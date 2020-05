Neverjetna podobnost v Mariboru iz naftalina potegnila zgodovinski evrogol #video

Privrženci Maribora so se ta konec tedna spomnili na eno izmed kultnih srečanj v preteklosti, ko je stadion pod Kalvarijo norel od navdušenja in prvič zaživel v novi, moderni preobleki. Takrat, 10. maja 2008, je Maribor vstopil v novo obdobje.

Zgodovinski evrogol Zorana Pavloviča proti Nafti pred 12 leti:

Odprtja prenovljenega stadiona ni zaznamovala le zmaga nad Nafto (3:1), ampak predvsem prekrasen evrogol Zorana Pavlovića, eden najlepših zadetkov, kdajkoli doseženih na tem objektu. Nekdanji slovenski reprezentant se je vpisal v zgodovino kot prvi nogometaš Maribora, ki je zadel v polno na prenovljenem stadionu pod Kalvarijo (sploh prvi pa je postal nogometaš Nafte Arpad Vaš), navijači pa si še 12 let pozneje radi zavrtijo posnetek mojstrskega udarca, s katerim je spravil na noge prepoln stadion.

Proslavljanje prvega zadetka NK Maribor v prenovljenem Ljudskem vrtu:

Kmalu po tej atraktivni tekmi je napočilo najlepše obdobje v zgodovini mariborskega kluba. Maribor je že v naslednji sezoni postal državni prvak, to se mu je zgodilo prvič po šestih letih, nato pa je sledil impozanten niz, v katerem je bil najboljši v Sloveniji še sedemkrat, štirikrat osvojil pokal in superpokal, poskrbel pa še za kopico odmevnih uspehov v Evropi! Vse to v zlatem obdobju kluba, kjer je s svojim delom in vplivom izstopal športni direktor Zlatko Zahović.

Jakirović in Bogatinov debitirala z zmago

Novi športni direktor Maribora Oliver Bogatinov v pogovoru s trenerjem Nafte, polfinalista pokala Slovenije, Dejanom Dončićem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Dvanajst let pozneje se je zgodovina ponovila, navijači Maribora pa srčno upajo, da se ne bo ponovil le rezultat tekme z Nafto, ampak tudi tisto, kar sledi. Da bodo vijolice znova zavladale slovenskemu nogometu in razvajale navijače s podvigi, ki so odmevali tudi v tujini. Vijolice so v soboto uradno vstopile v novo obdobje, polno nepredvidljivosti in zavestne racionalizacije stroškov, v katerem jih od prvega mesta loči kar sedem točk. Odigrale so prvo tekmo po 77 dneh prisilnega počitka, v katerega jih je prisilil koronavirus.

Novo slovesno odprtje povsem prenovljenega stadiona – prenove je potrebna še zaščitena zahodna tribuna – bodo Mariborčani dočakali prihodnjo pomlad. NK Maribor na tisto slovesnost še čaka, je pa v soboto uradno vstopil v novo poglavje klubske zgodovine. To je bila prva tekma, odigrana po odhodu dolgoletnega snovalca kadrovske politike Zahovića, ki je Maribor spravil na zavidljivo evropsko raven.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Na tej tekmi se je prvič kot športni direktor predstavil Oliver Bogatinov, najbolj odgovoren za svežo menjavo na trenerskem stolčku. Prvič je na vročem vijoličnem stolu sedel hrvaški strateg Sergej Jakirović. Za razliko od znamenite tekme z Nafto, odigrane pred 12 leti, ko je takratnega trenerja Branka Horjaka pri delu spremljal nabito poln stadion, po uradnih podatkih kar 12.435 gledalcev, je krstni nastop 43-letnega Hrvata videla le peščica ljudi. Vrata Ljudskega vrta so bila zaradi zdravstveno-varnostnih razlogov zaprta za gledalce, tako da so se Mariborčani in Lendavčani v dolgi tekmi – trajala je dve polni uri – pomerili pred praznimi tribunami.

