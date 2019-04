Da bi se maščeval Milaniču? Kje pa. #video

V soboto bo v Kranju zelo čustveno. Srce nekdanjega slovenskega reprezentanta in dolgoletnega ljubljenca viol Aleša Mertlja bo utripalo v posebnem ritmu, saj se bo prvič, odkar je zapustil Ljudski vrt, pomeril proti Mariboru. S Triglavom želi nadaljevati izjemen spomladanski niz in po Olimpiji na Gorenjskem vzeti mero še drugemu slovenskemu velikanu.

V Kranju že dolgo ni bilo občutiti takšne nogometne evforije. Triglav je statistično gledano najuspešnejši klub spomladanskega dela, saj je na petih srečanjih osvojil velikih 12 točk. Obstanek v Prvi ligi Telekom Slovenije je vedno bližje, pred gostovanjem vodilnega Maribora pa poteka akcija Napolnimo kranjski stadion. Pridružil se ji je tudi Aleš Mertelj, ki je nosil vijoličasti dres kar devet let in zaznamoval zlato obdobje mariborskega kluba.

Želi si, da bi bil stadion tokrat poln do zadnjega kotička. Da bi pričakal poslastico 25. kroga v podobi, kot je na Gorenjskem še ne pomni. Se pa sicer še dobro spominja zadnjega poraza Maribora v Kranju. Pripetil se je 7. oktobra 2012, pred skoraj sedmimi leti, kapetanski trak Maribora pa je nosil prav … on! Zdaj bodo vloge obrnjene. Tokrat bo poskušal 32-letni Gorenjec premagati prijatelje z mesta ob Dravi in poskrbeti za nadaljevanje kranjske nogometne pravljice. Spektakel se bo v soboto začel ob 16.30. Tudi v neposrednem prenosu na Planet TV …

V soboto bo kapetan Triglava ... Foto: Vid Ponikvar

Bo sobotna tekma podobna zmenku z nekdanjim dekletom?

Niti ne (smeh, op. p.).

Zakaj?

Ker tokrat razmišljam le o nas. Od nas je odvisno, kako bomo igrali. Se pa seveda ve, kakšno imamo medsebojno spoštovanje. Tudi Mariborčani vedo, kako jih spoštujem. Delamo vse za zmago, da nadaljujemo niz. Moramo osvajati točke, ne glede na to, kdo je na drugi strani. Moramo pa ostati mali, takšni pač smo, in ponižni. To prinaša rezultat.

Boste v dvoboj vstopili z dodatno motivacijo, ker bo na drugi strani trener Darko Milanič, ki vam v zadnjih letih pri Mariboru ni posvečal veliko priložnosti in vas postavil na stranski tir?

Ne. Nikakor. Že prej sem povedal, da je medsebojno spoštovanje maksimalno. Na to ne gledam s takšnimi očmi, niti nisem iz Maribora odšel s takšnimi razlogi ali kaj drugega. Gledam vsak dan naprej. Seveda, zgodovina je lepa, spomini so prijetni, a tukaj so zdaj nove zgodbe. S kranjskim klubom želim spisati veliko novih, lepih in uspešnih. Da bomo uspešni v nadaljevanju. Upam tudi na veliko podporo s tribun. Želim si, da bi bil stadion razprodan.

... ko pa so vijolice nazadnje izgubile na gostovanju v Kranju, bilo je leta 2012, pa je bil kapetan Maribora! Takrat so Kranjčani dobro izkoristili izključitev Arghusa in zmagali z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pa veste, kdaj je bil nazadnje?

Res ne vem, kdaj. V to se nisem toliko poglabljal. Ko pa sem sam pri sebi razmišljal, se ne spomnim, da bi bilo kdaj objavljeno, kako je stadion razprodan. Se pa spominjam, da je bilo tu polno ljudi na treningu srbske reprezentance (takrat je bilo uradno ime ZR Jugoslavija, op. p.) pred tekmo v Ljubljani. Ko so ljudje skoraj plezali po drevesih in ograjah. Takrat je bilo vse polno, zagotovo (smeh, op. p.). Imel sem ravno trening s kadeti in sem lahko to spremljal.

