V Kranju na sporedu še zadnje dejanje

Na povratni tekmi kvalifikacij za uvrstitev v 1. SNL se bodo danes v Kranju srečali nogometaši Triglava in Domžal. Kranjska ekipa je prvo tekmo dobila s 3:1, tako da bo danes pred domačimi navijači branila zajetno prednost. Zmagovalec skupnega izida dveh tekem bo tako dopolnil deseterico, ki bo v naslednji sezoni 2025/26 igrala v prvoligaški konkurenci. Mesto tam so si že zagotovili prvak Olimpija, pokalni zmagovalec Celje, Maribor, Koper, Bravo, Primorje, Mura, Radomlje in drugoligaški prvak Aluminij.

Po prvi tekmi kvalifikacij za popolnitev 1. SNL bolje kaže Triglavu, a v taboru Domžal zagotavljajo, da se kljub zaostanku ne bodo predali. Kdo bo v prihajajoči sezoni igral prvoligaški nogomet? Kranjčani so ob Kamniški Bistrici navdušili z razigrano predstavo. Triglav je v kvalifikacije za popolnitev prve lige vstopil z 11 zmagami na 12 preizkušnjah, Kranjčani pa so dobro formo v Domžalah potrdili s sedmo zaporedno zmago.

Se bodo s prvoligaškim klubom v sezoni 2025/26 pohvalili v Kranju ali Domžalah? Dvakratni državni prvaki na nedeljski povratni tekmi rešujejo prvoligaški status, ki ga rumena družina neprekinjeno drži že vse od leta 2003. Z daljšim prvoligaškim stažem se lahko v trenutni zasedbi Prve lige Telemach pohvalita zgolj kluba, ki še nista izpadla iz elite, Maribor in Celje, več točk kot Domžalčani pa so v prvoligaški konkurenci osvojili le še Goričani. Domžale so na 956 tekmah nabrale 1.363 točk, v letošnji sezoni pa so se rumenim močno približali Koprčani. Kluba na večni lestvici prve lige ločita le še dve točki.

1. SNL, dodatne kvalifikacije (druga tekma):



Nedelja, 1. junij:

18.00 Triglav – Domžale /3:1/



// rezultat prve tekme

Lestvica (1. SNL in 2. SNL):

Vsi dozdajšnji prvaki Slovenije: