na zadnjih osmih tekmah v Ljudskem vrtu vselej ostali neporaženi, vzporedno z njihovim nizom nedotakljivosti pa je raslo nezadovoljstvo v očeh navijačev Maribora. Viole so zadnjo domačo zmago nad Olimpijo proslavljale pred 1.603 dnevi!

Kaj je v večnem derbiju slajšega, kot premagati največjega tekmeca in proslavljati zmago skupaj z navijači? O tem bi lahko v zadnjih letih kaj bolj konkretnega povedali le nogometaši Olimpije. Na zadnjem derbiju, ko sta se največja slovenska kluba udarila sredi februarja v Stožicah, so zmaji na primer zmagali z 1:0. Veselje privržencev je bilo ogromno, nadaljeval se je nenavaden trend, ki ga v zadnjih letih spremljamo na večnih derbijih. Če se je po vrnitvi zeleno-belih v prvo ligo, ki so se leta 2009 v novejši klubski preobleki pridružili eliti, začelo obdobje očitne dominacije Maribora, je od leta 2015 vse drugače.

Mariborčani so že pozabili na občutek, kako je premagati Olimpijo na domači zelenici. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Leto, ki je Olimpiji prineslo velike spremembe v vodstvu in je prvi mož kluba postal Milan Mandarić, označuje začetek nevsakdanjega niza, ki bi ga navijači Maribora najraje izbrisali iz spomina. Če je poprej Ljudski vrt veljal za dragoceno in domala neosvojljivo trdnjavo, so po letu 2015 v njem nepričakovano prevladovali Ljubljančani. Na zadnjih 12 derbijih v Mariboru so izgubili le enkrat! Na zadnjih osmih tekmah na stadionu pod Kalvarijo niti enkrat!

Zadnjih 12 večnih derbijev v Ljudskem vrtu: 2. oktober 2021:

Maribor : Olimpija 0:0 27. februar 2021:

Maribor : Olimpija 1:1 (1:1)

Matko 45.; Delamea Mlinar 11.; R.K.: Pavlović 86./Olimpija 4. oktober 2020:

Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Mešanović 30.; Ivanović 75. 22. februar 2020:

Maribor : Olimpija 1:1 (0:1)

Kronaveter 52.; Vukušić 34. 28. julij 2019:

Maribor : Olimpija 0:0

R.K.: Maskimenko 15./Olimpija 11. maj 2019:

Maribor : Olimpija 0:3 (0:3)

Kadrić 16., Kronaveter 18., Čekiči 35. 27. oktober 2018:

Maribor : Olimpija 1:2 (1:0)

Hotić 40.; Vombergar 52., Tomić 63.; R.K.: Hotić 79./Maribor 19. maj 2018:

Maribor : Olimpija 2:3 (1:1)

Zahović 12., 52.; Čanađija 3., Kronaveter 74./11-m, Vombergar 90. 17. november 2017:

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Tavares 6. 8. avgust 2016:

Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Novaković 18.; Zajc 79. 5. marec 2016:

Maribor : Olimpija 0:0 16. avgust 2015:

Maribor : Olimpija 0:3 (0:2)

Henty 5., 27., Šporar 90.; R.K.: Gigli 76./Maribor

Statistika postala zaveznica Olimpije

Veselje nogometašev Maribora po zadetku Marcosa Tavaresa leta 2017, ko so zadnjič doma premagali zmaje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Katastrofalni niz jezi navijače Maribora in se kar ne konča. V taboru gostiteljev iščejo načine in rešitve, da bi na Štajerskem končno občutili slast zmage nad zeleno-belimi, a se jim od leta 2017 vedno zapleta. Menjajo se trenerji, igralci, sistemi, vodstva, Olimpija pa še vedno ostaja neporažena v Ljudskem vrtu. Statistika je postala njena ogromna zaveznica. "Kaj pa je lahko večji motiv za vijolične od tega, kar ste zdaj povedali? Številke so zato, da se rušijo," o nenavadnem nizu, v katerem je zaznati nemoč Maribora kot gostitelja na večnih derbijih, razmišlja selektor, pred leti tudi trofejni trener vijolic Matjaž Kek.