Novi trener Maribora: Prva spoznanja so zadovoljiva

Sergej Jakirović sporoča, da bo treba nekatere napake, ki se ponavljajo, popraviti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V turobnem ozračju, v katerem so nogometaši pogrešali skandiranje navijačev, so se sprva bolje znašli gostje. Podobno kot leta 2008. Nekdanji up Maribora Alen Ploj je popeljal Nafto v vodstvo, a so gostitelji poskrbeli za preobrat. Zgodovina se je ponovila. Trije zadetki so padli v drugem delu, dosegli so jih Romun Alexandru Cretu, 18-letni klubski biser Rok Maher in Brazilec Felipe Santos.

''Led je prebit. Videlo se je, da dolgo ni bilo tekme, fantje so potrebovali nekaj časa, da ujamejo ritem, vmes tudi sapo. V tem dvoboju sem želel predvsem nameniti minutažo vsem igralcem, ki trenirajo z nami. Zato smo odigrali 120 minut. Pokazalo se je precej dobrih, a tudi slabših zadev. Nekatere napake, ki se ponavljajo, bo treba popraviti. Fantje se bodo še morali privaditi na nekatere moje zahteve, toda prva spoznanja so zadovoljiva. Pomembno je, da se nihče ni poškodoval. Uspelo nam je zmagati, doseči tri zadetke, ob tem pa si pripraviti še nekaj priložnosti,'' je za klubsko stran povedal Jakirović, ki je tako na mariborski klopi debitiral z zmago.

Ni želel tvegati z Belokranjcem

Luka Zahović je nastopil v prvem polčasu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na tekmi ni mogel računati na najmočnejšo zasedbo. Zaradi zdravstvenih težav so manjkali Martin Milec, Rudi Požeg Vancaš in njegov rojak Špiro Peričić, ki se ga spominja še iz druge hrvaške lige.

''Rudi je začutil bolečine v zadnji stegenski mišici. Če bi šlo za prvenstveno tekmo, bi igral. Ni pa treba tvegati, imamo dovolj igralcev. Boljše je, da preskoči tekmo in kakšen trening ter da bo nared za prvenstvo,'' je pojasnil izostanek 26-letnega Belokranjca, ki je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije, nato pa ga je Zahović iz Celja pripeljal v Ljudski vrt.

Mariborčani bodo do nadaljevanja prve lige, ko jih 7. junija čaka zahtevno gostovanje pri Domžalah, katerim zaradi skromne uvrstitve na lestvici (šele deveto mesto) gori pod nogami, odigrali še dve pripravljalni tekmi. V sredo se bodo pomerili s Koprom, trener Jakirović pa bo na tekmi z najboljšim drugoligašem, ki se vrača med elito, za razliko od tekme z Nafto, ko je bilo v zapisniku 26 nogometašev, preizkusil le 15 igralcev.

Mariborčani se bodo v sredo pomerili s Koprom, nato sledi generalka proti Bravu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Kdo bo igral, bo odvisno tudi od tega, kako je kdo prestal napor te uvodne preizkušnje. Proti Bravu bodo nato dobili priložnosti drugi igralci in vstopili bomo v zaključni del priprav. Treba bo popraviti te slabše zadeve, ki smo jih videli med igro, to pa je mogoče samo s treningom. Čaka nas še dovolj dela do začetka sezone,'' je Jakirović, generalka za Domžale ga čaka prihodnji konec tedna proti ljubljanskemu Bravu, prepričan, da bo v prihodnjih tednih dvignil formo ekipe na višjo raven.

V nadaljevanju sezone želi Maribor popeljati proti vrhu, za začetek najprej prehiteti Aluminij in Celje, ki sta na lestvici oddaljena dve točki, nato pa bo, če si bo Olimpija privoščila dovolj spodrsljajev, skušal prehiteti še zmaje in zasesti slovenski prestol. Jakirović poudarja, da je do konca prvenstva v igri še 33 točk …