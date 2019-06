Dušan Kosić bo še dolgo časa v Celju

Po nekaterih kadrovskih spremembah iz preteklih dni in odmevni najavi povratka v klub nekdanjega dolgoletnega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena so danes v Celju postregli z novo kadrovsko informacijo. Pogodbo je podaljšal trener Dušan Kosić.

Dušan Kosić je s Celjani podpisal pogodbo do leta 2022, tako da ga bomo na klopi grofov očitno spremljali še nekaj časa. Ljubljančan je trener Celja postal konec avgusta 2017 in ga v prvi sezoni popeljal do polfinala pokalnega tekmovanja, v prvenstvu pa z njim zasedel peto mesto. Peti je bil tudi v tej sezoni, v pokalnem tekmovanju pa doživel razočaranje, saj so se Celjani po nepričakovanem porazu proti Krškemu od njega poslovili že v drugem krogu.

Kosić, nekdanji dolgoletni nogometaš Olimpije, ki se lahko pohvali s kar 421 nastopi in 80 zadetki v slovenski prvi nogometni ligi, je pred prihodom v Celje treniral kadetsko reprezentanco Slovenije, še pred tem pa sedel na klopeh kranjskega Triglava in Olimpije, pri kateri je prvič opozoril nase.