Predstavitev navijaške skupine Small Faces, ki stiska pesti za Triglav:

Torej na dvoboj proti Mariboru vstopate brez sentimentov?

Seveda. Na tekmi se zgodi marsikaj, čustva so prisotna. Vse delamo za zmage in se marsičemu odrekamo. To je nekaj normalnega v profesionalizmu. Slejkoprej se srečaš z nekdanjimi klubi. Moja zgodba je časovno malce daljša v Mariboru, ki si zasluži maksimalno spoštovanje, ampak na igrišču delamo vse za zmago svoje ekipe.

Vas ne bo vrglo iz ritma, tudi če se bodo viole zadrle Merti Viole? Tako, kot so vas na zadnji tekmi, ko ste se v solzah in ob ovacijah občinstva lani poslovili od Ljudskega vrta?

Ne. Viole dobro vedo, kaj smo dali skupaj skozi. S tem nimam nikakršnih težav. Upam, da jih pride čim več. Da kakšen navijač Maribora pride v Kranj tudi zaradi mene. Skozi sezono dobivam veliko sporočil, že iz preteklega leta se marsikdo veseli snidenja. Veselim se tekme, delamo vse za zmago, po tekmi pa, z velikim veseljem, se bomo lahko podružili. Nikakršna težava.

Pri 32 letih je trdno odločen, da nogometno kariero nadaljuje vsaj še nekaj sezon. Foto: Matic Ritonja/Sportida Ni bojazni, da bi pomotoma, podzavestno ob pogledu na simbole kluba zavili v slačilnico Maribora?

Ne, ne (smeh, op. p.). Pred tekmo je maksimalna izolacija in priprava na tekmo, kot mora biti.

Navijači Triglava se sprašujejo, kaj bi šele bilo s kranjskim klubom, če se lani ne bi odločili za nadaljevanje kariere na Češkem, ampak bi prišli takoj v Kranj. Triglav z vami je spomladanski hit prvenstva, saj je osvojil največje število točk. Če bi tako osvajali točke še jeseni, bi se lahko zdaj potegovali za Evropo!

Zgodbe, kaj bi bilo, če bi bilo, me ne zanimajo. Tako ne gledam na stvari niti v športu niti v življenju. V danih trenutkih so bile pač nekatere odločitve boljše. Sem vesel, da sem se tako odločil. Izredno sem vesel in ponosen, da sem se po Češki odločil za Triglav. Sem povsem v tej zgodbi. Vse delam za boljši jutri, za uspešno prihodnost kranjskega kluba.

Zakaj ste se pozimi sploh razšli s češkim prvoligaškim klubom Karvina?

Pač, zgodil se je profesionalizem. Menjal se je trener, ki je nato pripeljal svoje igralce, sam pa sem odšel. Ekipa se zdaj še vedno bori za obstanek. Trener je pač želel svoje spremembe, sam pa sem vesel, da sem se odločil za vrnitev v Kranj, kjer imamo pozitivno zgodbo. S Karvino smo se razšli v korektnih odnosih. Še letos sem bil dvakrat tam na obisku, vse je v najlepšem redu.

Vodilni Maribor v koledarskem letu 2019 sploh še ni izgubil, a vseeno doživlja kritike v javnosti, tako razmišlja tudi športni direktor Zlatko Zahović, zaradi manj prepričljive igre kot jo je imel v jesenskem delu. So te kritike sploh upravičene?

Sam sem dobro občutil, kako je s tem v Mariboru. V medijih se hitro delajo zgodbe, rezultatsko pa so še vedno zelo uspešni, imajo veliko prednost pred Olimpijo. Ekipa je v maksimalnem pogonu, ima zelo vredne posameznike. Ampak … Tako kot vsaka ekipa ima tudi svoje slabosti. Upam, da jih bomo v soboto izkoristili. Da bomo tekmo pripeljali v našo korist. Da bomo dovolj uporni, da bomo našli pravi način med tekmo, se odzvali in prilagodili ter prišli do pravega rezultata.

Pred leti je z Mariborom spisal številne odmevne zgodbe, tudi v evropskih tekmovanjih. Foto: Vid Ponikvar

Kako boste proslavljali zadetek, če boste zatresli mrežo NK Maribor? Bo iz spoštovanja do vijoličastega dresa manj čustvena, malce bolj rezervirana, kot bi bila sicer?

