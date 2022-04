Nekdanji predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je na izredni novinarski konferenci ob prisotnosti svoje pravne zastopnice Petre Jereb pojasnil, da novo vodstvo ljubljanskega prvoligaša ni izpolnilo vseh dogovorov iz pogodbe o predaji poslov. Prvi del kupnine, ki ga je dobil od novega predsednika Adama Deliusa, je srbsko-ameriški poslovnež vrnil klubu, da bi novo vodstvo plačalo dolgove iz njegove ere, a so jih poplačali le polovici upnikov. Zadnjega dela kupnine, milijona evrov, ki naj bi ga Mandarić dobil do 31. marca, pa ni prejel. Češ, da bo šel za odpravnino trenerju Savi Miloševiću in še za nekatere druge dolgove, za katere Mandarić trdi, da so nastali po njegovem odhodu. Tudi Miloševića ni odpustil on, ampak novo vodstvo, ko je pripeljalo Dina Skenderja.

Milan Mandarić s svojo pravno zastopnico Petro Jereb Foto: Matej Podgoršek "Glede na to, da ni mogoč noben dogovor, gospod Mandarić razmišlja, da bi začeli sodne postopke. Ima pa seveda tudi možnost, da bi odstopil od pogodbe in dobil Olimpijo nazaj. Tudi to možnost ima," je povedala njegova pravna zastopnica Petra Jereb. "Mandarić bo primoran v sodni postopek za izterjavo zadnjega obroka kupnine. Mandarić bo zahteval tudi, da se izpolni pogodba, da so poplačani vsi upniki. To je bil njegov glavni pogoj. Da se poplačajo vsi upniki na dan 29. 9. 2021. To je pogodbeno dogovorjen datum prenosa. Vsa denarna sredstva za te upnike je zagotovil Mandarić. Kot nam je znano, je bila poplačana polovica upnikov."

Mandarić: Dolgovi niso poravnani

Milan Mandarić in Adam Delius sta si 19. oktobra z nasmeškom segla v roke. Foto: Vid Ponikvar "Na papirju je bilo vse pripravljeno profesionalno. Rad bi, da se vse konča pregledno," je daljši monolog na novinarski konferenci začel Mandarić. "Sam nisem zahteval veliko denarja. Zahteval sem določeno vsoto, ki bo pokrila dolgove, nekaj pa bi ostalo še meni. Vse je zapisano v pogodbi in v aneksu." Sam v klubu ni želel pustiti dolgov. "Da bi jaz odšel čisto, jasno. Da ne bi imel sam s sabo nikakršnih težav. A je prišel 31. marec in stvari se niso odvile, kot bi se morale. Dolgovi niso poravnani. Želel sem, da mi povedo, kaj in komu so plačali, a nismo dobili nobenega odgovora." Komunikacije z novim vodstvom namreč ni, pa čeprav imajo pisarne v isti stavbi, le nadstropje višje. V stiku so le pred odvetnikov.

"Oni so želeli pripeljati svojega trenerja"

Novo vodstvo je želelo Miloševića zamenjati s Skenderjem. Foto: Grega Valančič/Sportida In kaj se je zgodilo z zadnjim milijonom, ki naj bi ostal Mandariću? "Ni izplačan. Navedli so, da so se pojavili novi dolgovi, za katere jaz nisem odgovoren. Izmislili so si dolgove, da mi ne bi plačali. Primer je trener Sava Milošević. Oni so želeli pripeljati svojega trenerja. Želeli so odpustiti Miloševića, da bi se vrnil Skender. Jaz sem ga 10 mesecev prej odpustil." Mandarić je bil takrat v ZDA, uradno je sicer še bil predsednik (predaja poslov se je zgodila 19. oktobra), je bila pa pogodba že podpisana in novo vodstvo je že odločalo in odpustilo Miloševića (10. oktobra). "Zdaj pa trdijo, da je moja obveznost, da mu plačam. On je tožil klub." Za odškodnino, ker so z njim pravočasno pretrgali pogodbo.

Pravi, da je odpustil veliko trenerjev, a se je z vsemi razšel brez zamer. Tudi z Igorjem Bišćanom, za kar mu je danes žal. "Ko sem dobil korono, mi je Bišćan prvi poslal sporočilo z dobrimi željami. Z ljudmi se je treba lepo pogovoriti. Oni se pa z Miloševićem niso. Samo rekli so mu, naj ne hodi več na treninge, ker imajo svojega trenerja."

