Olimpija gre na derbi z zaostankom sedmih točk. Vmes pa je na lestvici še Koper. Foto: Grega Valančič/Sportida S prvima dvema tekmama v klubu je novi trener Olimpije Robert Prosinečki zadovoljen. Kako tudi ne bi bil po zmagi nad Radomljami s 4:0. "Fantje so pokazali željo, kar je zame zelo pomembno. Bile so tudi lepe akcije za gole. A to še ni naš maksimum. Verjamem, da smo lahko še boljši. Upam, da bo tako že na naslednji tekmi." In ta bo pravi preizkus: v soboto zvečer derbi z Mariborom. Razen Mustafe Nukića (kartoni) so vsi preostali pripravljeni za nastop. Zadnja okrepitev Neven Đurasek z ekipo še ni veliko treniral, saj je bil od prihodu bolan. Zdaj je v redu. "Potrebuje tekme. Bomo videli, ali bo igral že to soboto ali prihodnjo. Smo ga pa vsekakor pripeljali, da bi bil naša okrepitev," je povedal Prosinečki.

Pred 20 leti: "Ne samo lep gol, bilo je 0:3"

Pred 20 leti je Prosinečki v Ljudskem vrtu igral in z Olimpijo zmagal s 3:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zdaj bo Olimpijo prvič vodil na derbiju v Ljudskem vrtu, novembra 2002 ga je igral in tudi zabil čudovit gol. "Lep rezultat, ne samo lep gol, bilo je 0:3. Upam, da bo tako tudi tokrat. Lepi spomini. Bilo je tudi odlično vzdušje. Za slovenski nogomet bi bilo dobro, da bi bil poln stadion, da bi ljudje uživali na tekmi. Mi pa bomo dali od sebe vse, kar lahko, od trenerja do igralcev. V Maribor gremo, da zmagamo. Videli bomo, kaj se bo zgodilo." Če bo ob prednosti sedmih točk Maribor zadovoljen že s točko, Olimpija ne bo. "Nam točka nič ne pomeni. Sem velik optimist. Tak sem bil že kot igralec. Igralcem sem povedal že včeraj in jim bom tudi jutri, da ciljamo na zmago. Točka nam ne pomeni nič."

Ljudski vrt že več kot dve leti ni bil tako poln, kot bo tokrat. In tudi zato lahko Maribor igra drugače, razmišlja Prosinečki. "Ko je poln stadion, se igra povsem drugače. Imajo pa sedem točk prednosti pred nami. Zanje je dovolj, da ne izgubijo. Če zmagajo, pa je za nas vsega konec. Pripravili se bomo za obe njihovi taktiki, a mislim, da najbolje igrajo iz protinapadov, iz tranzicije. Tu so odlični. Imajo hitre krilne igralce. Pričakujem tako igro. A lahko tudi napadejo. Mislim, da bo tekma dobra, kar je najbolj pomembno."

"Je v dobri formi. Upamo, da v soboto ne bo."

Ognjen Mudrinski Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ima pa Maribor tudi Ognjena Mudrinskega, ki je na zadnjih sedmih tekmah zabil sedem golov (na treh po dva). "Poznam ga še iz Crvene zvezde, pripravili se bomo za vso ekipo. Je pa v dobri formi, je najboljši strelec. A ne bomo imeli enega igralca zgolj zanj. Je v dobri formi. Upamo, da v soboto ne bo."

"Zame bo to prvi derbi v Mariboru. Pričakujem težko tekmo, pravi derbi, poln stadion in zmago Olimpijo," pa je bil v napovedi tekme kratek Mario Kvesić, ki je bil med boljšimi posamezniki na tekmi z Radomljami. Sam je odigral dva derbija z Mariborom v Stožicah in na obeh so zmagali. "Dobra ekipa so, kar kaže tudi lestvica. A v soboto lestvica in teren nista pomembna. Verjamem, da bomo na koncu pokazali, da smo mi boljši."