Saj me poznate. Sem zelo čustven človek. V danem trenutku dam iz sebe vse, kar čutim. Z Mariborom se medsebojno spoštujeva, kar pa se bo zgodilo na igrišču, tega ne bo spremenilo. Z lahkoto si lahko še vedno pogledamo v oči. Kako pa se odzove glava, to so trenutki. Trenutki veselja, žalosti. Bomo videli.

Kdo je najbolj zaslužen za občutno boljše spomladanske predstave Triglava kot tiste v jesenskem delu?

To je skupek vsega. Tako zadnjih okrepitev kot tudi mladih igralcev. Že na začetku sezone sem videl napredek, ogromno mladih nadarjenih igralcev z velikim potencialom, ki ga iz tekme v tekmo kažejo. Kažemo. Imamo celoto. Kot kolektiv si zaupamo drug drugemu. Res se spodbujamo. Iz dneva v dan imamo dobre trenutke, seveda pride tudi kak slabši trenutek, iz katerega pa poskušamo izvleči kar največ in se iz njega kaj naučiti. Imamo dosti prostora za napredek. Trener nas dobro vodi, poskušamo iti stopničko višje. Pomembno je, da imamo podporo mesta, regije, da se odzove na tekme, da pride čim več ljudi na tekme, mi pa jim poskušamo vračati z rezultati.

Luka Majcen (Triglav) spada med najboljše strelce Prve lige Telekom Slovenije. Na zadnjih štirih tekmah je dosegel kar pet zadetkov. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Je po izjemnem spomladanskem nizu vaš cilj še vedno obstanek ali pogledujete že proti Evropi?

Poglejte! Še vedno ne moremo biti favoriti niti na eni tekmi. Moramo še naprej garati. Smo mali. Ne moremo si privoščiti dodatnih rotacij v ekipi. Vsi moramo biti maksimalno na nivoju, da naredimo pravi rezultat. Zato je naš cilj obstanek. Saj vidite, kako je izenačeno na lestvici. Evropa? Kje pa. Ljudje prehitro govorijo o določenih stvareh. Dosti tekem je še pred nami, marsikaj se lahko zgodi, sam pa verjamem v nas, da bomo na koncu uspešni in bomo nadaljevali prvoligaško zgodbo.

Tudi z vami v kranjski ekipi?

Seveda, saj sem zdrav. Nogomet hočem igrati, dokler mi bo zdravje služilo. Nikoli si nisem hotel postavljati mej. Če sem sposoben igrati, zakaj bi to potem prekinjal z glavo? Motiva mi res ne manjka. Tega imam vedno dovolj, da nadaljujem.

Najboljša klubska strelca slišita na ime Luka. Majcen proti Zahoviću. Oba poznate zelo dobro.

Upam, da bo naš Luka v soboto v boljši formi kot Zahović. No, malce heca, če si lahko dovolim. Seveda je pa povsem vseeno, kdo doseže zadetek. Lahko ga zabije kdorkoli, važno je le, da zmagamo.

Dejan Dončić je s kranjskim klubom v spomladanskem delu osvojil kar 12 točk. Največ izmed vseh slovenskih klubov! Foto: Vid Ponikvar

Luka je vroče ime v slovenskem športu. V ligi NBA blesti Luka Dončić, v Prvi ligi Telekom Slovenije pa se uspešno dokazuje trener, ki ima enak priimek, a ni njegov sorodnik. To je vaš strateg Dejan Dončić.

O košarki se ne pogovarjava prav nič, če ste hoteli to vprašati. Takšnih debat nimamo. Smo toliko notri v svojem filmu, da takrat, ko se srečamo, razmišljamo le o nogometu. Sto na uro. Na sto načinov, na maksimalnih obratih.

V Kranju ste letos že pokvarili načrte Olimpiji. Ste bili zaradi tega, ker je bila vsaka zmaga nad Olimpijo prestižna že takrat, ko ste nosili dres Maribora, dvojno srečni?

Verjemite, da sem vesel vsake zmage, ne glede na to, kdo je na drugi strani. Dan po zmagi je zame daleč najlepši dan. Takrat občutim pozitivno energijo za naprej.