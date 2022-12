Hrvat razkril posebnost iz garderobe Maribora

Mariborčani po dobrem zaključku zimskega dela z veliko vnemo pričakujejo spomladanski del 1. SNL, v katerem imajo velike načrte. Mariborčani so zadnje štiri ligaške tekme pred premorom dobili s skupno razliko v danih in prejetih zadetkih 19:1. Maribor, ki brani naslov prvaka, je sicer jesen končal s kar 15 točkami zaostanka za vodilno Olimpijo, a Štajerce z optimizmom navdajajo zadnje tekme.

"Menim, da vsi naši navijači vidijo to povezavo, hitrost podaj, kontinuiran napad. Toliko smo pogumni in prevladujemo v igri, da lahko imamo proti vsakemu nasprotniku žogo v posesti minuto, dve ter povežemo 20, 25 neprekinjenih podaj. To je nogomet, ki smo ga kot štab želeli videti in poskušali vpeljati ob prihodu. Zdaj smo prišli do ravni, ko je to izvedljivo. Seveda pa skozi posest in prevlado v igri potrebujete tudi nekoga, ki zabija, trese mreže. In tukaj smo našli rešitve. Vipotnik je eksplodiral in upam, da bo on gonilna sila tudi spomladi. In okoli njega krilni, zvezni igralci, ki so vsi razpoloženi. Ko pripeljemo še Iličića na raven, da bo lahko začenjal tekme, verjamem, da bomo celo še boljši," je za klubsko spletno stran dejal glavni trener Damir Krznar.

Žan Vipotnik je na zadnjih treh tekmah Maribora dosegel sedem golov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ta se je sredi avgusta usedel na klop štajerske ekipe in takrat napovedal novo poglavje kluba. "Bil je, kot bi rekli, vroč krompir, ko smo prišli. Toda meni in mojemu timu je to pomenilo velik izziv, enako velja za sodelavce, ki so že bili v štabu. So 'fajterji' in ne priznajo neuspeha, tako da smo se hitro ujeli. Težko je bilo pričakovati, da bomo na prvi tekmi po dveh dneh priprav in potem takoj med serijo nekaj tekem poskrbeli za čudež. Lahko smo poskrbeli predvsem za miselno resetiranje."

Posebna pogostitev ob vsaki prazni mreži

Kot je povedal, je bila njegova prva naloga povrniti moštvu samozavest. "Prepričati igralce, da so dobri, kar zares so. Počasi smo to gradili, vmes padli v črno luknjo s tremi porazi proti neposrednim tekmecem v boju za vrh. Imeli smo veliko smole, saj smo vse te tri tekme odigrali z igralcem manj. Ko je tako, je težko pokazati, kaj v resnici zmoreš. Toda prav to nas ni potolklo. Vedeli smo, da zmoremo, da veljamo. Z igralcem manj je težko kaj pričakovati, a smo v obeh tekmah ohranjali najboljši ekipi, Olimpijo in Koper, na redkih priložnostih. Dejansko na ničli do zadnje minute. Prejeli smo zadetke pred koncem, a smo vedeli, da se nam bo ta nesreča nekje vrnila. Vrnila se nam je v zadnjih krogih, ko smo delovali prepričljivo in zelo dobro," je dejal Krznar, ki je v pogovoru za klub razkril, da ob vsaki tekmi brez prejetih zadetkov svojim varovancem po tekmi plača pogostitev.

"Sreča se nam je vrnila v zadnjih krogih, ko smo delovali prepričljivo in zelo dobro," je prepričan Krznar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"To je ena simpatična zadeva, hkrati pa dodaten zagon, motiv, saj trener plača catering vsakič, ko ekipa zmaga brez prejetega zadetka. To je dobro, ekipi ostaja v podzavesti. Spomnim se iz igralskih izkušenj in potem trenerskih, da nas vsi gledajo skozi denar, avtomobile, ki jih vozimo, toda verjemite, da nikomur ni vodilo denar, ko gre na igrišče ali med tekmo. Večji motiv je, da trenerju izbijejo nekaj evrov iz žepa in da po tekmi nekaj dobrega pojemo," je prepričan 50-letni hrvaški strateg.

Priprave v Turčiji

Mariborčani bodo po zimskem premoru treninge začeli v začetku januarja, nato pa jih čaka odhod v Turčijo na priprave. "Načrt najprej vsebuje deset dni popolnega, pasivnega premora, potem sem fantom priporočil, naj si poiščejo nadomestne športe. Z izjemo smučanja. Videli ste, kaj se je zgodilo Neuerju. Ne motijo me pa aktivnosti, kot so dvoranski nogomet, plavanje, tek ... Dobili so načrt, kaj početi v drugi fazi počitka. Nerad namreč vidim, da igralci pridejo na priprave nepripravljeni. Prvi načrt priprav se 28. decembra, ko imajo uvodni individualni program, začenja z zadevami, ki jih morajo opraviti sami," je dejal Krznar. Uradni zbor moštva bo zatem 8. januarja ob večerji, 9. bo prvi trening. "V Mariboru, upam ob prijetnem vremenu, bomo do 21. januarja, ko se selimo v Turčijo. Tam bomo ostali 13 dni in odigrali štiri tekme, po vrnitvi pa sledi zaključni del aktivnosti, piljenje forme do tekme s Koprom."

"Ne bo vse odvisno le od nas, a če iztržimo pozitivne rezultate na prvih tekmah spomladanskega dela sezone, se lahko zgodi marsikaj," je prepričan Milec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Upanje na uspešno nadaljevanje sezone pa ima tudi kapetan kluba Martin Milec. "Želim si, da bi nadaljevali, kjer smo ostali. Takoj na začetku nas čaka zahteven razpored, a vem, da bomo kot ekipa s strokovnim štabom storili vse, da bi razliko še zmanjšali. Ne bo vse odvisno le od nas, a če iztržimo pozitivne rezultate na prvih tekmah spomladanskega dela sezone, se lahko zgodi marsikaj. Vemo, da smo jih v preteklosti že ujeli in ob ponovitvi iger iz jesenskega finiša ne vidim razloga, zakaj jih ne bi znova tudi v tej sezoni," je za klubsko stran med drugim dejal mariborski kapetan.

Preberite še: