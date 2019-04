Jo bo kranjska spomladanska pravljica zagodla tudi Mariboru? #video

Kranjčani so v drugi del prvenstva vstopili s predzadnjega mesta, a so potem v prvih treh spomladanskih krogih po vrsti premagovali Aluminij, Gorico in potem še Olimpijo. Sledil je visok poraz proti Aluminiju z 0:4 in pred tednom dni še zmaga v Krškem. Maribor je na drugi strani po remiju z Muro v uvodni tekmi drugega dela prvenstva remiziral z Muro, potem premagal Aluminij in Gorico, v zadnjih dveh krogih pa osvojil dve točki, ko je remiziral najprej z Olimpijo in v zadnjem krogu še s Celjem.

Na teh petih tekmah je Maribor, ki je bil v prvem delu sezone zelo prepričljiv in je na 19 tekmah zabil kar 55 golov, le petkrat zatresel nasprotnikove mreže. Čeprav ima pred najbližjo zasledovalko Olimpije še vedno osem točk prednosti, je bilo v Ljudskem vrtu v začetku tega tedna zelo pestro. Pošteno se je zamajal trenerski stolček Darka Milaniča, ki pa je po sestanku z Zlatkom Zahovićem obdržal službo in krenil v nadaljevanje sezone.

To je že v sredo ponudilo prvo tekmo polfinala pokalnega tekmovanja proti Muri. Na tej tekmi je bil Maribor spet neprepričljiv, a je z mojstrskim golom Dina Hotića zmagal in si priboril lepo prednost pred povratno tekmo z 1:0. Zdaj Mariborčane čaka tekma proti vročemu Triglavu, ki bo pred domačimi navijači skušal narediti vse, da pride do novih točk ali vsaj ene.

Luka Majcen je spomladi najbolj vroč nogometaš Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lepo je slišati pohvale, a je treba ostati skromen

"Tekme proti večjim klubom v Sloveniji so takšne, da pred njimi res ne potrebuješ motivacije," pred tekmo pravi kapetan in z desetimi goli najboljši strelec Triglava v tej sezoni Luka Majcen. "Lepo je slišati in prebirati pohvale, ampak mi ostajamo skromni. Gremo iz tekme v tekmo. Naš cilj je osmo mesto ali navzgor. Da nismo v coni izpada in si čim prej zagotovimo obstanek," je še povedal napadalec Kranjčanov, ki je v prvih petih tekmah drugega dela sezone zabil pet golov in bo tudi tokrat zagotovo pomenil največjo nevarnost za mariborska vrata.

Da bo kljub odličnemu začetku leta 2019 in nekoliko slabši podobi nasprotnika proti Mariboru treba pošteno garati za uspeh, svari tudi trener Triglava. "Te govorice so morda za tako tekmo največja nevarnost, da si ne bo kdo morda mislil, da se bodo nekatere stvari zgodile same od sebe. Tudi ko jim ne gre, imajo Mariborčani individualno kakovost, s katero lahko rešijo tekmo," pravi Dejan Dončić.

Maribor in Triglav sta se v tej sezoni sicer pomerila dvakrat, na obeh od teh tekem pa je zmagal Maribor. V začetku septembra lani v Kranju kar s 5:1, medtem ko je pred domačimi navijači novembra lani zmagal s 4:1.

