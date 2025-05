Kako do zdravniške pomoči na potovanju brez stresa in stroškov?

Potovanje, počitnice, konferenca v tujini ... posod se lahko zgodi poškodba, bolezen ali poslabšanje obstoječega stanja. Ne glede na to, ali gre za prebavne težave po sumljivem kosilu, zvin gležnja na pohodu ali visoko vročino otroka sredi noči – v tujini takšni zapleti hitro postanejo stresna nočna mora. In ravno zato obstaja Merkur Popotnik – zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco, ki vam stoji ob strani kjerkoli na svetu.

Na rajski plaži z belim peskom in turkiznim morjem uživate družinske počitnice, ko vaš dan zmoti krik vašega malčka: "Auuuuuu zobek!”

Zdravnik v našem jeziku – kjerkoli, kadarkoli

Kaj je najhuje, ko zbolite v tujini? Občutek, da ste sami. Da vas nihče ne razume. Da ne veste, kam se obrniti.

Z Merkur Popotnikom je ta strah odveč. Ob sklenitvi zavarovanja prejmete dostop do Dr. Merkurja – video posveta z zdravnikom družinske medicine v slovenščini. Brez čakanja v čakalnici, brez iskanja ambulante sredi neznanega mesta. Dovolj je internetna povezava in v nekaj minutah se pogovarjate z zdravnikom, ki vas razume – tako klinično kot jezikovno.

Foto: Shutterstock

Ko gre res nekaj narobe – pomoč 24/7

Ne govorimo le o prehladu. Govorimo o resnih primerih – zlomih, operacijah, okužbah. V takih trenutkih potrebujete asistenco, ki je odzivna, zanesljiva in vam zna organizirati nujno pomoč, prevoz do bolnišnice ali celo pot domov. Zavarujejo se lahko posamezniki ali skupina posameznikov, ki ni v družinskem razmerju, ter družine.

Z ekipo Merkur zavarovalnice, ki deluje 24 ur na dan, sedem dni v tednu, niste nikoli sami – tudi če ste sami v drugem časovnem pasu.

Kritje, ki razume resnično življenje

Merkur Popotnik pokriva tudi nenadna poslabšanja kroničnih bolezni – nekaj, kar številna zavarovanja izključujejo. Astma? Diabetes? Srčna obolenja? Če se stanje nenadoma poslabša, ste zavarovani.

Na voljo so različni paketi in trajanja – od izletov za konec tedna do večmesečnih potovanj, za solo popotnike, pare, družine ali skupine. Zavarovanje se prilagodi vam, ne obratno.

Foto: Merkur Zavarovalnica

Pomoč, ki gre onkraj zdravstva

Kaj pa, če izgubite potni list? Če vam ukradejo prtljago? Če je vaš let odpovedan, vi pa z majhnim otrokom obtičite na letališču?

Tudi v teh primerih Merkur Popotnik stopi v akcijo. Zavarovanje vključuje:

kritje stroškov letališkega salona , če pride do zamude,

, če pride do zamude, pomoč pri kraji dokumentov ali prtljage ,

, nadomestilo žrtvam nasilja ,

, oskrbo hišnih ljubljenčkov, če jih pustite doma in vi obstanete v tujini.

Tudi najbolj neprijetni scenariji so tako rešljivi – z eno telefonsko številko.

Prevoz, spremstvo, tudi v najhujših primerih

Zavarovanje krije tudi prevoze do zdravstvene ustanove, prevoz v domovino, spremstvo mladoletnih otrok, če ste sami hospitalizirani, in – v najtežjih primerih – prevoz posmrtnih ostankov v domovino.

To ni nekaj, o čemer radi razmišljamo, a prav zato je pomembno, da je urejeno vnaprej.

Foto: Merkur Zavarovalnica Najlepše pri vsem tem? Zavarovanje lahko sklenete prek spleta v nekaj klikih. Ni vam treba nikamor – polico prejmete takoj, zavarovanje pa začne veljati že z dnem sklenitve zavarovanja. Nobenega čakanja, nobenih ovir.

Potovanja so neprecenljiva. A brez prave zaščite lahko drag spomin postane še dražja izkušnja.

Z Merkur Popotnikom imate mir v glavi in varnost dobesedno v žepu. To ni le zavarovanje – to je zagotovilo, da boste tudi v tujini deležni pomoči, ki si jo zaslužite.