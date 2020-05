Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so v soboto dočakali prvo tekmo po dveh mesecih in pol prisilnega tekmovalnega počitka. Na pripravljalnem srečanju pred nadaljevanjem državnega prvenstva so z zadetkom z bele točke Endrija Čekičija z 1:0 strli Aluminij.

"Po dolgem času smo igrali. Pozitiven občutek, kar zadeva igro, s prvo tekmo sem zadovoljen," je po obračunu dejal trener vodilne ekipe lige Safet Hadžić.

"Osredotočam se na prvenstvo, na igralce, pomembnih je teh 11 tekem, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Manj zgovoren je bil, ko je beseda nanesla na zadnje govorice o tem, da predsednik Milan Mandarić, ki pred kamere Planet TV ni želel, razmišlja o njegovi zamenjavi: "Osredotočam se na prvenstvo, na igralce, pomembnih je teh 11 tekem, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Do konca PLTS, ki se bo nadaljeval 5. junija, je še 11 krogov. Na prvem mestu je s 50 točkami Olimpija, pet manj jih imata Celje in Aluminij, Maribor je s 43 točkami četrti.