"Nisem odšel iz Olimpije, imam ŽNK Olimpija, ki bo prvak"

Od februarja je na čelu ŽNK Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida "V življenju sem sklenil veliko poslov. In so bili tudi boljši od tega," je z nekaj ironije dejal Mandarić. O morebitni vrnitvi v klub, ki jo je omenila odvetnica, pa 83-letnik pove: "Jaz nisem odšel iz Olimpije. Olimpijo imam tudi danes. Zelo sem ponosen in srečen, da imam ženski klub Olimpija, ki bo letos prvak, ki se bo boril v Evropi in naredil veliko znamko ženskega nogometa v Sloveniji. Nisem torej povsem odšel iz Olimpije." Februarja letos je res postal predsednik ŽNK Olimpija. Na derbiju so marca z 1:0 premagale večkratne državne prvakinje ekipo ŽNK Nova Pomurje Beltinci. Pet krogov pred koncem prvenstva imata Olimpija in Pomurje na vrhu lestvice enako število točk.

Odziv Olimpije: Mandarić natrosil ogromno neresnic, celo laži

NK Olimpija se je že odzval na Mandarićeve navedbe in jih označil za laži. Njihovo obširno sporočilo za javnost v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Izjava za javnost NK Olimpija Ljubljana



Z žalostjo in razočaranjem, toda brez pretirane mere presenečenja, smo danes prisluhnili tiskovni konferenci nekdanjega predsednika Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana Milana Mandarića. Na druženju z novinarji je Milan Mandarić natrosil ogromno neresnic, celo laži. Niti po naključju ni govoril resnico, če bi jo, bi tako ali tako zgolj vrgel dodatno črno liso na svoje udejstvovanje pri Olimpiji. Ob bizarnem napadu, ki smo ga bili deležni s strani Milana Mandarića, je kakopak naša dolžnost, da javnosti postrežemo z dejstvi. Ne z lažnivimi, izmišljenimi puhlicami, marveč z dejstvi. In resnico.



Milan Mandarić se na vso moč trudi, da bi pozornost preusmeril stran od dejstev in vsebine podpisane pogodbe ob prevzemu kluba, zato načrtno širi lažne informacije. Ob podpisu pogodbe je bil na notarski račun nakazan znesek v višini 3,45 milijona evrov, določen znesek je šel za takojšnje poplačilo nastalih kritičnih dolgov, hkrati je bilo dodatnih 300.000 evrov nakazanih na klubski bančni račun, ki bi bil v nasprotnem primeru blokiran. Milijon evrov je bil zadržan za morebitne naknadno razkrite obveznosti. To je bila več kot pravilna poteza in pravilno postavljen pogoj sklenjenega posla, saj je Milan Mandarić svojim zaposlenim prepovedal razkritje dodatnih finančnih obveznosti. Toda med dogovorjenim obdobjem dodatnih pregledov poslovanja je bilo razkrito, da dolg Milana Mandarića do kluba znaša več kot pet milijonov evrov. Dejansko smo v zadnji sekundi rešili Olimpijo pred bankrotom in pred tem, da bi kar sredi sezone ostala brez tekmovalne licence. Danes je Milan Mandarić tisti, ki Olimpiji dolguje zajeten znesek denarja.



Kot je bilo s podpisom pogodbe dogovorjeno ob prevzemu kluba, bi moral Milan Mandarić 31. marca 2022 res prejeti zadnji del kupnine v višini 1,000.000 evrov. Toda hkrati je bilo – kot že zapisano – s podpisom pogodbe dogovorjeno, da bo omenjen znesek do 31. marca 2022 preventivno zadržan tudi za to, da bo Nogometni klub Olimpija Ljubljana na ta način poplačal morebitne naknadno ugotovljene obveznosti. Žal se je – kot že zapisano – izkazalo, da je bilo teh obveznosti veliko. Zelo veliko. Celo ogromno. Čeprav bi moralo biti vse to razkrito že pri prvotni reviziji, temu ni bilo tako, ker je nekdo več kot očitno skril kar nekaj pomembnih dokumentov. Posledično je bilo naknadno ugotovljenih kar 17 obveznosti, ki pred tem niso bile zavedene v poslovnih knjigah. Nastale obveznosti v skupni vrednosti krepko prek 700.000 evrov, ki na našo veliko presenečenje niso bile izkazane v bilanci stanja pred 29. septembrom 2021 (presečni datum), evidentno izvirajo iz časov, ko je NK Olimpija Ljubljana kot predsednik vodil Milan Mandarić.