V taboru Maribora namesto tega, kako boleč je niz brez zmage proti Olimpiji, raje poudarjajo, da je prvenstvo maraton, na katerem se zbirajo točke v vsakem krogu in na koncu razplet na derbijih neposredno ne vpliva na to, kdo bo prvak. Na preostalih tekmah pa so Mariborčani uspešnejši, tako da v derbi vstopajo s +7. Takšna je tolažba 15-kratnih državnih prvakov, ob kateri pa imajo navijači vse manj potrpljenja, saj že dolgo časa čakajo na tako želeno zmago nad Olimpijo, a je nikakor ne dočakajo. Že skoraj pet let!

Zadnji večni derbi za kapetana Maribora in rekorderja 1. SNL

Olimpija v Mariboru ni izgubila že 229 tednov! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kaj sploh pravijo številke? Če upoštevamo vse večne derbije, tako tiste, odigrane v Mariboru, kot tudi tiste, ki so jih odigrali v Ljubljani, je Olimpija na zadnjih devetih tekmah štirikrat zmagala, petkrat pa se je dvoboj končal brez zmagovalca. Razlika v zadetkih znaša 10:4, Mariborčani so na zadnjih štirih tekmah mrežo Ljubljančanov zatresli le enkrat. Vijolice so nazadnje premagale Olimpijo leta 2019, pa še to v Stožicah. Kar zadeva dvoboje v Ljudskem vrtu, je čakanje na zmago Maribora še daljše. Vijolice so nazadnje tri točke proti Olimpiji doma osvojile 17. novembra 2017! Pred skoraj petimi leti! Pred 229 tedni oziroma 1.604 dnevi.

Od igralcev, ki so takrat stopili na zelenico mariborskega stadiona, so pri Mariboru aktivni le še Marcos Tavares, Martin Milec in Aleks Pihler. Izkušeni igralci, ki praviloma opravljajo tudi vlogo kapetana. Pred Brazilcem, ki je nedavno praznoval 38. rojstni dan, je tako zadnji večni derbi v karieri. Odigral jih je ogromno, mnogokrat postal junak in priigral Mariboru sladko zmago. Nazadnje je bilo tako leta 2017, ko je takratnega vratarja zmajev Aljaža Ivačiča premagal v šesti minuti. Tavares je takrat dosegel 129. zadetek v zgodovini 1. SNL in se dolgoletnemu rekorderju Štefanu Škaperju (130) približal le na gol.

Odkar ni pri NK Maribor več Darka Milaniča in Zlatka Zahovića (marec 2020), vijolice sploh še niso premagale Olimpije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

No, slabih pet let pozneje, Tavares se je še vsako naslednjo sezono vpisal med strelce, je Brazilec s slovenskim srcem močno ušel na večni lestvici. Zdaj je že pri 158 zadetkih, v karieri pa bi lahko stopil na igrišče le še sedemkrat. Toliko krogov je do konca prvenstva, ki ga želi osvojiti in bogato kariero skleniti z naslovom državnega prvaka. Maribor ga pogreša že tri leta, vse od takrat, ko sta Ljudski vrt skoraj eden za drugim zapustila dolgoletna partnerja Darko Milanič in Zlatko Zahović. Odkar nista več pri Mariboru, vijolice niso osvojile niti ene lovorike, niti enkrat niso premagale Olimpije.

Marko Šuler je 17. novembra 2017, ko je Maribor zadnjič premagal Olimpijo v Ljudskem vrt, še poveljeval obrambi vijolic. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Danes ima Marko Šuler priložnost, da vpiše prvo zmago nad Olimpijo kot športni direktor. Njegovemu predhodniku Oliverju Bogatinovu to ni uspelo. Podobno velja za trenerja Radovana Karanovića, ki ni še nikoli premagal zmajev. Motiva pri gostiteljih ne manjka, pot do uspeha pa bi jim lahko olajšalo dejstvo, da se z večjim pritiskom pred derbijem soočajo v taboru Olimpije, saj nujno potrebujejo zmago, če se želijo resneje vključiti v boj za naslov.

Večni derbi se bo začel v soboto ob 20.15.