Če temu dodamo še nekatera druga finančna bremena, ki jih je na svoja pleča prevzelo novo vodstvo NK Olimpija Ljubljana, čeprav je bilo ob podpisu pogodbe dogovorjeno drugače, pridemo do ugotovitve oziroma spoznanja, da je – kot že zapisano – dejansko Milan Mandarić tisti, ki dolguje klubu. In ne klub njemu. To so dejstva, ki jih lahko podkrepimo z dokazi. In jih na sodišču tudi bomo.



Milan Mandarić je hkrati vnovič natresel kar nekaj laži glede tega, kako je klub zapustil Savo Milošević. Sava Miloševića je s položaja trenerja članske ekipe NK Olimpija Ljubljana odpustil Milan Mandarić. Navsezadnje je tudi podpisal pogodbo, s katerim je bilo končano delo Save Miloševića v NK Olimpija Ljubljana. Ob tem obstaja nemalo prič, ki bodo na sodišču potrdile, da je bil prav Milan Mandarić tisti, ki je želel odpustiti Sava Miloševića. In ga tudi je.



Ena od izrečenih laži je povezana tudi s tem, da Milan Mandarić ni dobil možnosti vpogleda v seznam poplačanih terjatev. Milanu Mandariću in njegovim pravnim zastopnikom je bila prek naše odvetniške službe ponujena možnost, da se zglasijo v pisarni NK Olimpija Ljubljana in si seznam tudi ogledajo, a tega ni storil ne on ne nihče od njegove odvetniške službe.



Kar zadeva trditev, da je bila poplačana le polovica upnikov, je tudi to še ena laž v nizu. Kako lahko nekdo sploh javno trdi, koliko upnikov je bilo poplačanih, če ni izkoristil možnosti vpogleda v seznam poplačanih terjatev? Novo vodstvo NK Olimpija Ljubljana je do današnjega dne poplačalo večino upnikov. Navsezadnje klubu v želji po pridobitvi tekmovalne licence, ki je bila ogrožena prav zaradi katastrofalnega vodenja kluba s strani Milana Mandarića, drugega niti ni preostalo. Med drugim je novo vodstvo velikodušno nase prevzelo tudi poplačilo več kot 100 tisoč evrov odprtega dolga na računu Športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana, čeprav to ni bilo del obveznosti, sklenjenih s podpisom pogodbe ob prodaji kluba.



Dejstva so povsem jasna. Imamo jih na papirju. Dolgovi Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana so znašali prek pet milijonov evrov. Novo vodstvo kluba je za dolgove, ki jih je za sabo pustil Milan Mandarić, odštelo že več kot štiri milijone evrov. Plačali smo in terjatve za 20, 30, 40 evrov in tudi terjatev za 1,45 milijona evrov. Milijon evrov je bil, kot rečeno, zadržan kot garancija za morebitne naknadno razkrite zaostale terjatve. Za terjatve, ki jih je ustvaril in za sabo pustil Milan Mandarić. Za terjatve, ki so bile – o tem smo prepričani in lahko svoje prepričanje podkrepimo z neizpodbitnimi dokazi – načrtno skrite pred novim vodstvom Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana. Več kot očitno v kristalno jasno želji, da bi Milan Mandarić z nič drugega kot prevaro dobil kar največ denarja od skupnega zneska milijon evrov, ki je bil zadržan kot garancija za morebitne naknadno razkrite terjatve.



Medtem ko Milan Mandarić, ki je sam postavil ceno 5 milijonov evrov za nakup kluba (v nakup bi privolili, tudi če bi zahteval več), a ob tem očitno sploh ni vedel, kolikšen je skupen znesek vseh dolgov, ki jih je pustil za sabo, operira z lažmi, mi to počnemo z dejstvi. Prav zato se veselimo srečanja z njim na sodišču.



Ob konec želimo poudariti, da nas resnično žalosti, na kakšen način, torej z neresnicami in lažmi, slovenski javnosti dejstva predstavlja Milan Mandarić. Toda to tako ali tako veliko pove le o njem samem. Kakor tudi dejstvo, da je tiskovno konferenco sklical tik pred gostovanjem Olimpije v Mariboru. V jasni želji, da bi vnesel nemir v klub, za katerega pravi, da ga ljubi in mu pomeni ogromno. To pa je, jasno, tako daleč od resnice, da bi težko bilo bolj.